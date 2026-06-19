Evo kako na kolesterol u tijelu utječe ako jedete jaja svaki dan

Većina ljudi može bez problema jesti jaja svaki dan. Jaja su hranjiva namirnica koja sadrži proteine, zdrave masti, vitamine i antioksidanse. Posebno su bogata vitaminima B12, A, D, E i K, kao i mineralima poput željeza, selena i kolina.Iako se često povezuju s kolesterolom, novija istraživanja pokazuju da kolesterol iz hrane ima puno manji utjecaj na razinu “lošeg” LDL kolesterola u krvi nego što se ranije mislilo. Zbog toga se jaja danas općenito smatraju sigurnima za većinu zdravih ljudi.

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Neke studije čak sugeriraju da umjerena konzumacija jaja može biti povezana s manjim rizikom od srčanih bolesti i moždanog udara. Stručne organizacije, poput Američkog udruženja za srce, navode da se jedno do dva jaja dnevno mogu uklopiti u zdravu prehranu.

Zašto su jaja dobra?

Jaja su vrlo nutritivno bogata. Sadrže kvalitetne proteine koji pomažu u izgradnji i obnovi mišića, a uz to imaju i zdrave masti koje su važne za normalno funkcioniranje organizma.

Žumanjak je posebno bogat hranjivim tvarima – u njemu se nalaze vitamini A, D, E i K, kao i kolin koji je važan za mozak i živčani sustav. Bjelanjak, s druge strane, gotovo u potpunosti sadrži proteine i ima vrlo malo kalorija.

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Glavna zabrinutost kod jaja uvijek je bio kolesterol. No, važnije je naglasiti da su zasićene masti veći faktor rizika za bolesti srca nego sam kolesterol iz hrane.

Jedno jaje sadrži relativno malu količinu zasićenih masti. Veći problem često nije samo jaje, nego način na koji se jede – primjerice uz slaninu, maslac ili sir, što značajno povećava ukupni unos nezdravih masti.

Stručnjaci također upozoravaju da problem može biti i u prehrambenoj monotoniji. Ako se jede previše jedne namirnice, može nedostajati raznolikosti u prehrani.

Kako priprema utječe na zdravlje?

Način pripreme jaja ima važan utjecaj na njihovu “zdravost”.

Kuhana ili poširana jaja smatraju se najboljim izborom jer ne zahtijevaju dodatne masnoće i zadržavaju nisku kalorijsku vrijednost.

Foto: 123RF

S druge strane, pržena jaja ili kajgana pripremljena s maslacem, vrhnjem ili uljem mogu imati više kalorija i zasićenih masti, što može biti manje povoljno ako se takva prehrana često ponavlja.

Iako su jaja sigurna za većinu ljudi, osobe koje već imaju povišen kolesterol, dijabetes ili bolesti srca trebale bi pripaziti na količinu i ukupnu prehranu.

Za njih je posebno važno pratiti što jedu uz jaja i općenito paziti na unos zasićenih masti.

Stručnjaci se uglavnom slažu da se jedno do dva jaja dnevno mogu uklopiti u uravnoteženu prehranu. Kod većine ljudi ni veći umjereni unos ne uzrokuje probleme, ali ključ je u ukupnoj prehrani, a ne samo u jednoj namirnici.

Foto: TATJANA BAIBAKOVA

Bjelanjci su gotovo čisti proteini i nemaju kolesterol ni masti, pa su dobar izbor ako se želi smanjiti kalorijski unos.

Međutim, žumanjak sadrži većinu vitamina i minerala, pa se najčešće preporučuje kombinacija – jesti cijela jaja, ali umjereno, ili povremeno dodati bjelanjke za više proteina bez dodatnih masti.