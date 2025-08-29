Post od 24 sata: Evo što treba znati prije nego ga isprobate

Post od 24 sata sve je popularniji oblik povremenog posta, a istraživanja pokazuju da ima i pozitivne i potencijalno negativne učinke na organizam. Tijelo tijekom tog razdoblja prolazi kroz različite faze - od sagorijevanja zaliha glukoze do dubokih regenerativnih procesa. Evo što se sve događa:

1. Prvih 8 sati – energija iz zaliha

U početku tijelo koristi energiju iz posljednjeg obroka, razgrađujući pohranjenu glukozu (glikogen) iz jetre i mišića. Ovo je faza u kojoj se tijelo ponaša potpuno uobičajeno – koristi ono što mu je dostupno.

2. Od 8. do 16. sata – prijelaz na masti

Kad se rezerve glukoze isprazne, tijelo počinje sagorijevati masne naslage kao novi izvor energije. Aktivira se proces lipolize, tijekom kojeg se razgrađuju masne kiseline, a tijelo se postupno prebacuje na metabolizam masti.

3. Nakon 16 sati – pokretanje autofagije

U ovom trenutku tijelo ulazi u stanje poznato kao autofagija – prirodni proces čišćenja i obnove stanica. Uz to, mozak počinje koristiti ketone (nastale iz masnih kiselina) kao gorivo, što može dovesti do povećane mentalne jasnoće i fokusa.

4. Oko 24 sata – dublje promjene

Produženjem posta povećava se lučenje hormona rasta, važnog za očuvanje mišićne mase i sagorijevanje masnoća. Pojačava se i djelovanje enzima koji podržavaju staničnu obnovu i usporavanje starenja. Tada dolazi do maksimalnog učinka autofagije i metaboličkih prilagodbi.

5. Dobrobiti 24-satnog posta

Poticanje gubitka masnoće i mršavljenja

Stabilizacija šećera u krvi i poboljšanje osjetljivosti na inzulin

Smanjenje upalnih procesa u tijelu

Bolja kontrola apetita i emocionalnog odnosa prema hrani

Mentalna bistrina i osjećaj "olakšanja" u tijelu

6. Potencijalni rizici

Unatoč mnogim prednostima, post od 24 sata nije za svakoga. Mogući su umor, vrtoglavica, razdražljivost i pad koncentracije. Osobe s kroničnim bolestima, dijabetesom, trudnice, djeca i osobe s poremećajima prehrane trebaju izbjegavati ovakvu vrstu posta bez liječničkog nadzora.

Post od 24 sata može potaknuti regeneraciju organizma, pridonijeti boljem metabolizmu i smanjenju tjelesne mase, ali treba mu pristupiti pažljivo. Ključ je u osluškivanju vlastitog tijela i, ako postoji zdravstvena sumnja, konzultiranju sa stručnjakom.

