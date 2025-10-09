Obavijesti

PREZGODNA ZA UČIONICU

FOTO Bivša učiteljica pokazala vruću lekciju, internet 'izgorio'

Bivša učiteljica Tana Rain ponovno je postala viralna zahvaljujući videu u kojem pokazuje seriju ‘učiteljskih’ outfita, i pritom šalje poruku o samopouzdanju i slobodi izražavanja. U videu je kombinirala klasične školske komade s modernim i zavodljivim detaljima, izazivajući brojne reakcije na društvenim mrežama
Prije nego što je postala viralna, Tana Rain (pravim imenom Montana Wyman) radila je kao učiteljica s djecom s razvojnim teškoćama. | Foto: Instagram
