Evo kako kupovanje rabljenih stvari može promijeniti život

Američka stranica za online kupovinu i prodaju OfferUp objavila je izvješće o trgovini za 2022. godinu, a u njemu su se pozabavili i rabljenim stvarima. Otkrili su da čak 82 posto Amerikanaca kupuje i/ili prodaje rabljene predmete. To je otprilike isti postotak onih koji posjeduju pametni telefon.

Čak 93 posto priznalo je da inflacija utječe na njihovu odluku o kupnji rabljenog. U današnje vrijeme sve više ljudi je svjesno prednosti kupovanja rabljene odjeće i drugih predmeta.

Prednosti kupovine rabljenih stvari

Dobra ušteda

Ovisno o tome što kupujete, na rabljenim stvarima možete uštedjeti dosta novca. Recimo, razmislite o situacijama kada ste kupili novu dječju odjeću, a dijete ju je tako brzo preraslo da je ostala kao nova.

Ili ste kupili novi kostim za Noć vještica koji ste nosili samo jednom. Kupnja kvalitetne rabljene odjeće omogućuje vam da držite korak s rastom djeteta ili nekim trendom, a da pritom ne potrošite puno.

Ljudi ne štede samo kupnjom rabljene obuće, već i drugih stvari poput elektronike, namještaja, sportske opreme, auto dijelova, potrepština za vrt... Istraživanje OfferUpa pokazalo je da 76 posto kupljenih i prodanih rabljenih predmeta nije odjeća.

Na primjer, ako poželite promijeniti nešto u domu, umjesto novih dekorativnih predmeta, lampi ili okvira za slike, kupite one rabljene. Osim uštede, u domu ćete imati jedinstvene predmete kakve drugi možda nemaju.

Jeftino do dizajnerskih stvari

Svi znamo koliko dizajnerske stvari znaju biti skupe, no do njih možete doći i bez zaduživanja u banci - jednostavno potražite one rabljene. Takve stvari znaju biti vrlo očuvane, a daleko jeftinije nego kad kupujete novo u trgovini.

Steći ćete određeno znanje

Kad krenete u svijet rabljenih stvari, s vremenom ćete znati prepoznati one kvalitetnije. Bilo da se radi o trapericama ili vintage priboru za jelo, kupovina rabljenih stvari će vas pobliže upoznati s time što je vrijedno, a što ne.

Možda ćete nešto kupiti jeftino pa proguglati o čemu se radi i shvatiti da je to nešto puno vrjednije od onoga koliko ste vi platili, i osjećat ćete se super.

Pomoći ćete okolišu

Osim uštede, kupovinom rabljenih stvari dajete svoj mali doprinos svijetu stvarajući manje otpada. Naime, rabljene stvari cirkuliraju među ljudima i tako se više puta iskoriste, umjesto da ih odmah bace i kupe nešto novo.

