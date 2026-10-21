Evo kako fotografija nečijeg lica može otkriti biološku dob i koje su šanse da prežive rak

Umjetna inteligencija mogla bi iz jedne fotografije lica procijeniti biološku dob oboljelih od raka i njihov rizik od smrti, pokazalo je istraživanje istraživača iz bolničkog sustava Mass General Brigham u Bostonu, prenosi CNN. Studiju su objavili u časopisu The Lancet Digital Health, a autori ističu da ta tehnologija ne bi trebala zamijeniti liječničku procjenu.

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Istraživači su najprije razvili model FAHR-Face, koji su trenirali na više od 40 milijuna fotografija lica ljudi različite dobi i etničkog podrijetla. Zatim su na njegovoj osnovi izradili dva modela: FAHR-FaceAge procjenjuje biološku dob, dok FAHR-FaceSurvival predviđa izglede za preživljenje oboljelih od raka, kombinirajući značajke lica s drugim kliničkim podacima.

- Prilično me iznenadilo što smo na fotografiji lica mogli uočiti znakove rizika od smrti - rekao je autor istraživanja, dr. Raymond Mak iz Instituta za rak Mass General Brigham.

Biološka dob razlikuje se od kronološke, koja označava broj godina života, jer odražava starenje tijela na staničnoj i fizičkoj razini. Model za procjenu dobi analizira područja oko sljepoočnica, čelo, prostor iznad očiju i nazolabijalnu brazdu, liniju između nosa i kuta usana. Model za procjenu rizika od smrti usredotočuje se na nosni hrbat i područje ispod očiju, rekao je Mak.

Rezultati modela FAHR-FaceSurvival pokazali su da je među 122 pacijenta koje je označio kao visokorizične 52,5 posto umrlo u roku od 90 dana od procjene. U skupini od 975 pacijenata s najnižim procijenjenim rizikom u istom je razdoblju umrlo oko dva posto. Autori su rezultate opisali kao procjene modela, a ne kao zamjenu za kliničku procjenu pojedinca.

Među 1060 pacijenata čija je procijenjena biološka dob bila više od 20 godina veća od kronološke, 21 posto umrlo je unutar 90 dana. U usporedbi s njima, u skupini od 4195 pacijenata čija je biološka dob bila najmanje deset godina niža od kronološke, u istom je razdoblju umrlo oko šest posto. Istraživači su naveli da kozmetičke promjene, poput operacija, injekcija botoksa ili šminke, nisu utjecale na rad modela.

- Kliničku korisnost tek treba dokazati u prospektivnim istraživanjima, rekao je Wilbur Lam, profesor pedijatrije i biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu Emory, koji nije sudjelovao u studiji.

Lam je upozorio da treba provjeriti koliko pouzdano alat radi kod ljudi različitih crta lica, boje kože i dobi. Miroslaw Bober, profesor obrade videozapisa i strojne inteligencije na Sveučilištu Surrey, rekao je da studija pokazuje statističku povezanost izgleda lica i preživljenja kod pacijenata koji primaju zračenje. No, naglasio je da procjena dobi iz izgleda nije izravno mjerenje biološkog starenja te da istraživanje nije pokazalo donosi li model korisne informacije povrh liječničke procjene općeg zdravstvenog stanja. Alat zato još nije spreman za kliničku primjenu.

*uz korištenje AI-ja