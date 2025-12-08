Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
VELIKI POVRATAK

Sephora od travnja u Hrvatskoj: Evo koje su novitete najavili

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Sephora od travnja u Hrvatskoj: Evo koje su novitete najavili
Foto: Instagram/Sephora

Ljubitelji ljepote oduševljeni su već samom idejom dolaska najomiljenije trgovine za uljepšavanje. Trgovina se otvara u travnju, a objavili su i koje novitete pripremaju

Sephora u Hrvatsku ulazi s ambicioznim planom – istovremeno lansira online trgovinu i mobilnu aplikaciju te otvara svoju prvu fizičku trgovinu u Zagrebu, smještenu u jednoj od najprestižnijih shopping-destinacija u zemlji - City Centru One East.

POGLEDAJ VIDEO: 

Pokretanje videa...

08:14

Hrvatskim će kupcima time biti omogućen sveobuhvatan pristup vrhunskim beauty brendovima, kao i mogućnost kombiniranja digitalnog iskustva kupnje. U fizičkoj tgovini očekuje vas pomoć stručnog vodstva Sephorinih beauty profesionalaca.

Posebna atrakcija nove zagrebačke Sephore bit će Beauty Hub, prostor posvećen personaliziranim beauty uslugama. Ondje će kupci moći isprobati različite tretmane i konzultirati se s profesionalnim make-up artistima i beauty savjetnicima, što je dio Sephorine filozofije – spajanje stručnosti, inovacije i doživljaja kupnje.

OKUPAN U LAMPICAMA! FOTO Zagreb ima sve: Potvrdio zašto ga smatraju jednim od najlijepših Adventa u Europi
FOTO Zagreb ima sve: Potvrdio zašto ga smatraju jednim od najlijepših Adventa u Europi

Sephora je jedan od vodećih globalnih maloprodajnih beauty brendova, s 50 tisuća zaposlenika u 35 zemalja i više od 3200 trgovina diljem svijeta. Njihova snažna i aktivna zajednica broji stotine milijuna ljubitelja ljepote, koji kroz fizičke i digitalne trgovine ostvaruju personalizirana iskustva kupnje.

ZELENA OAZA FOTO Zagreb je dobio novo hit mjesto za sve ljubitelje biljaka
FOTO Zagreb je dobio novo hit mjesto za sve ljubitelje biljaka

Sa skoro 500 brendova u ponudi – uključujući i vlastitu liniju Sephora Collection – brend je poznat po raznolikom izboru prestižnih proizvoda za njegu kože, make-up, mirise te njegu kose. Jedni od brendova koje Sephora nudi su Rhode, Rare beauty, Tarte Cosmetics, Sol de Janeiro, Glow Recipe, Kosas. Stoga, ljubitelji poznatih proizvoda neće više morati ići u inozemstvo po njih. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Najbolji parovi po horoskopu: Ovan i Strijelac, Bik i Djevica
SRETNI I USKLAĐENI

Najbolji parovi po horoskopu: Ovan i Strijelac, Bik i Djevica

Ljubavna veza između Blizanca i Lava je vrlo strastvena. Oni maksimalno uživaju jedan u drugome. Obožavaju romantiku i to je ono što ih spaja prije svega ostalog
Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. prosinca: Raku se izlazi, a Lavu je dan idealan za romansu
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. prosinca: Raku se izlazi, a Lavu je dan idealan za romansu

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 08. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Nakon tuširanja vas svrbi koža? Otkrivamo zašto se to događa
EVO ŠTO JE IRITIRA

Nakon tuširanja vas svrbi koža? Otkrivamo zašto se to događa

Što duže kožu izlažete vrućoj vodi, to će vam se više kože isušiti. A ako živite u području tvrde vode? Pa, to je odlična kombinacija faktora koja će uzorkovati svrbež

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025