Kako napraviti sočni dragulj BBQ burger kod kuće? Držite se ovih pet pravila

Postoje dvije vrste ljudi. Oni koji burger fotografiraju prije prvog zalogaja iz nekoliko kutova i oni koji ga pojedu toliko brzo da ga ni kamera ne stigne zumirati. Ako se prepoznajete u drugoj skupini, dobro došli među svoje. Jer burger nije samo hrana - burger je stanje uma. Vikend ritual. Izgovor za okupljanje ekipe. I najbolji način da susjedima zamirišete kvart.

Možda imate svoja “sveta” burger mjesta u gradu koja ljubomorno čuvate od ostatka svijeta. Znate ono: “Neću ti reći gdje je najbolji burger jer će onda biti gužva”. Ali što ako vam kažemo da burger koji curi niz prste, ima savršeno karameliziranu koricu i mekano pecivo možete napraviti i kod kuće? Bez kulinarske diplome, bez američkog food trucka parkiranog u dvorištu i bez mističnih chef-trikova koje čuvaju samo najglasniji majstori roštilja. Sve što trebate je malo snalaženja za roštiljem, dobra ekipa i nekoliko pravih saveznika za pripremu. U nastavku donosimo pet pravila za burger koja će vaše dvorište ovog ljeta pretvoriti u adresu o kojoj se priča.

1. Meso nije stvar za kompromis

Prvo pravilo burger kluba glasi: ne kupujte “fit” meso. Burger nije salata i ne pokušava to ni biti. Tajna sočnosti krije se u "prošaranome“ mesu, pa birajte junetinu s barem 20 posto masnoće. Upravo ona tijekom pečenja stvara onaj neodoljivi okus zbog kojeg svi za stolom govore: “Dobro, još ću samo jedan.” Idealna kombinacija? Vrat, lopatica ili potrbušina. Meso nemojte previše gnječiti jer barbecue nije antistres loptica. Oblikujte ga nježno, taman toliko da zadrži formu i ostane prozračan. A ako želite da svaki burger izgleda kao da je upravo stigao iz ozbiljne kuhinje, tu uskače Gefu preša za hamburgere. Za mini varijante i popularne slider burgere odlična je i Gefu mini preša za hamburgere. Jer jedina stvar bolja od jednog burgera su tri mala.

2. Vatra mora biti pod kontrolom

Burger ne voli kaos. Vatra mora biti jaka, stabilna i spremna za ozbiljan posao. Upravo zato kvalitetan roštilj radi razliku između “okej burgera” i onoga koji će vam prijatelji spominjati još mjesecima.

Nova zvijezda BBQ sezone je Napoleon plancha roštilj RP30FRPK - ozbiljan komad opreme za sve koji žele preciznu kontrolu temperature i savršeno pečenje. Površina plancha omogućuje onu famoznu karameliziranu koricu zbog koje burger dobiva karakter, a meso ostaje sočno iznutra. Drugim riječima: izvana hrskavo, iznutra čisti comfort food. I da, dok okrećete burgere s ozbiljnim izrazom lica, slobodno glumite kuharsku zvijezdu vlastitog dvorišta. Kod roštilja svi ionako kad-tad postanu malo Gordon Ramsay, samo s više piva i manje vikanja.

3. Ne pritišćite burger. Ozbiljno, nemojte

Postoji trenutak u životu svakoga grill majstora kad osjeti neodoljivu potrebu da lopaticom pritisne burger kako bi “bolje ispao”. Nemojte. To nije odrezak nego sočni dragulj pun okusa, a svako pritiskanje iz njega će iscijediti upravo ono što želite sačuvati. Umjesto toga investirajte u kvalitetan pribor. Gefu pribor za roštilj olakšava okretanje mesa bez raspadanja, improvizacije i traženja vilice po kuhinji. A za one koji žele full BBQ iskustvo tu je i Napoleon pribor za roštilj jer pravi alat nije luksuz nego pola uspjeha.

4. Pecivo je siva eminencija svakog burgera

Možete imati vrhunsko meso, savršenu vatru i domaći umak koji zaslužuje vlastiti Netflix dokumentarac, ali ako je pecivo suho, igra je gotova. Brioche peciva favorit su s razlogom: mekana su, lagano slatkasta i dovoljno čvrsta da izdrže svu sočnost burgera. Kratko ih prepecite na roštilju da dobiju zlatnu koricu i lagani crunch. A onda dolazi kreativni dio. Karamelizirani luk, zreli cheddar, tanko narezani kiseli krastavci, hrskava slanina, jalapeño papričice… Jer burger je poput dobrog ljetnog outfita: detalji čine razliku.

5. Burger party nije samo hrana nego i atmosfera

Istina je: ljudi dolaze zbog burgera, ali ostaju zbog atmosfere. Hladno pivo u zamagljenim čašama, drvene daske za serviranje, umaci u malim posudama i dobra glazba u pozadini pretvaraju običnu večeru u pravi festival okusa. A kad se ekipa nakon trećeg burgera samo zavali u udobnu vrtnu lounge garnituru i krene rasprava o tome tko radi najbolji aioli umak - znate da ste uspjeli.

Jer pravi “Barbecue” nije samo roštiljanje. To je najbolja vrtna fešta. Malo dima, puno smijeha, natjecanje u tome čiji je burger najbolji i mnogo uživanja bez žurbe. Zato ovog vikenda zaboravite dostavu. Upalite roštilj, okupite ekipu i napravite burger koji neće biti samo još jedan obrok nego razlog da se večer produlji dugo nakon posljednjeg zalogaja. Jer najbolji burgeri nisu nužno oni koje jedete u omiljenom burger placeu u gradu nego oni uz koje nastaju najbolje ljetne priče.