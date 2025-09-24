Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NOVI SHOWROOM PLUS+

Uredski interijeri: Zašto uložiti u stolicu koja traje 15 godina?

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 5 min
Uredski interijeri: Zašto uložiti u stolicu koja traje 15 godina?
Foto: Josip Mikačić/PIXSELL

Stolice za rad MillerKnoll stoje puno više od običnih, ali u njima nema bolova u leđima, pa su radnici puno produktivniji. Otvorenjem showrooma u Zagrebu, htjeli su približiti ekskluzivni namještaj kupcima

U novootvorenom ekskluzivnom zagrebačkom showroomu MillerKnoll namještaja u centru Zagreba, nasuprot Vitićevog nebodera, može se pronaći zaista sve za opremanje ugodnog poslovnog okruženja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čega se svaki horoskopski znak boji? Ribe samoće, Ovan bolesti
ASTRO STRAHOVI

Čega se svaki horoskopski znak boji? Ribe samoće, Ovan bolesti

Jedni su jako osjetljivi na odbijanje dok drugi strahuju od podsmjehivanja i poruge. Neki znakovi se boje prevare i emocija, gubitka ugleda... Ima i onih koji strahuju da će postati teret ljudima koje vole
Dnevni horoskop za srijedu 24. rujna: Rak treba u provod, a Lava očekuju nesuglasice
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 24. rujna: Rak treba u provod, a Lava očekuju nesuglasice

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 24. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Hrvatski fitness treneri zbog kojih se žene znoje i u teretani i na Instagramu
GLEDATE I GUBITE KILE

FOTO Hrvatski fitness treneri zbog kojih se žene znoje i u teretani i na Instagramu

U hrvatskoj fitness sceni pojavili su se treneri koji osvajaju pažnju ne samo svojim stručnim znanjem, nego i karizmom na društvenim mrežama. Njihovi treninzi i motivacijski savjeti privlače žene i muškarce koji prate svaki njihov korak, od teretane do Instagrama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025