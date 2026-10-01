Prvi smo isprobali jela iz Taco Bella: Evo što se isplati kušati

Američki lanac brze hrane Taco Bell uoči otvorenja svoje prve zagrebačke poslovnice, 2. listopada, organizirao je druženje na kojem smo među prvima imali priliku isprobati njihovu ponudu. Kušali smo tacose, burritose, krumpiriće i druge zalogaje, a ako se u petak zaputite u Taco Bell u Arena Centru, provjerite naše dojmove i favorite s menija.

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Pokretanje videa... VIDEO Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Čim smo stigli dočekala nas je široka paleta hrane skrivena u smeđim papirnatim zamotuljcima, pa nam je bilo zabavno otkrivati što se krije u svakom od njih. Ipak, ono što nas je odmah na prvu privuklo - jer je bilo oku odmah vidljivo, bili su nachosi. Gricnuli smo nekoliko njih za 'predjelo' i ukusni su, točno ono što bi očekivali od nachosa. I nisu ljuti.

Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Sljedeće što nam je izgledalo primamljivo bio je burrito koji spaja ljutinu i hrskavost s piletinom. Unutra je i riža, zelena salata i sir. Sir im nije onaj klasični koji se rasteže nego sličan kao onaj topljeni koji curi. I moramo priznati da on u svakom jelu preuzima glavnu ulogu i baš je ukusan i podiže jelo. Ovo nam je bilo ujedno i najfinije jelo koje smo probali.

Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Uzeli smo i krumpiriće koji nisu klasični kao i oni u ostalim lancima brze hrane, ovi su začinjeni s paprikom i možda još eventualno češnjakom. Jako su dobri i baš je ugodno iznenađenje to što nisu ponudili nešto već viđeno u fast food ponudi.

Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Crunchwrap Supreme ogromna je tortilja punjena govedinom, sirom, tostada korom i salatom. Ovo jelo je pravo osvježenje i nije teško, a mogu je podijeliti i dvije osobe. Slično ovom jelu je i Soft Taco Supreme Chicken - mekana tortilja sa sočnom piletinom, kiselim vrhnjem i rajčicom. Baš jedan lagan obrok, sočan i jednostavan za one koji ne vole komplicirati.

Svoju slanu avanturu završili smo s Crunchy Taco Chicken - hrskavim tacosom sa sočnom piletinom, svježom salatom i sirom. Ovo nam se malo manje svidjelo od Soft Taco verzije čisto zbog toga što je hrskavo pa je malo nezgodnije za jesti. Soft Taco je kompaktniji, ali svejedno, kod oba jela su lijepo izbalansirani okusi.

Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Od slatkog smo isprobali Empanade s jabukama što je slatko hrskavo prženo tijesto s nadjevom od jabuke. Ovo je stvarno jako fino. Dođe s umakom od karamele sa strane i to nam nije pasalo, ali sama Empanada je odlična. Punjenje je dosta tekuće, ima komadiće jabuka ali nije preslatko i to je veliki plus. Ako ste ljubitelj pita od jabuke koje se mogu pronaći u drugim lancima brze hrane, ova će vas oduševiti.

Otvorenje prvog Taco Bell restorana u Hrvatskoj | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Ono što nas je posebno iznenadilo kod Taco Bella jest koliko su jela jednostavna i lagana. Nakon svega što smo pojeli, nismo imali onaj težak osjećaj koji često prati fast food. Čak i ako malo pretjerate, čini se da ovdje nema razloga za grižnju savjesti.