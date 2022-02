Masaža vlasišta oduzet će vam tek nekoliko minuta u danu, a blagodati su mnoge. Od nevjerojatnog osjećaja opuštanja do boljeg rasta kose.

- Znamo da stres zateže vlasište, ometa cirkulaciju i rast kose. Redovitom masažom možete osloboditi tu napetost i potaknuti protok krvi, a to će potaknuti bolju dostavu kisika i hranjivih tvari do folikula. Istraživači su čak povezivali ovu praksu sa dobivanjem debljih vlasi i gušće kose - kaže Bridgette Hill, certificirana trihologinja i osnivačica centra Root Cause Scalp Analysis.

Otkrila je postupak kako si sami možete izmasirati vlasište kod kuće. Ona sa masažom vlasišta kreće od vrata prema vrhu glave.

- Pobrinite se da ne nosite odjeću koja vas ograničava u pokretima pa s masažom započnite s prstima obje ruke na zatiljku i podižite ih prema tjemenu. Uzmite ulje po izboru pa ga umasiravajte tri do pet minuta u vlasište. Preporuka je birati ulja koja potiču rast kose - savjetovala je.

Ukoliko imate čvrstu kovrčavu kosu, tad je prije masaže podijelite u više dijelova pa masirajte dio po dio vlasišta, sve dok ne prođete cijelu glavu.

- Kod masiranja možete koristiti različite pokrete, a masaža se izvodi prstima ili zapešćem, ili kombinacijom. Nakon što su tjeme i kosa premazani uljem, posegnite za četkom za vlasište i prođite njome po cijelog glavi, počevši od potiljka. Pravite polukružne pokrete gore dolje i oko glave - pojasnila je.

Nakon ponavljanja od dva do tri kruga po glavi, kosu operite šamponom i stilizirajte kao obično, prenosi mbg.com.