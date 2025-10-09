FOTO Bivša učiteljica pokazala vruću lekciju, internet 'izgorio'

Bivša učiteljica Tana Rain ponovno je postala viralna zahvaljujući videu u kojem pokazuje seriju ‘učiteljskih’ outfita, i pritom šalje poruku o samopouzdanju i slobodi izražavanja. U videu je kombinirala klasične školske komade s modernim i zavodljivim detaljima, izazivajući brojne reakcije na društvenim mrežama
Prije nego što je postala viralna, Tana Rain (pravim imenom Montana Wyman) radila je kao učiteljica s djecom s razvojnim teškoćama.
U intervjuima je istaknula da je to bilo iskustvo koje ju je naučilo strpljenju i suosjećanju, ali i da je taj posao često bio potplaćen i emocionalno zahtjevan.
U potrazi za kreativnijim izrazom, Tana je počela objavljivati sadržaj na društvenim mrežama, prvo iz zabave, a kasnije i profesionalno.
Njezin najnoviji viralni trenutak dogodio se kada je na TikToku objavila video u kojem prikazuje seriju “učiteljskih” outfita uz opis “I can teach you some lessons”.
Video je skupio milijune pregleda i izazvao lavinu reakcija, neki su ga proglasili duhovitim i samoironičnim, dok su drugi raspravljali o granicama pristojnosti i percepciji ženskog tijela u digitalnom prostoru.
Zahvaljujući radu na društvenim mrežama, danas zarađuje više nego što je mogla sanjati dok je radila u školstvu.
Uz to, poznata je po tome što dio svojih prihoda donira skloništima za napuštene životinje, čime pokazuje da uspjeh i empatija mogu ići zajedno.
