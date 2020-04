Evo kako napraviti rođendan za pamćenje klincima u karanteni

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: ODLIČAN TRIK KAKO DJECI UČINITI VJEŽBANJE U IZOLACIJI ZANIMLJIVO

Kako su vlade diljem svijeta aktivirale razne mjere sigurnosti, ponajviše okupljanja u nadi da će to spriječiti širenje virusa. Dječji rođendani tako su pali u drugi plan, na veliku žalost mališana koji se obično tom danu vesele mjesecima unaprijed.

- Radili smo oko 200 rođendana na mjesec, a sad smo na nuli - kaže Tommy Balaam, osnivač zabavljačke kompanije Captain Fantastic MSN-u.

Srećom, živimo u digitalnoj eri. Tijekom proteklog tjedna, Balaam i njegov tim iz Captain Fantastica su iskoristili snagu interneta i preselili svoje rođendanske zabave tamo, kako bi roditelji mogli pozvati profesionalne zabavljače ako im oni zatrebaju.

Ekipa je, osim toga, organizirala 24-satni live party za djecu tijekom vikenda te organizira brojne besplatne online evente na svojoj Facebook stranici.

Ako ste vi jedni od roditelja djece čiji se rođendan bliži, Balaam kaže kako je najbolje im objasniti zašto će slavlje ove godine biti drugačije, ponajprije 'intimnije'.

Foto: Pixabay

- Objasnite da se pokušavamo malo izolirati kako ne bismo druge ili sebe razboljeli, a potom se potrudite da taj dan bude što je moguće zabavniji - ističe on.

Jedna stvar koju djeca uvijek cijene je provođenje više vremena s roditeljima, a primjerice da ih pitate s kim bi se najradije igrali oni neće odabrati nogometne zvijezde ili likove iz crtića - već mamu i tatu.

Balaam navodi svoje savjete kako organizirati najbolji rođendan u izolaciji:

1. Pripremite dekoracije

Foto: Pixabay

Prvo, pripremite se. Ako želite kupiti balone, kupite ih sada. Bolje ih imati spremljene nego uopće ne imati.

Djeca obožavaju ukrase u boji, a najjednostavniji detalji, koji su ujedno i ukrasi i igračke svakako su baloni.

Pravilo glasi - čim više šarenih balona, to je prostor zanimljiviji, a djeca sretnija. Balone zavežite u snopove i objesite na stolice, vrata i namještaj te ih pak pobacajte po cijeloj prostoriji.

2. Zajedno pripremite klopu i tortu

Naravno, njihov je dan i red je da sami odaberu svoj jelovnik. Pustite im da traže i najluđe moguće kombinacije, to će barem zapamtiti kao ispunjenje svojih želja. Osim toga, dajte im da sudjeluju u pripremi u skladu s njihovim uzrastom.

Umjesto kupovnih sokova, budite kreativni i sok napravite sami.

Rođendanski ugođaj događa se i za stolom. Želite li svaki detalj na stolu pretvoriti u ukras, sve što vam je potrebno su plastične čaše i pribor za jelo, slamke, samoljepljivi papir i post-it papirići. Od samoljepljivog papira u boji izrežite kružiće, srca ili neke druge oblike po želji te njima oblijepite plastične čaše, robove tanjura i slamke.

Foto: Pixabay

3. Napravite kostime od odjeće u svom ormaru

Svi se vole igrati presvlačenja, a sigurno imate stare odjeće koja baš ničemu ne služi - pa je možete rezati, prekrajati, lijepiti, ovisno o tome koliko ste vješti.

Foto: Pixabay

Ne koristite samo odjeću, poslužite se i s rekvizitima s maškara, iz kuhinjskih ormarića, smočnica...

4. Ukrasne igračke

Osim gumenih balona, djeca vole i balone od sapunice. Ova igračka u kojoj su uživale brojne generacije djeci je zanimljiva i danas. Puhanje balona prava je razonoda, a može se pretvoriti i u natjecanje.

Foto: Pixabay

I dakako, pripremite što je moguće više igara koje možete odigrati, a inspiraciju pronađite i na internetu za neke koje niste nikad igrali.

5. Pozovite ljude u goste - Skypeom i raznim aplikacijama

Od djedova i baka do teta i ujaka, pa i prijatelja, neka vašem djetetu svi koje voli čestitaju rođendan uživo - koliko je to u ovim okolnostima moguće. To će mu puno značiti, a sigurno će im natuknuti i da ne zaborave pripremiti poklon za vrijeme kad će se vidjeti.

