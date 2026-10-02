Kako je nastao Taco Bell? Počeli sa štandom hot dogova. U istoj ulici bila su braća McDonald...

Glen Bell započeo je svoju karijeru u industriji brze hrane ne s poznatim tacosima, već s potpuno jednostavnim štandom za prodaju klasičnih američkih hot-dogova. Danas je njegov Taco Bell najveći lanac restorana brze hrane inspiriran meksičkom kuhinjom na svijetu, s tisućama lokacija diljem planeta.

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Pokretanje videa... VIDEO Prvi smo isprobali jela iz Taco Bella: Evo što se isplati kušati | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

No, dugačak put do tog nevjerojatnog globalnog uspjeha bio je prepun neobičnih obrata, zanimljivih kulinarskih eksperimenata i nevjerojatnih marketinških poteza koji su trajno ušli u povijest pop kulture.

Počeci u sjeni slavne braće

Nakon povratka iz rata, mladi poduzetnik Glen Bell silno je želio zaraditi prodajom pristupačne hrane. Uskoro je otvorio mali štand pod imenom Bell's Drive-In u kalifornijskom gradu San Bernardinu. Nije mu bilo nimalo lako preživjeti jer su se doslovno u istoj ulici nalazila slavna braća McDonald, koja su već tada uvelike gradila čvrste temelje za svoj impresivni globalni brend. Bell je vrlo brzo shvatio da se mora na neki način istaknuti.

Slučajno se točno preko puta njegovog štanda nalazio meksički restoran Mitla Cafe, ispred kojeg su gosti redovito stvarali dugačke redove kako bi kušali njihove slavne tacose s tvrdom ljuskom.

Bell je noću posjećivao Mitla Cafe i naručivao hranu te pokušavao u potpunosti shvatiti njihov tajni recept. Vlasnici su na kraju shvatili što on radi, pozvali su ga u vlastitu kuhinju i detaljno mu pokazali kako točno pripremaju svoje specijalitete. Bell je preuzeo dragocjeno znanje te je otvorio potpuno novi štand. Konačno, prvi Taco Bell otvorio je svoja vrata tisuću devetsto šezdeset i druge godine.

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Strateško širenje poslovanja

Taj prvi restoran nudio je samo mali prozor za posluživanje mušterija i nije imao nikakvih unutarnjih mjesta za sjedenje. Gosti su se svakodnevno okupljali oko ognjišta na vanjskoj terasi i slušali lokalne mariachi bendove dok su jeli svoje tacose od devetnaest centi. Brzo širenje lanca zahtijevalo je iznimno sposoban menadžment.

Kako u to specifično vrijeme kompanija nije mogla pronaći dovoljno dostupnih muškaraca za slobodne voditeljske pozicije, direktori su počeli aktivno zapošljavati žene na rukovodeća mjesta, postavši tako prvi veliki nacionalni lanac brze hrane koji je to učinio na masovnoj razini. Do kraja sedamdesetih godina lanac je već narastao na gotovo devetsto lokacija.

Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Tada je moćni korporativni gigant PepsiCo odlučio preuzeti kompaniju i otkupio ju je za sto dvadeset i pet milijuna dolara. Ova ključna akvizicija osigurala je golema sredstva potrebna za veliku nacionalnu i kasniju globalnu ekspanziju samog brenda.

Kontroverze i sudske bitke

Ogroman rast popularnosti donio je i određene neočekivane probleme. Prije više od deset godina jedna je poznata odvjetnička tvrtka podnijela veliku tužbu u kojoj su oštro tvrdili da se u poznatim tacosima nalazi samo trideset i pet posto pravog goveđeg mesa. Umjesto sramotnog povlačenja, uprava je odlučila žestoko uzvratiti udarac.

Zakupili su cijele stranice u nacionalnim novinama i hrabro objavili oglas s velikim naslovom koji ironično zahvaljuje na podnesenoj tužbi, snažno istaknuvši kako njihovo meso zapravo sadrži osamdeset i osam posto čiste vrhunske govedine, dok preostalih dvanaest posto čini njihov strogo čuvani tajni recept pažljivo sastavljen od vode, ukusnih začina, zobi i čistog kakaa u prahu. Odvjetnici su na kraju sami povukli tužbu.

Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Još jedan vrlo neobičan pravni okršaj zbio se kada je popularni reper tužio kompaniju zbog neovlaštenog korištenja njegovog scenskog imena u kampanji u kojoj su reklamirali određene proizvode. Reper je tražio odštetu od ogromna četiri milijuna dolara, a advokati su cijeli slučaj vrlo brzo završili nekom tajnom financijskom nagodbom izvan suda.

Pametni marketinški trikovi

Marketinški tim ove kompanije oduvijek je poznat po potpuno neobičnim i inovativnim poslovnim potezima. Za prvi travanj 1996. godine zakupili su brojne oglase u novinama, tvrdeći da su upravo kupili povijesno Zvono slobode u gradu Philadelphiji i odmah ga preimenovali u Taco Zvono slobode. Nastala je golema nacionalna panika, tisuće zgroženih građana su masovno prosvjedovale, prije nego što su čelnici kompanije priznali šalu i brzo donirali pedeset tisuća dolara isključivo za redovito održavanje tog vrijednog nacionalnog spomenika. U posebnom sjećanju javnosti ostala je i nagradna igra usko vezana za očekivani pad ruske svemirske postaje Mir na naš planet. Radnici su u daleki ocean tada postavili ogromnu plutajuću metu.

​- Ako i najmanji komadić ove goleme svemirske postaje ikada pogodi našu metu, svaki građanin ove države sigurno će dobiti jedan potpuno besplatan taco - poručili su tada iz uprave.

Srećom za osiguravajuće društvo, dijelovi svemirske postaje nisu pali ni blizu predviđene mete. Svoj veliki povijesni trag ostavila je i mala preslatka čivava Gidget, koja je godinama bila glavno zaštitno lice cijelog brenda.

Neobične lokacije diljem zemlje

Iako svakodnevno prodaju hranu direktno inspiriranu poznatim meksičkim kulinarskim klasicima, Taco Bell danas uopće ne posluje u susjednom Meksiku. Zastupnici lanca su u dva navrata snažno pokušali ući na bogato meksičko tržište, no ti su se pokušaji brzo pretvorili u katastrofalan neuspjeh jer lokalno stanovništvo apsolutno nije pokazalo nikakav interes za takvu vrstu prilagođene hrane kad doslovno svuda oko sebe mogu lako pronaći nebrojene autentične i drastično jeftinije opcije obroka.

Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban /PIXSELL

S druge strane, menadžeri u Americi i dalje otvaraju nevjerojatno atraktivne restoranske koncepte, poput poznatih Cantina lokacija koje redovito poslužuju kvalitetna alkoholna pića. Jedan takav iznimno popularan restoran u Las Vegasu istovremeno funkcionira i kao prava romantična kapelica za razna tematska vjenčanja. Sretni parovi tamo mogu izgovoriti sudbonosno da držeći čudni svadbeni buket pažljivo napravljen od stotina malih paketića izrazito ljutog umaka, a osnovni paket vjenčanja obično stoji okruglih šest stotina dolara. Cijena uključuje slasnu svadbenu tortu te posebnu svadbenu odjeću prepunu prepoznatljivih boja ovog neobičnog brenda. Uz to, jedna se specifična restoranska lokacija nalazi točno na dugoj pješčanoj plaži u sunčanoj Kaliforniji, odakle svaki posjetitelj ima savršen pogled na golemi plavi ocean.