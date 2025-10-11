Obavijesti

MRŠAVITE PAMETNIJE

Evo kako voda utječe na apetit, metabolizam i kilograme

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Canva

Voda kao tajno oružje za mršavljenje! Pijenje vode prije jela smanjuje apetit, ubrzava metabolizam i topi kalorije. Zamijenite slatke napitke vodom i gledajte kako kilogrami nestaju

Pijenje vode često se spominje kao jedan od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina potpore mršavljenju. Stručnjaci ističu kako dobra hidratacija poboljšava rad svih sustava u tijelu, uključujući i one ključne za metabolizam, probavu i regulaciju apetita.

Voda ubrzava metabolizam

Voda je ključna za metaboličke procese poput razgradnje glukoze i masti. Istraživanja pokazuju da pijenje hladne vode može privremeno ubrzati metabolizam jer tijelo troši energiju kako bi je zagrijalo na tjelesnu temperaturu. U jednoj studiji, unos 500 ml vode povećao je brzinu metabolizma za oko 30% u narednih 20-30 minuta, što je rezultiralo sagorijevanjem dodatnih kalorija.

Manji apetit i unos kalorija

Pijenje vode prije obroka može pomoći u kontroli apetita. Pokazalo se da konzumacija oko 500 ml vode 30 minuta prije obroka može dovesti do manjeg unosa hrane. U kliničkim ispitivanjima, ispitanici koji su redovito pili vodu prije obroka izgubili su više kilograma od onih koji nisu. Kod žena s viškom kilograma, dodatni unos vode tijekom osam tjedana rezultirao je značajnim smanjenjem tjelesne mase, masnog tkiva i osjećaja gladi.

Glass of clean mineral water in woman's hands. Concept of environment protection, healthy drink
Foto: 123RF

Zamjena kaloričnih pića vodom

Jedna od najučinkovitijih strategija za mršavljenje jest zamjena zaslađenih napitaka vodom. Umjesto sokova, gaziranih pića ili alkohola, preporučuje se piti običnu vodu, čime se automatski smanjuje ukupni unos kalorija. Dugoročno gledano, ovakva zamjena može dovesti do gubitka tjelesne mase i poboljšanja općeg zdravlja.

Nisu svi učinci jednaki

Važno je napomenuti da rezultati istraživanja variraju – kod nekih osoba voda ima snažniji učinak na smanjenje težine, dok kod drugih može biti neutralan. Učinkovitost ovisi o više faktora: dobi, spolu, razini fizičke aktivnosti, prehrambenim navikama i zdravstvenom stanju.

Foto: Dreamstime

Kako koristiti vodu za podršku mršavljenju?

  • Pijte 1–2 čaše vode prije svakog glavnog obroka.
  • Zamijenite zaslađena pića običnom vodom.
  • Održavajte unos vode kroz dan – otprilike 2–3 litre dnevno, ovisno o individualnim potrebama.
  • Ako vježbate ili ste aktivni, povećajte unos vode prema potrebi.

Iako voda sama po sebi neće izazvati čudesan gubitak kilograma, redovita i pravilna hidratacija može biti snažan saveznik u zdravijem načinu života. Kada se kombinira s uravnoteženom prehranom i fizičkom aktivnošću, voda može igrati ključnu ulogu u procesu mršavljenja – jednostavno, prirodno i dostupno svima.

