Evo kako u interijeru iskoristiti tamnu boju i ne 'smanjiti' sobu

Mnogi vlasnici domova vole sezonski osvježiti svoj prostor, što znači da je sada savršeno vrijeme da svoj dom učinite ugodnim i toplim za jesen.

A ako planirate dodati neke trendove i boje karakteristične za ovo doba godine, to bi moglo značiti biranje tamnijih nijansi. No, s tim dolazi i strah da će vaš dom izgledati skučeno, tamno i sumorno, osobito s manje prirodnog svjetla.

Srećom, stručnjaci za interijere su tu kako bi pokazali kako koristiti tamne boje bez da prostor djeluje malen i tmuran.

Lucy Steele, stručnjakinja za boje i interijere iz V&CO-a, otkrila je da je česta zabluda kako tamne boje čine prostor manjim.

Iako mogu djelovati zastrašujuće pri uređenju, tamnije nijanse ne moraju nužno stvoriti osjećaj zatvorenosti i skučenosti. Suprotno uvriježenom mišljenju, tamne boje mogu čak stvoriti iluziju većeg prostora – ako se koriste strateški.

Kako bi pomogla, Lucy je podijelila svojih pet savjeta kako koristiti tamne boje, a da prostor i dalje djeluje prozračno.

1. Koristite toplije podtonove

Ako se odlučite za tamnu boju, važno je znati da njezin podton može značajno utjecati na osjećaj u prostoru.

Odabir prave nijanse može prostor učiniti toplim i prostranim, dok drugi tonovi mogu djelovati hladno i zbijeno. Lucy objašnjava:

- Pri odabiru tamnije boje važno je razmotriti njezin podton. Birajući nijanse s toplim podtonovima, možete osigurati da tamna boja i dalje zadrži mekoću. Crveni, narančasti ili žuti podtonovi unutar tamne nijanse spriječit će da prostor djeluje hladno ili dosadno, te će ga učiniti toplijim i ugodnijim.

2. Tehnika 'double drenching'

Još jedan pametan trik za korištenje tamnih boja bez zatvaranja prostora je tehnika tzv. dvostrukog natapanja („double drenching“).

Radi se o trendu u kojem se prostor boji u dvije ili više međusobno sličnih nijansi kako bi se stvorio bogat, uronjen i dramatičan dojam.

Cilj je ukloniti oštre kontraste i stvoriti kohezivan, ali sofisticiran izgled od poda do stropa.

Lucy kaže:

- Tehnika 'double drenching' savršena je za otvaranje prostora kod korištenja tamnijih boja. To znači bojanje stropa, vrata, prozorskih klupčica i lajsni u svjetliju nijansu iste boje kojom su obojeni zidovi. Ova tehnika stvara iluziju prostranosti i otvorenosti.

3. Strateško osvjetljenje

Zimi, kada prirodnog svjetla ima manje, teško je održati prostor svijetlim – pogotovo ako su zidovi tamni.

Zato je ključno koristiti umjetnu rasvjetu na pametan način.

Lucy savjetuje:

- Važno je osigurati dovoljno umjetnog svjetla ako prostor pati od manjka prirodne svjetlosti. To može uključivati upotrebu ogledala te puno lampi sa žaruljama toplije, žućkaste svjetlosti. Postavljanjem svjetiljki na različite visine i kutove možete maksimizirati osvijetljenost i istaknuti ljepotu tamnih zidova.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Svjetliji elementi

Ako koristite tamne boje, važno je ublažiti ih drugim svjetlijim elementima. To mogu biti svjetliji akcenti, svijetli komadi namještaja ili svjetlije slike i umjetnička djela.

Lucy savjetuje:

- Odabir svijetlog namještaja ili svijetle umjetnosti može razbiti tamu i dodati vizualnu ravnotežu u prostoru. Ovi elementi će se istaknuti na tamnoj pozadini i pomoći će reflektiranju svjetlosti po prostoriji, čime se sprječava da prostor izgleda zatvoreno ili teško. Kontrast također dodaje zanimljivost i stvara slojevit, dinamičan izgled.

5. Meki tekstili

Ako želite koristiti tamne boje, ali vas brine da će prostor izgledati grubo, mekani tekstili mogu pomoći da sve djeluje toplije i prostranije.

Lucy predlaže:

- Meki elementi poput jastučića, deka i tepiha mogu pomoći tamnom prostoru da izgleda prozračnije dodajući teksturu i kontrast. Materijali svjetlijih boja omekšavaju ukupni dojam, stvaraju vizualnu dubinu i privlače pogled po cijelom prostoru. To može učiniti prostor većim, a ne skučenim i zbijenim.