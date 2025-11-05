Evo kako večerašnji pun Mjesec utječe na tijelo, psihu i društvo

Od drevnih filozofa koji su vjerovali da njegova snaga izaziva ludilo do modernih razgovora u kojima se neobično ponašanje pripisuje "utjecaju Mjeseca", ova nebeska pojava ostaje predmet fascinacije i kontroverzi. Dok se večeras divimo njegovom sjaju, znanost nudi sve jasnije odgovore na to što je mit, a što stvarna posljedica života pod punim Mjesecom.

Znanstveno potvrđena nesanica

Najsnažniji i najdosljedniji dokaz o utjecaju Mjeseca na ljude leži u području spavanja. Brojna istraživanja, uključujući i ona provedena u strogo kontroliranim laboratorijskim uvjetima bez prozora, pokazuju mjerljive promjene u našem noćnom odmoru.

Jedna od najopsežnijih studija, objavljena u časopisu Science Advances, pratila je obrasce spavanja u različitim zajednicama, od autohtonih ruralnih skupina u Argentini bez pristupa struji do studenata u urbanom Seattleu. Rezultati su bili iznenađujuće dosljedni: u danima koji prethode punom Mjesecu, ljudi su išli spavati kasnije i spavali su kraće.

Analize drugih istraživanja potvrđuju ovaj trend. U prosjeku, tijekom punog Mjeseca:

Treba nam duže da zaspimo (u prosjeku 5 minuta više)

Spavamo kraće (između 20 i 25 minuta manje)

Kvaliteta sna je lošija, s do 30% smanjenja vremena provedenog u dubokom, okrepljujućem snu

Znanstvenici vjeruju da je razlog tome smanjena proizvodnja melatonina, hormona koji regulira naš ciklus spavanja i budnosti. Iako mjesečina ima tek djelić snage sunčeve svjetlosti, naša tijela su možda evolucijski osjetljiva i na te suptilne promjene u noćnom osvjetljenju, kao ostatak vremena kada su naši preci morali biti oprezniji tijekom svjetlijih noći.

Što kaže psihologija?

Vjerovanje da pun Mjesec izaziva mentalnu nestabilnost toliko je staro da je sama riječ "lunatik" izvedena iz latinskog imena za Mjesec - Luna. Drevni mislioci poput Aristotela i Plinija Starijeg teoretizirali su da Mjesečeva gravitacijska sila utječe na "vlažni" ljudski mozak jednako kao i na plimu i oseku.

Međutim, moderna znanost je ovu teoriju u velikoj mjeri opovrgnula. Mjesečeva gravitacija je preslaba da bi imala ikakav značajan učinak na vodu u našem tijelu. Velika meta-analiza iz 1985. godine, koja je obuhvatila 37 studija, nije pronašla nikakvu povezanost između mjesečevih mijena i broja psihijatrijskih prijema, zločina, samoubojstava ili poziva kriznim centrima. Novije studije redovito potvrđuju ove nalaze.

Zašto onda ovo vjerovanje i dalje opstaje?

Psiholozi to objašnjavaju fenomenom "pristranosti potvrde". Kada znamo da je pun Mjesec, skloniji smo primjećivati i pamtiti neobične događaje koji se podudaraju s našim očekivanjima, dok ignoriramo sve dane kada se ništa čudno ne događa. Ipak, pojačana emocionalnost i razdražljivost koje neki osjećaju mogu biti neizravna posljedica lošijeg sna, a ne mističnog utjecaja Mjeseca.

Utjecaj na društvo: Odnosi, nesreće i rođenja

Iako je veza s kriminalom i agresijom opovrgnuta, neka istraživanja ukazuju na suptilne statističke promjene u drugim područjima:

Prometne nesreće: Japanska studija zabilježila je blagi porast hitnih intervencija zbog prometnih nesreća tijekom punog Mjeseca.

Rođenja: Francuski znanstvenici su u jednoj analizi pronašli "neznatno više" poroda za vrijeme punog Mjeseca, iako je veza statistički slaba i nije potvrđena u svim istraživanjima.

Menstrualni ciklusi: Neke studije sugeriraju da ženski ciklusi povremeno mogu biti sinkronizirani s Mjesecom, no dokazi su i dalje neujednačeni i predmet rasprave.

Što se tiče međuljudskih odnosa, astrološka vjerovanja kažu da pun Mjesec pojačava postojeće emocije. Iako za to nema znanstvenih dokaza, poremećen san i umor svakako mogu doprinijeti kraćem strpljenju i većoj napetosti u interakcijama.

Kako si osigurati mirnu noć?

Ako ste i vi među onima koji osjećaju nemir tijekom punog Mjeseca, najučinkovitije što možete učiniti jest usredotočiti se na higijenu spavanja. Stručnjaci iz platformi za mentalno zdravlje preporučuju:

1. Stvorite potpunu tamu: Koristite guste zavjese ili masku za spavanje kako biste blokirali mjesečinu.

2. Držite se rasporeda: Idite u krevet i budite se u isto vrijeme, čak i vikendom, kako biste regulirali unutarnji sat.

3. Izbjegavajte ekrane: Plavo svjetlo s telefona i televizora dodatno ometa proizvodnju melatonina. Ugasite ih barem sat vremena prije spavanja.

4. Opuštajuća rutina: Topla kupka, čitanje knjige ili lagane vježbe istezanja mogu signalizirati tijelu da je vrijeme za odmor.

Dokazi su jasni, najznačajniji utjecaj punog Mjeseca osjećamo na kvaliteti sna. Ostali navodni učinci uglavnom su mješavina drevnog folklora, psiholoških pristranosti i suptilnih statističkih korelacija. Umjesto da brinete o njegovoj navodnoj moći nad vašim raspoloženjem, iskoristite večerašnji prizor kao podsjetnik na ljepotu svemira i priliku da si osigurate dobar i miran san.

