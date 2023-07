Evo kako je ono što se nalazi u vašem hladnjaku korisnije za sjaj kože od svakakvih kremica

Ono što je u vašem hladnjaku je ono što vam daje lijepu kožu, a ne vaša krema za lice, kaže Dr. Thivi Maruthappu, britanska dermatologinja i nutricionistkinja.

Tražite onaj ljetni sjaj?

Zaboravite lažni ten, prvi korak u rutini njege kože počinje s onim što vam je na tanjuru.

- Jer istina je da je ono što je u vašem hladnjaku važno jednako kao i ono što je u vašoj kupaonici. U jedinstvenoj sam poziciji da znam, s više od 15 godina iskustva rada - kaže Thivi.

Želite imati najbolju kožu ikad?

- Koliko god volim njegu kože, moramo biti realni o tome što ona može, a što ne može učiniti. Niti jedna krema na svijetu neće poništiti utjecaj koji pušenje, prekomjerno konzumiranje alkohola i izlaganje suncu mogu imati na kožu, a to je djelomično zato što je koža evoluirala kao barijera. Njezin zadatak je odbijati vodu i sprječavati ulazak štetnih toksina i bakterija. Budući da je tako dobra u svom poslu, također može spriječiti ulazak sastojaka za njegu kože - objašnjava liječnica.

Istina je da većina sastojaka u gotovim hidratantnim kremama i serumima jednostavno nije dovoljno mala da prodre kroz kožnu barijeru.

U svojoj klinici, Thivi koristi njegu kože potkrijepljenu istraživanjima kako bi pomagala u borbi protiv znakova preranog starenja i poboljšala tonus i teksturu kože.

Proizvodi za njegu kože ne moraju biti preskupi, a postoji mnogo izvrsnih i isplativih tretmana.

Njezini obavezni sastojci

Što se tiče sjaja, ovo su neki od njezinih omiljenih sastojaka, jer daju rezultate. Potražite na poleđini svoje bočice za njegu kože sljedeće sastojke:

Retinoidi: povećavaju izmjenu stanica, proizvodnju kolagena i bore se protiv pigmentacije, a istovremeno smanjuju uljne žlijezde i pomažu koži da izgleda glatkije i sjajnije.

Vitamin C: snažan antioksidans koji neutralizira nestabilne spojeve zvane slobodni radikali koji su povezani s preranim starenjem. Obično preporučuje koncentraciju od 10 do 15 posto. Ako imate osjetljivu kožu, počnite s nižim postotkom.

Vitamin E: još jedan antioksidans koji uklanja slobodne radikale uzrokovane UV zračenjem. Također pomaže u zadržavanju vlage u koži i može pomoći u zacjeljivanju rana.

Resveratrol: nalazi se u ljusci grožđa i nevjerojatno je snažan antioksidans s protuupalnim djelovanjem. Izvrstan sastojak koji treba potražiti u kremi za područje oko očiju, gdje bi korištenje retinoida moglo biti previše iritirajuće.

Peptidi: građevni blokovi proteina, varaju stanice da pomisle da je došlo do ozljede pa se u koži proizvodi više kolagena. To rezultira učvršćivanjem i zaglađivanjem.

Niacinamid: obnavlja i pomlađuje funkciju barijere kože. Također je protuupalan.

Alfa i beta hidroksi kiseline: razbijaju veze između stanica površine kože i djeluju kao piling. Izbjegavajte pretjeranu upotrebu jer mogu oštetiti kožnu barijeru. Daju privremeno poboljšanje glatkoće i uklanjaju mitesere i akne. Koristite jednom ili dva puta tjedno za glatkoću i posvjetljivanje.

Hijaluronska kiselina: prirodna komponenta kože, uvlači vlagu iz okoline kako bi bila puna i omekšana, što rezultira glatkom i bolje hidratiziranom kožom. Nanesite na vlažnu kožu, inače može doći do isušivanja.

Rutinski manevri

Jedan od ključeva dobre kože je postojanost. Ne trebaju vam skupe kreme, samo vam treba brz i jednostavan režim, prema liječnici.

Primjer rutine njege: Ujutro kožu očistite sredstvom za čišćenje po izboru. Nanesite antioksidativni serum s vitaminom C koji idealno sadrži ferulinsku kiselinu za stabilizaciju vitamina C. Navlažite i nanesite SPF na lice, vrat i nadlanice. Navečer uklonite sva onečišćenja i šminku. Nanesite retinoidni proizvod na lice i vrat. Nanesite bogatiju antioksidansnu hidratantnu kremu i kremu za područje oko očiju, na primjer koja sadrži resveratrol.

Suplementi koje vrijedi uzimati

- Kad sam imala 20, radeći dugo i puno sati kao mlađa liječnica, uzimala sam najmanje 15 različitih dodataka dnevno. Bila sam uvjerena da što više uzimam, to ću biti zdravija. Nije uspjelo, i učenje o prehrani promijenilo je moj pristup dodacima prehrani - pojasnila je.

Njezine najbolje namirnice za kožu uključuju avokado, grah i leću, bobičasto voće i tamnozeleno lisnato povrće. Počela je cijeniti raznolikost, složenost i važnost vitamina sadržanih u pravoj hrani i, kao rezultat toga, sada uzima manje dodataka prehrani.

Ipak, vitaminski dodaci mogu pomoći u određenim situacijama.

Omega-3: pronađene u masnoj ribi, orasima i lanenim sjemenkama, omega-3 masne kiseline ključne su za održavanje zdrave razine vlažnosti kože i poticanje zacjeljivanja rana. Ako ste vegan ili vegetarijanac, ili ne jedete masnu ribu barem dva puta tjedno, 500mg EPA/DHA ribljeg dodatka omega-3 dobivenog iz algi mogla bi biti dobra ideja.

Željezo: mnoge žene nisu svjesne da im nedostaje željeza i imaju suhu kožu, svrbež i gubitak kose. Željezo se nalazi u crvenom mesu i zelenom lisnatom povrću, ali se ne apsorbira uvijek lako. Ako ste vegan ili vegetarijanac, ili imate simptome niske razine željeza, provjerite ih s liječnikom.

Vitamin D: obavlja brojne ključne funkcije u koži kao što je pomaganje stanicama u dijeljenju i obnavljanju, bori se protiv infekcija i podržava normalne funkcije imunološkog sustava te potiče zacjeljivanja rana. Također je ključan za funkciju folikula dlake i podržava normalan rast i razvoj kose. Svi bi trebali uzimati vitamin D tijekom zimskih mjeseci (od listopada do ožujka), 400–1000 IU dnevno, a također i ljeti ako imate tamniju kožu ili se ne sunčate puno, prema liječnici.

Vitamin B12: jedini vitamin koji se nalazi isključivo u proizvodima životinjskog podrijetla, u mesu, ribi i mliječnim proizvodima, pa ako slijedite vegansku ili vegetarijansku prehranu, Thivi preporučuje uzimanje dnevnog dodatka od 10 mcg B12. Viđala je pacijente s nedostatkom B12 koji je doveo do simptoma kao što su bol u jeziku, čirevi u ustima i područja tamnije pigmentacije kože. Niske razine B12 također mogu pridonijeti ispadanju kose. Ako osjetite bilo kakve simptome, posjetite svog liječnika radi pretrage krvi.

Vitamin C: kralj antioksidansa, pomaže u sprječavanju oštećenja izazvanih UV zračenjem i onečišćenjem koja dovode do preranog starenja i hiperpigmentacije. Također pomaže u zacjeljivanju rana, pa može pomoći kod ožiljaka od akni ili nakon kozmetičkih zahvata, te potiče proizvodnju kolagena, proteina koji kožu čini čvrstom, pa može pomoći u sprječavanju bora. Uzimajte 500mg do 1000mg dnevno tijekom mjesec dana da vidite hoćete li primijetiti razliku.

Hrana od koje ćete zablistati

Tijekom godina susrela je pacijente koji su isprobali sve vrste dijeta, od onih bez glutena, bez mliječnih proizvoda, Paleo, Atkins, keto, Pagano, ali još uvijek nisu postizali željene rezultate za svoju kožu.

- Nakon što sam ih poslušala, moja je misija postala smisliti nešto usmjereno na zdravlje kože što je održivo i ugodno. Provela sam mnogo sati čitajući znanstvene radove kako bih saznala koja hrana i hranjive tvari, ne samo da će podržati zdravlje kože, već i opće dobro. Stotine radova kasnije, došla sam do onoga što nazivam SkinFood pristupom. Na mnogo načina izgleda slično mediteranskoj prehrani, ali s nekoliko ključnih razlika, kao što je uključivanje hrane pogodne za crijeva i protuupalnih začina, koji se u istočnjačkim kulturama stoljećima koriste za dobrobit zdravlja kože - objasnila je Thivi.

Četiri ključna načela su:

1. Jedite da biste blistali (zeleno povrće, nemasni proteini, ulja i zdrave masti, cjelovite žitarice).

2. Jedite prebiotičku hranu koja pomaže hraniti korisne bakterije u vašem crijevu (šparoge, jeruzalemska artičoka, luk, šparoge i češnjak) i probiotičku hranu koja sadrži dobre bakterije (živi jogurt, kiseli kupus ili kefir), svakodnevno kako biste podržali zdravlje crijeva.

3. Uključite u obroke protuupalne začine, uključujući kurkumu, cimet, kardamom, kumin, češnjak i đumbir.

4. Umjereno unosite rafinirani šećer i alkohol.

U osnovi, ovo je protuupalni način prehrane, jer upala leži u srcu svakog problema s kožom, od ekcema do preranog starenja kože.

Evo čemu težiti

Otprilike polovica tanjura treba se sastojati od svježeg povrća/voća s nešto prebiotičke i probiotičke hrane i začina. Jednake količine cjelovitih žitarica i nemasnih proteina. Ako želite uključiti neke mliječne proizvode poput sira ili jogurta, samo naprijed. Ne štedite na zdravim masnoćama koje vole kožu. To mogu biti zdrava ulja, kao i orašasti plodovi i sjemenke, koji sadrže hranjive tvari i vitamine, donosi Daily Mail.