KORISTI I OPASNOSTI

Post od 24 sata: Evo što treba znati prije nego ga isprobate

Piše Karolina Krčelić,
Post od 24 sata: Evo što treba znati prije nego ga isprobate
Post od 24 sata sve je popularniji oblik povremenog posta koji privlači pažnju zbog potencijalnih učinaka na zdravlje. Stručnjaci upozoravaju da, nije primjeren za svakoga

Post od 24 sata sve je popularniji oblik povremenog posta, a istraživanja pokazuju da ima i pozitivne i potencijalno negativne učinke na organizam. Tijelo tijekom tog razdoblja prolazi kroz različite faze - od sagorijevanja zaliha glukoze do dubokih regenerativnih procesa. Evo što se sve događa:

1. Prvih 8 sati – energija iz zaliha

U početku tijelo koristi energiju iz posljednjeg obroka, razgrađujući pohranjenu glukozu (glikogen) iz jetre i mišića. Ovo je faza u kojoj se tijelo ponaša potpuno uobičajeno – koristi ono što mu je dostupno.

2. Od 8. do 16. sata – prijelaz na masti

Kad se rezerve glukoze isprazne, tijelo počinje sagorijevati masne naslage kao novi izvor energije. Aktivira se proces lipolize, tijekom kojeg se razgrađuju masne kiseline, a tijelo se postupno prebacuje na metabolizam masti.

3. Nakon 16 sati – pokretanje autofagije

U ovom trenutku tijelo ulazi u stanje poznato kao autofagija – prirodni proces čišćenja i obnove stanica. Uz to, mozak počinje koristiti ketone (nastale iz masnih kiselina) kao gorivo, što može dovesti do povećane mentalne jasnoće i fokusa.

4. Oko 24 sata – dublje promjene

Produženjem posta povećava se lučenje hormona rasta, važnog za očuvanje mišićne mase i sagorijevanje masnoća. Pojačava se i djelovanje enzima koji podržavaju staničnu obnovu i usporavanje starenja. Tada dolazi do maksimalnog učinka autofagije i metaboličkih prilagodbi.

5. Dobrobiti 24-satnog posta

  • Poticanje gubitka masnoće i mršavljenja
  • Stabilizacija šećera u krvi i poboljšanje osjetljivosti na inzulin
  • Smanjenje upalnih procesa u tijelu
  • Bolja kontrola apetita i emocionalnog odnosa prema hrani
  • Mentalna bistrina i osjećaj "olakšanja" u tijelu

6. Potencijalni rizici

Unatoč mnogim prednostima, post od 24 sata nije za svakoga. Mogući su umor, vrtoglavica, razdražljivost i pad koncentracije. Osobe s kroničnim bolestima, dijabetesom, trudnice, djeca i osobe s poremećajima prehrane trebaju izbjegavati ovakvu vrstu posta bez liječničkog nadzora.

Post od 24 sata može potaknuti regeneraciju organizma, pridonijeti boljem metabolizmu i smanjenju tjelesne mase, ali treba mu pristupiti pažljivo. Ključ je u osluškivanju vlastitog tijela i, ako postoji zdravstvena sumnja, konzultiranju sa stručnjakom.

