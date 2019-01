Sigurnije na putovanje: Kopija osobne pomaže nakon krađe

Europsku karticu zdravstvenog osiguranja može se za pet minuta napraviti na redomatima u regionalnim uredima HZZO-a u Osijeku, Rijeci, Splitu te dva u Zagrebu. U redomat treba staviti zdravstvenu iskaznicu obveznog osiguranja, potvrditi podatke i uređaj će besplatno napraviti europsku koja se može koristiti u članicama EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj. - Tko se razboli ili ozlijedi, uz europsku zdravstvenu karticu ima pravo na liječenje na teret HZZO-a. Ako plati zdravstvene usluge, osim participacije, može HZZO-u podnijeti zahtjev za povrat troškova - rekli su iz HZZO-a.

Napominju da njihova europska zdravstvena kartica nije zamjena za putno osiguranje jer ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite, spašavanja, zračnog prijevoza u domovinu... Putno zdravstveno osiguranje treba posebno ugovoriti kod neke osiguravajuće kuće, a nije ga loše imati kad se ide na skijanje. Može se ugovoriti i za 60-ak kuna po osobi, a obiteljski paketi stoje od 110 kuna. Osiguravajuće kuće pri internetskom ugovaranju daju i do 20 posto popusta. To putno zdravstveno obično uključuje i prijevoz do najbliže bolnice, ali i prijevoz u domovinu ako se putnik ne može vratiti kako je ranije planirano. Po dolasku na odredište treba provjeriti je li sve kako je bilo ugovoreno.

- Nedostatak treba odmah prijaviti pismeno turističkom vodiču ili agenciji. Savjetujemo da fotografirate nedostatak i tražite ostale putnike pisanu potvrdu o njima - piše u Mini vodiču za turiste Europskog potrošačkog centra Hrvatska. Ta pravila vrijede za državljane EU, Norveške i Islanda čije se prekogranične pritužbe rješavaju preko Europskih potrošačkih centara. Na njihovoj internetskoj stranici može se besplatno skinuti aplikacija za turiste sa savjetima na 25 jezika kako riješiti probleme u zračnoj luci, hotelu ili u kupnji. - U ugovoru o putovanju mora pisati ukupna cijena, uključujući poreze, naknade, pristojbe i ostale troškove. Ako troškove nije moguće izračunati prije sklapanja ugovora, u ugovoru treba naznačiti koje će dodatne troškove putnik možda morati platiti - odgovorili su iz Ministarstva turizma.

Iz Udruge hrvatskih putničkih agencija su dodali da putnik prije sklapanja ugovora mora dobiti sve informacija važne za taj paket-aranžman, u kojem su plan putovanja, vrste prijevoza i kategorije smještaja, broj noćenja... Oni koji putuju vlastitim prijevozom možda će zatrebati pomoć na cesti. - HAK će organizirati pomoć članovima u suradnji s autoklubom zemlje u kojoj su se zatekli. Članski model Europa pokriva glavne usluge, a tko ima obično članstvo usluge u inozemstvu plaća - odgovorili su iz HAK-a. I onima koji nisu članovi, pomoći će da pronađu servisera, ali sve usluge se plaćaju. Pomoć na cesti nude u paketima i neke banke. Tko izgubi dokumente u inozemstvu, za povratak u Hrvatsku može u veleposlanstvu ili konzulatu ishoditi putni list. Ako nema hrvatskih misija, pomoći će misije ili uredi drugih članica EU. Dobro je imati ovjerenu kopiju putne isprave.

