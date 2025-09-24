Stolice za rad MillerKnoll stoje puno više od običnih, ali u njima nema bolova u leđima, pa su radnici puno produktivniji. Otvorenjem showrooma u Zagrebu, htjeli su približiti ekskluzivni namještaj kupcima
Uredski interijeri: Zašto uložiti u stolicu koja traje 15 godina?
U novootvorenom ekskluzivnom zagrebačkom showroomu MillerKnoll namještaja u centru Zagreba, nasuprot Vitićevog nebodera, može se pronaći zaista sve za opremanje ugodnog poslovnog okruženja.
