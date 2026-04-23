ZA SAVRŠENU OŠTRICU

Evo kako pravilno naoštriti kuhinjske noževe

Dobar i oštar nož najvažniji je alat u arsenalu svakog kuhara, no njegova oštrina ne ovisi samo o cijeni ili proizvođaču. Gotovo svaki novi nož dolazi tvornički naoštren do savršenstva

Ključ dugotrajne učinkovitosti leži u redovitom i pravilnom održavanju, a upravo tu mnogi griješe, često miješajući dva temeljna, ali potpuno različita pojma: oštrenje i honanje.

Oštrenje i honanje

Iako se oba postupka koriste za održavanje noža, njihova je svrha bitno drugačija. Honanje, koje se često pogrešno naziva oštrenjem, zapravo je proces ispravljanja i poravnavanja postojećeg ruba oštrice. Čestom upotrebom, čak i uz najveću pažnju, vrh oštrice se na mikroskopskoj razini savija i deformira.

SEZONSKA SUPERNAMIRNICA Proljeće na tanjuru: Pet super recepata s medvjeđim lukom
Proljeće na tanjuru: Pet super recepata s medvjeđim lukom

Potezanjem noža preko čelika za honanje (štrajhera) taj se rub ispravlja, vraćajući nožu osjećaj oštrine bez uklanjanja metala. Honanje je radnja koju bi trebalo obavljati često, idealno prije svake veće upotrebe noža.

Oštrenje je, s druge strane, proces kojim se uklanja sitan sloj metala s oštrice kako bi se stvorio potpuno novi, oštar rub. To se radi kada je nož postao izrazito tup i kada honanje više ne daje rezultate. Budući da se oštrenjem fizički troši materijal, ne preporučuje se raditi ga prečesto; za prosječnog kućnog kuhara, dva puta godišnje sasvim je dovoljno.

Alati za savršenu oštricu

Za postizanje najbolje oštrine kod kuće, profesionalci se uglavnom slažu oko jedne metode, dok druge savjetuju izbjegavati.

Brusni kamen kao zlatni standard

Brusni kamen, poznat i kao vodeni kamen (whetstone), smatra se najboljim alatom za precizno oštrenje. Riječ je o keramičkim blokovima različitih granulacija koji omogućuju potpunu kontrolu nad procesom. Granulacija se označava brojevima: kamenje grublje granulacije (ispod 1000) služi za popravak oštećenih ili vrlo tupih oštrica, jer brzo uklanja materijal. Srednja granulacija (1000 do 3000) idealna je za redovito oštrenje, dok se fina granulacija (3000 do 8000) koristi za završno poliranje i postizanje oštrine britve.

BISER MORA 2026. Što umjetna inteligencija može 'skuhati' u chefovskoj kuhinji
Što umjetna inteligencija može 'skuhati' u chefovskoj kuhinji

Ručni i električni oštrači s dozom opreza

Iako su praktični i jednostavni za upotrebu, većina profesionalaca izbjegava ručne i električne oštrače s prorezima. Problem je u tome što takvi uređaji često uklanjaju previše metala na vrlo agresivan i nekontroliran način, što dugoročno značajno skraćuje životni vijek noža. Prema riječima stručnjaka, to je najgora metoda oštrenja jer "brusi više metala nego što je potrebno".

Korak po korak do oštrice britve

Oštrenje na brusnom kamenu proces je koji zahtijeva malo vježbe, ali rezultati su neusporedivi s bilo kojom drugom metodom.

Priprema kamena i pronalaženje kuta

Prije upotrebe, vodeni kamen potrebno je potopiti u vodu na barem pola sata. Voda služi kao lubrikant i sprječava preagresivno trošenje kamena i oštrice. Ključ uspjeha leži u održavanju stalnog kuta između noža i kamena. Za većinu europskih noževa taj kut iznosi oko 20 stupnjeva, dok japanski noževi zahtijevaju oštriji kut od oko 15 stupnjeva. Ako niste sigurni, poslužite se jednostavnim trikom: presavijte list papira dijagonalno (45 stupnjeva), pa još jednom (22,5 stupnjeva), što je dovoljno blizu kao grubi vizualni vodič.

SMANJUJE I ŽELJU ZA SLATKIM Dobro i loše: Što se događa s tijelom kada jedete ljutu hranu
Dobro i loše: Što se događa s tijelom kada jedete ljutu hranu

Tehnika oštrenja

Držeći nož pod odabranim kutom, povlačite ga po cijeloj dužini kamena, od drške prema vrhu, uz jednak i čvrst pritisak. Nakon nekoliko poteza s jedne strane, na rubu oštrice stvorit će se takozvani "srh" (burr), sitna, hrapava deformacija metala. To je znak da ste uklonili dovoljno materijala i da je vrijeme za okretanje noža na drugu stranu. Napravite jednak broj poteza i na drugoj strani, a zatim ponovite postupak na kamenu finije granulacije kako biste ispolirali oštricu.

Test oštrine bez posjekotina

Najsigurniji način provjere oštrine nije prstom. Jedan od popularnih testova je rezanje lista papira, oštar nož će ga presjeći glatko i bez trganja. Još bolja metoda je test svjetlom. Okrenite oštricu izravno prema izvoru svjetla. Ako rub oštrice bliješti i reflektira svjetlost, to znači da je još uvijek zaobljen, odnosno tup. Savršeno oštar rub je toliko tanak da ne reflektira svjetlost i izgledat će kao tamna, fina linija.

Zbog čega vas se boje? Raka jer ljudima 'čita misli', Lav napada
DVA SU ZASTRAŠUJUĆA

Zbog čega vas se boje? Raka jer ljudima 'čita misli', Lav napada

Kad Blizanci imaju loš dan svi se boje da su ih nekako povrijedili, Vage daju ljudima dojam da nisu vrijedni njihove pažnje, a s Jarcima se skoro pa nemoguće opustiti
FOTO Da, ovo je kod nas! 20 najluksuznijih hrvatskih hotela
NE MOŽEMO SE NADIVITI

FOTO Da, ovo je kod nas! 20 najluksuznijih hrvatskih hotela

Ne morate ići daleko da biste doživjeli odmor iz snova! I kod nas postoje divno uređeni hoteli s izvrsnom ponudom. Pružit će vam odmor za dušu i tijelo te iskustvo za pamćenje
Stalno su zaključani doma i ne vole nigdje izlaziti: Ovo su najdosadniji znakovi Zodijaka
PRAVI PARTIBREJKERI

Stalno su zaključani doma i ne vole nigdje izlaziti: Ovo su najdosadniji znakovi Zodijaka

Dok jedni ne propuštaju ni jedan izlazak, drugi se osjećaju najbolje kad ostanu u svom miru doma. Astrologija može puno otkriti o tome koliko tko voli društvo, buku i noćni život

