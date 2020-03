Ima 112 godina, a korona mu pokvarila rođendansko slavlje

Najstariji žitelj svijeta, Bob Weighton iz Altona u Hampshireu u nedjelju 29. ožujka trebao je proslaviti 112. rođendan, no proveo ga je u samoizolaciji u Centru za starije osobe zbog epidemije koronavirusa.

Taj bivši nastavnik i inženjer rođen je 1908 godine.

Preživio je epidemiju španjolske gripe 1918., no jučer je na svoj rođendan zbog pandemije koronavirusa bio prisiljen ostati u karanteni u svojem stanu u Centru za starije osobe.

Prošle je godine 111. rođendan proslavio uz brojne prijatelje, no ove mu je godine koronavirus proslavu pokvario.

"Sve je otkazano, nema gostiju, nema proslave", rekao je Daily Mailu.

U vrijeme kada je svijetom harala španjolska gripa, koja je ubila između 50 i 100 milijuna ljudi, imao je 10 godina.

"O posljedicama sam čitao u povijesnim knjigama kad sam bio stariji. Zapravo, nisam ni bio svjestan te pošasti jer nitko od moje braće, sestara ni ljudi koje sam tada poznavao nije bio zaražen."

"Zapravo, siguran sam da su neki bili zaraženi, no dječji svijet razlikuje se od svijeta odraslih. Djeca nisu čitala novine, tada nismo imali radio... pa nismo dobivali informacije na način na koji se do njih dolazi danas", kazao je vitalni starčić.

Weighton kaže da danas u svijetu vlada kaos zbog koronavirusa i da ga to brine jer "nitko ne zna što će se događati u budućnosti".

Smatra da je, za razliku od borbi u vrijeme dvaju svjetskih ratova, koje je proživio, borba s Covidom-19 puna nepoznanica.

"U Drugome svjetskom ratu znali ste što trebate napraviti. Znali ste i da možda nećete uspjeti, no ciljevi su bili jasni kad je Churchill okupio zemlju iza sebe. Znali smo da ćemo se boriti na plažama etc. Točno smo znali što nam je činiti. Cilj se činio dostižnim, a sada nitko ne zna kako ćemo pobijediti virus", rekao je Weighton, dodavši da "ovih dana uvelike ovisi o drugim ljudima".

Kaže i da nema tajne kada je posrijedi njegova dugovječnost. "Nisam kanio zaći u ovako duboku starost. Kad ste mladi ne razmišljate o tomu što vam nosi starost, zaposleni ste i razmišljate samo o trenutku u kojem živite."

Vjeruje da ga mladim održavaju njegovi široki opći interesi, od čitanja do izrade modela vjetrenjača

Weighton dodaje da je odbio tradicionalnu rođendansku čestitku koju mu šalje britanska kraljica.

"Jednostavno, to ne želim i ne treba mi. Dosad sam ih dobio desetak. Ne vidim razlog da mi ih i dalje šalje. To je trošak poreznim obveznicima", kaže, no ipak priznaje da je izabrao jednu na kojoj je fotografija nasmiješene kraljice. Ta mu se sviđa i odlučio ju je sačuvati.