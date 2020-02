Second hand dućani: Suknje i košulje za 10, a haljine 20 kn

Trgovina rabljene robe, Maksimirska 44

Na Maksimirskoj 44 nalazi se trgovina rabljene robe koja ne nudi samo odjeću već se tu nalaze i kućne potrepštine, a cijena im je prava sitnica. Vlatka Đaković (60) treća je vlasnica specifičnog second handa u Maksimirskoj ulici 44. Ova trgovina rabljene robe postoji 11 godina, a ona je vlasnica već osam godina.

U ponudi ima odjeću i za muškarce i za žene, uglavnom je sve sezonsko, a zna se pronaći i pokoji komad za mlađe uzraste. Osim odjeće u asortimanu se nude i stvari za dom poput posteljine i ali ostalih potrepština za kuću kao što su lonci. Cijene se kreću od 10 do 1000 kuna. Suknje, hlače, košulje, posteljina i kućne potrepštine stoje 10 kuna, dok su haljine uglavnom 20 kuna.

- Odjeću primamo od građana koji nam dostavljaju svoju robu. To je komisiona prodaja i cijena je na upit, ovisi o kakvom komadu se radi - tvrdi vlasnica Vlatka. Najskuplje na komisionoj prodaji joj je trenutno bunda od nerca koja stoji 1000 kuna. Proces nabave robe je kombiniran. Ljudi donose svoju robu ali ju i otkupljuju na kile.

- Ne dobavljamo uvijek na istom mjestu. Uglavnom dobivamo stvari iz veleprodaje Humana Nove u Čakovcu, te povremeno Veleprodaje Kris - priča vlasnica. Kod razvrstavanja djelatnosti i pružanja usluga, vlasnica je uvela i fizički otkup robe od građana. Tako građani donose robu sa svih strana svijeta, a vlasnica ju također nabavlja i iz Belgije, Njemačke te nešto malo iz Francuske.

- Radim već 11 godina u ovom prostoru i mislim da je broj kupaca isti. Uglavom smo zadržali stare mušterije - rekla je vlasnica i dodala da su kupci puno zadovoljniji robom iz njenog dućana nego iz trenutno renomiranih trgovina. U trgovini kupuju podjednako i muškarci i žene, iako se nađe tu i tamo više žena, a ima i starijih i mlađih dobih skupina,

- U zadnje vrijeme jako puno dolaze mladi radi vintage stvari - priča Vlatka i dodaje da u asortimanu imaju brendove poput Fendija, Max Mare, Navigara, Raulph Laurena, Tom Tailora ali i dizajnerskih vintage komada. Primjerice, jedan komplet hlača i sakoa brenda Max Mara se može kupiti za 100 kuna. Popusta kao takvih u ovoj trgovini nema jer su cijene i ovako prilično jefitne.

Bazar second hand

Supružnici Denis i Aleksandra zaljubljenici su u tekstil i modu te vlasnici second handa Bazar u Martićevoj u Zagrebu.

Nude sve, od odjeće za žene, muškarce, linije za djecu, pa i sportsku odjeću. Nađu se poznati brendovi, Dior, Calvin Klein, Armani i Tommy Hilfiger, ali i outlet komadi.

- Otvara se svijest ljudi o kupnji u second hand dućanima. Prije su ljudi krili da su odjeću kupili u second handu, da ih drugi ne bi osuđivali ili sažalijevali. Razvija se svijest glede ekologije i vlastitog stila koji grade - kaže Aleksandra te dodaje da joj danas u second hand dolazi svatko, od penzionera, studenata, žena srednjih godina pa do glumaca i umjetnika.

Second hand Buried Clothes

Second hand Buried Clothes je nastao slučajno, bez velikih programa i planova, 2011. godine predstavljajući produkt ljubavi dviju dugogodišnjih prijateljica, Ane Guzmić i Tene Hasanefendić, prema odjeći iz nekih prošlih vremena.

- Nas dvije, prijateljice iz vrtičkih dana, shvatile smo da su nam ormari puni divnih stvari koje smo kupile, naslijedile ili "iskopale", odjeće koju smo ljubomorno čuvale, a nismo je prošetale možda ni jednom u životu. Htjele smo, najviše zbog sebe, napraviti posvetu tim komadima, pa da se, ako ništa drugo možemo utješiti pri pomisli da smo im na barem malen način iskazale divljenje - kaže Ana. Foto: Ana Guzmić

Odjeću nabavljaju na sajmovima i buvljacima u Zagrebu i okolici pa kažu da se svaki dan u tjednu može "pazariti".

- Kupujemo online, ulazimo u stare zaboravljene ormare, a svako naše putovanje prilika je za otkrivanje vintage riznica tako da se punih kofera vraćamo iz Beča. Berlina, Beograda, Beiruta i Brisela! Ovih 5 gradova na “b” istakli su se kao naše destinacije za lov na vintage blago - kaže.

Njihova ponuda usmjerena je na selektiranu vintage garderobu i modne dodatke, a može se kupiti na sajmovima koje organiziraju, ali su pritom i otvoreni za upite i ponude putem maila, Instagrama i Facebooka. Svaki mjesec u prostoru galerije "Kulturnog centra Mesnička" u Zagrebu organiziraju vikend vintage sajam u suradnji sa Deee Vintage i Mau Mau, također kolekcionarkama vintage blaga, a sljedeći je na repertoaru je 15. i 16. veljače.

Trend nošenja vintage odjeće posljednjih godina sve je prisutniji i kod nas. Tome u korist sigurno ide i činjenica da su vintage komadi našli svoje mjesto u ormarima brojnih slavnih modnih ikona kao i to da se dizajnerske kolekcije referiraju na vintage odjeću i na taj način oživljavaju trendove iz prošlosti.

- U Zagrebu postoji tek nekoliko vintage shopova, a obilje second-hand prodavaonica koje su se unazad nekoliko godina pootvarale u velikom broju nude odjeću high street brandova od prije par sezona. Cijene u tim dućanima tokom mjeseca padaju, tako da se, ako ulovite dobar trenutak, možete odjenuti od glave do pete za pedesetak kuna - kaže te dodaje da je odlično što ljudi ne moraju potrošiti omanje bogatstvo na ono što nose, one ponekad tamo iskopaju neki zalutali vintage dragulj.

- Buried Clothes je, inicijativa usmjerena na selektiranu vintage garderobu tako da je kod nas dinamika poslovanja i ponuda uveliko drugačija od one u navedenim second hand lancima trgovina. Naše cijene variraju od komada do komada, cijene nebrendirane vintage i handmade odjeće i asesoara većinom se kreću od 70 do 350 kn dok se brendirani komadi, ovisno o brendu, stanju, dostupnosti i ostalim specifičnostima kreću u rangu između 150 i 1500 kuna - kaže.

Više su usredotočene na žensku odjeću, vjerovatno iz razloga što biraju komade koje bi i same nosile i u glavi već smišljaju kombinacije. Ponekad točno znaju za koga su "ubrale" određeni vintage komad, jer imaju stalne kupce te znaju prepoznati njihov modni izričaj.

- Našu publiku i kupce čine mladi, urbani, samosvjesni ljudi, majke, umjetnice, bake, glumice, muzičari i zanimljive osobe i uživamo u tom raznolikom svijetu koji se skuplja oko Buried Clothes-a - s ponosom kaže Ana i dodaje da je sve više i modno osvještenih muškaraca i u budućnosti im je želja poraditi i na njihovom dijelu ormara.

Kaže da ljepota vintage-a i specifičnost procesa nabave vintage komada za rezultat ima dolazak do onih brendova koje nikada niste mogli nabaviti kod nas, kao i onih koji su proizvedeni u modnim tvornicama, konfekcijama pa i državama koje više ne postoje.

Vintage je u omjeru kvalitete i cijene specifična kategorija. Ono što do prije godinu dana nije bio vintage to postaje danas. Termin “vintage” koristi se kao referenca za predmete starije od 20 godina, tako da je ulaskom u 2020., ono što je proizvedeno 2000. godine, postalo vintage.

- Imajući to na umu vintage komadi tijekom vremena dobivaju na vrijednosti. Vintage popusti bi trebali zvučati u stilu: “Kupi danas, jer već sutra cijena raste!” Mi se još ne vodimo tom logikom tako da svakih godinu dana radimo veliko sniženje i tada bezobrazno spuštamo cijene i pozdravljamo se sa nekim ljepoticama i ljepotanima kako bi napravili mjesta za nove ulove - kaže.

Kupnja, njegovanje i razvijena svijest o pozitivnim učincima održive mode, među kojima je i vintage odjeća, na našim prostorima je tek u mladenačkoj fazi.

- Sve veća informiranost i skretanje pažnje na pozitivne utjecaje slow fashion-a, promoviranje važnosti reciklaže i ponovne uporabe starih predmeta, te činjenica da je tekstilna industrija drugi najveći zagađivač okoliša na svijetu dovode do toga da se ljudi sve više okreću ovom tipu “konzumacije mode” i počinju razmišljati šire, van okvira doživljavanja mode kao isključivo estetsko konzumerističke kategorije - tvrdi Ana koja gradi mrežu istomišljenika.

- To me motivira da radim na popularizaciji ovakvog modnog djelovanja. Nadam se da će u budućnosti stav u kojem je očuvanje okoliša bitna stavka postati jedan od neizbježnih modnih imperativa . zaključuje.

Ma Mode second hand

Onaj tko ima svoj stil, sigurno će pronaći odjeću za sebe gdje god, kaže Amadea Bašić koja se već godinama odjeva u second hand dućanu Ma mode na adresi Maksimirska 80 u Zagrebu.

- Za mene je ovaj najbolji u gradu. Za razliku od drugih trgovina, materijali su puno kvalitetniji. Nađem puno bolje stvari od onih u „modernim“ dućanima. Danas se sve radi od sintetike, a onjoj ovdje nema mjesta – kaže te dodaje da bez obzira što odjevni komadi nisu posljednji krik mode, ona se uvijek iznnova vraća.

-Onaj tko zna dobro izkombinirati, uvijek pronađe nešto. Cijene s obzirom na kvalitetu su neusporedive. Ako želite kupiti nešto kvalitetno, a novo... to ćete masno platiti, a ovdje bi rekla je čak podcijenjeno – kaže Amadea.

Mala smo kvartovska second hand trgovina. Otvoreni smo već sedam godina i robu nabavljamo kod provjerenog veletrgovca u Blegiji. Svaki komad robe pomno je izabran te se pri dolasku pegla i čisti – kaže vlasnica Ma mode, Snježana Glas. Odjeću biraju prema kvaliteti materijala. Paze na dizajn, ali i na brend.

-Nastojimo da bude odjeća poznatih francuskih brendova poput IKKS, Cop Copine, Gigue, La Fée Maraboutée, Essentiel, Axiome... koje nisu zastupljene u našim trgovinama, ali su ih naši kupci prepoznali zbog kvalitete i modernog dizajna – kaže Snježana.

Odjeću najčešće kupuju žene srednje životne dobi, no kaže kako ni to više nije pravilo te dolaze i mlađe žene.

-Naši kupci su samosvjesne i moderne žene koje pored estetike, obraćaju pažnju i na kvalitetu. Ovdje nema mjesta sintetici i nekvalitetnim materijalima. Najniža cijena je 19,50 kuna. Inače cijene variraju od 39, 59, 69 kuna pa sve do 299, ali to najčešće budu kaputi. U principu, prosječna cijena je 69 do 79 kuna – kaže Snježana.

Još početkom drugog mjeseca traje sezonski popust. Trenutno je sve sniženo na 50 posto.

