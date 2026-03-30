Dobro i loše: Što se događa s tijelom kada jedete ljutu hranu

Preferencije često ovise o kulturi i mjestu odrastanja; u nekim zemljama ljute papričice su uobičajeni dio svakodnevne prehrane, dok ih drugdje ljudi rijetko konzumiraju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće' | Video: 24sata/pixsell/instagram

Bez obzira na osobne sklonosti, istraživanja pokazuju da redovita konzumacija začinjene hrane može donijeti brojne zdravstvene prednosti.

Evo što se zapravo događa s tijelom kada uživate u ljutoj hrani?

Mogli biste smršavjeti

Jedenje ljute hrane ne samo da može pomoći u mršavljenju, nego i u održavanju težine. Začinjena hrana sadrži kapsaicin, aktivnu komponentu ljutih papričica koja može pomoći u tom procesu. To ne znači da nije potreban kalorijski deficit za gubitak kilograma, ali konzumacija začinjene hrane može aktivirati metabolizam i time povećati potrošnju kalorija.

Možda ćete osjetiti manje boli

Začinjena hrana može imati analgetski učinak u određenim okolnostima. Opet, krivac je kapsaicin. Smatra se da ovaj sastojak može djelovati na kemikaliju u mozgu poznatu kao tvar P, koja sudjeluje u prijenosu bolnih signala od živčanih završetaka do mozga.

Topička primjena gela koji sadrži 2,5–8% kapsaicina pokazala se učinkovitom za ublažavanje boli. Istraživanja su pokazala da je posebno učinkovita kod bolova uzrokovanih osteoartritisom, ali također smanjuje i neuropatsku bol.

Redovita konzumacija može spriječiti čireve na želucu

Kronična uporaba lijekova i bakterija H. pylori često su uzrok čireva.

- Kapsaicin se, zapravo, smatra lijekom za sprječavanje nastanka čireva kod osoba koje uzimaju nesteroidne protuupalne lijekove - pojašnjava gastroenterolog Edwin McDonald.

Može ojačati imunološki sustav

Ljuta hrana može pomoći u jačanju imunološkog sustava jer je bogata antioksidansima koji štite stanice od slobodnih radikala, koji mogu igrati ulogu u raznim bolestima. Zbog toga bivša američka državna tajnica Hillary Clinton svakodnevno jede ljute papričice.

- Svakako je moguće da neki spojevi u ljutim papričicama mogu biti zaštitni za zdravlje - objašnjava profesor prehrambene znanosti John Hayes.

Foto: 123RF

Može pomoći u borbi protiv raka

Iako je potrebno više istraživanja o učinkovitosti kapsaicina, jedna sistematska analiza pokazala je da kombinirana terapija može imati poboljšana antikancerogena svojstva, osobito kod raka pluća i prostate, što ukazuje na terapeutski potencijal kapsaicina.

Možda ćete živjeti dulje

Konzumacija začinjene hrane može povećati dugovječnost. Jedno istraživanje pokazalo je da je “redovita konzumacija začinjene hrane obrnuto povezana s ukupnom smrtnosti i smrtnosti zbog određenih uzroka, neovisno o drugim čimbenicima rizika.”

Studija je pokazala smanjenje relativnog rizika od ukupne smrtnosti za 14% kod onih koji jedu začinjenu hranu pet do sedam dana u tjednu, u usporedbi s onima koji je jedu manje od jednom tjedno.

Može smanjiti želju za slatkim

Prekomjerna konzumacija šećera povezana je s nizom zdravstvenih problema, pa je smanjenje želje za slatkim vrlo poželjno. Nakon konzumacije začinjene hrane, šećer neće toliko 'pasati', što može prirodno smanjiti potrebu za njim.

Foto: 123RF

Zamjena šećera ljutim jelima može biti jednostavan i učinkovit trik za kontrolu želja.

- Pacijenti kažu da ih ljuti umak ili jalapeño zadovoljavaju jer osjećaju da su zadovoljili potrebu - objašnjava nutricionistica Bonnie Taub-Dix.

Može smanjiti upale

Kapsaicin ima protuupalna svojstva, pa redovita konzumacija začinjene hrane može smanjiti upale u tijelu. Jedna studija pokazala je da su protuupalni učinci kapsaicina kod štakora usporedivi s diklofenakom (Voltaren).

Može biti koristan za srce

Ljute papričice mogu smanjiti razinu 'lošeg' LDL kolesterola i povećati 'dobar' HDL, poboljšavajući cirkulaciju i smanjujući rizik od srčanih bolesti.

Može promijeniti vaš okus

Ako svakodnevno jedete začinjenu hranu, vaš okus se može prilagoditi razini začina koju konzumirate, čineći vas tolerantnijima na začinjenu hranu. Prekomjerna količina začina može privremeno 'uništiti' okus drugih namirnica, pa oprezno s ljutim umacima!

Foto: 123RF

Može ubrzati odlazak u WC

Ovaj učinak može biti izraženiji kod osoba s osjetljivijim probavnim sustavom. Receptori u debelom crijevu postaju preaktivni i ubrzavaju probavni proces kao obrambeni mehanizam.

- To sprječava crijevo da apsorbira vodu i na kraju nas tjera u WC s proljevom - objašnjava gastroenterolog Kenneth Brown.

Može i pogoršati probavne tegobe

Redovita konzumacija začinjene hrane može utjecati na osobe koje već imaju probavne probleme. Na primjer, osobe s Crohnovom bolesti trebale bi je izbjegavati.

Može pogoršati žgaravicu

Osobe koje povremeno pate od žgaravice ili gastroezofagealnog refluksa (GERB) često primijete da konzumacija začinjene hrane ne pomaže.

Konzumacija začinjene hrane ima brojne pozitivne učinke na zdravlje, može ubrzati metabolizam i pomoći u održavanju tjelesne težine, smanjiti bol, ojačati imunološki sustav, smanjiti upale, poboljšati zdravlje srca te čak potencijalno povećati dugovječnost. Također, može smanjiti želju za slatkim i potaknuti redovitu probavu.

S druge strane, začinjena hrana nije pogodna za svakoga. Osobe s probavnim smetnjama, Crohnovom bolešću ili gastroezofagealnim refluksom mogu osjetiti pogoršanje simptoma, uključujući žgaravicu i proljev.