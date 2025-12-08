Sephora od travnja u Hrvatskoj: Evo koje su novitete najavili

Sephora u Hrvatsku ulazi s ambicioznim planom – istovremeno lansira online trgovinu i mobilnu aplikaciju te otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Zagrebu, smještenu u jednoj od najprestižnijih shopping-destinacija u zemlji - City Centru One East.

Hrvatskim će kupcima time biti omogućen sveobuhvatan pristup vrhunskim beauty brendovima, kao i mogućnost kombiniranja digitalnog iskustva kupnje. U fizičkoj tgovini očekuje vas pomoć stručnog vodstva Sephorinih beauty profesionalaca.

Posebna atrakcija nove zagrebačke Sephore bit će Beauty Hub, prostor posvećen personaliziranim beauty uslugama. Ondje će kupci moći isprobati različite tretmane i konzultirati se s profesionalnim make-up artistima i beauty savjetnicima, što je dio Sephorine filozofije – spajanje stručnosti, inovacije i doživljaja kupnje.

Sephora je jedan od vodećih globalnih maloprodajnih beauty brendova, s 50 tisuća zaposlenika u 35 zemalja i više od 3200 trgovina diljem svijeta. Njihova snažna i aktivna zajednica broji stotine milijuna ljubitelja ljepote, koji kroz fizičke i digitalne trgovine ostvaruju personalizirana iskustva kupnje.

Sa skoro 500 brendova u ponudi – uključujući i vlastitu liniju Sephora Collection – brend je poznat po raznolikom izboru prestižnih proizvoda za njegu kože, make-up, mirise te njegu kose. Jedni od brendova koje Sephora nudi su Rhode, Rare beauty, Tarte Cosmetics, Sol de Janeiro, Glow Recipe, Kosas. Stoga, ljubitelji poznatih proizvoda neće više morati ići u inozemstvo po njih.