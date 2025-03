Evo kako provjeriti imate li tavu idealnu za savršene palačinke

Palačinke su vam često žilave ili lako zagore? Razlozi mogu biti brojni. Od krivog omjera sastojaka do broja okretanja u tavi, ne postoji jedan univerzalni razlog zašto palačinke ne ispadnu onako kako vi želite. Šefica restorana Where The Pancakes Are, Patricia Trijbits, ipak naglašava kako je za palačinke izuzetno važno korištenje kvalitetne tave.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:28 Tipovi ljudi koji jedu palačinke povodom Svjetskog dana palačinki | Video: 24sata/pixsell

- Nekvalitetne i tanke tave neće pomoći vašim palačinkama - objasnila je Patricia.

U dobrim tavama, toplina će biti podjednako raspoređena, a palačinke će se peći ujednačeno skroz do rubova. U njima će također palačinke održati svoj savršeni kružni oblik, koji će olakšati njihovo okretanje.

Kako prepoznati lošu tavu?

Prepoznat ćete da imate lošu tavu, ukoliko vam palačinke:

imaju neravnomjernu zlatnu boju

prebrzo zagore

nisu pečene u središtu

ostanu prilijepljene za dno tave

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ovaj problem nije teško popraviti. Za početak je potrebno provjeriti toplinu svoje tave. Dovoljno je uliti kap vode na tavu dok se još grije. Ukoliko kap počne cvrčati i plesati po tavi, to znači da je tava dosegnula poželjnu temperaturu. Ukoliko samo stoji, pustite tavu da se još malo zagrije.

Također se preporučuje da se palačinke preokrene samo jednom, u trenutku kad se vide jasno definirani rubovi palačinke, a u sredini pojave mjehurići. Prije okretanja, provjerite špatulom je li palačinka u potpunosti odvojena od tave.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Patricia naglašava kako je uvijek bolje koristiti deblje tave od tanjih, posebno ako namjeravate raditi deblje palačinke. Deblje tave osiguravaju jednaku raspoređenost topline i nećete se morati brinuti oko toga jesu li iznutra ostale sirove, tvrdi mirror.co.uk