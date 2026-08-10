Evo koja vrsta naočala je jedina sigurna za gledanje pomrčine Sunca i što još možete iskoristiti

Nebeski spektakl poput pomrčine Sunca događaj je koji plijeni pažnju milijuna, no fascinacija prizorom ne smije zasjeniti ključnu činjenicu: izravno gledanje u Sunce, čak i na samo nekoliko sekundi, može uzrokovati trajno i nepopravljivo oštećenje vida. Priprema i pravilna zaštita nisu samo preporuka, već nužnost za svakoga tko želi sigurno uživati u ovoj rijetkoj pojavi.

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Pokretanje videa... 00:57 Potpuna pomrčina Sunca u Sjevernoj Americi | Video: 24sata/REUTERS

Solarna retinopatija

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Intenzivna svjetlost Sunca, čak i kada je djelomično zaklonjeno Mjesecom, može doslovno spržiti osjetljive stanice u mrežnici, središnjem dijelu oka odgovornom za oštar vid. Ovo stanje, poznato kao solarna retinopatija ili "sljepoća pomrčine", podmuklo je jer mrežnica nema receptore za bol.

Oštećenje nastaje bez ikakvog upozorenja ili nelagode, a prvi simptomi mogu se pojaviti tek nekoliko sati ili čak dana nakon izlaganja. Pacijenti tada primjećuju zamagljen vid, iskrivljenu sliku gdje se ravne linije doimaju valovitima, promijenjen doživljaj boja ili pojavu crnih mrlja u središtu vidnog polja.

Nažalost, jednom kada dođe do oštećenja fotoreceptora, ne postoji učinkovit lijek ili tretman koji bi mogao vratiti izgubljeni vid, a oštećenja su često trajna. Prevencija je stoga jedina i apsolutna zaštita.

Zlatni standard sigurnosti: Što znači oznaka ISO 12312-2?

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Kada je riječ o zaštiti očiju, ne postoji prostor za improvizaciju. Jedina sigurna metoda izravnog promatranja Sunca su specijalizirane naočale ili filtri koji zadovoljavaju stroge kriterije. Taj ključni certifikat je međunarodni sigurnosni standard ISO 12312-2. Proizvodi s ovom oznakom dizajnirani su da blokiraju više od 99,999 posto vidljive Sunčeve svjetlosti te, što je najvažnije, 100 posto štetnog ultraljubičastog (UV) i infracrvenog (IR) zračenja.

Ta nevidljiva zračenja iznimno su opasna za mrežnicu. Pri kupnji je stoga ključno provjeriti postoji li ova oznaka na samim naočalama ili pakiranju. Preporučuje se kupnja isključivo kod provjerenih prodavača i specijaliziranih trgovina astronomskom opremom, jer su se na tržištu pojavile brojne krivotvorine koje vizualno sliče pravim naočalama, ali ne pružaju nikakvu zaštitu. Standard propisuje i da na proizvodu moraju biti navedeni ime i adresa proizvođača te jasne upute za uporabu.

Kako pravilno koristiti i provjeriti naočale

Foto: Florion Goga

Prije svake uporabe, naočale je potrebno pažljivo pregledati pod jakim svjetlom. Ako primijetite bilo kakve ogrebotine, rupice, nabore ili druga oštećenja na filtru, naočale odmah bacite jer više nisu sigurne. Ispravnost možete provjeriti i tako da ih stavite i pogledate u vrlo jaku sobnu svjetiljku; kroz ispravne naočale ne biste smjeli vidjeti ništa osim možda blagog odsjaja samog izvora svjetlosti.

Samo Sunce smije biti vidljivo, i to kao oštra, ugodno svijetla narančasta ili bijela kugla. Postupak korištenja je jednostavan, ali presudan za sigurnost: uvijek se prvo okrenite od Sunca, stavite naočale i tek onda podignite pogled. Kada završite s promatranjem, prvo skrenite pogled u stranu i tek tada skinite naočale.

Nikada, ni pod kojim uvjetima, ne gledajte kroz dalekozor, teleskop ili objektiv fotoaparata dok nosite ove naočale. Koncentrirane Sunčeve zrake mogu u djeliću sekunde uništiti filtar i uzrokovati teško oštećenje oka.

Gdje kupiti certificirane naočale i po kojoj cijeni?

U Hrvatskoj je specijalizirane naočale s certifikatom ISO 12312-2 moguće nabaviti prvenstveno u trgovinama s astronomskom opremom i putem interneta. Ključno je kupnju obaviti na vrijeme jer zalihe često nestanu kako se pomrčina približava.

Specijalizirane trgovine: Glavno prodajno mjesto za astronomsku opremu je Teleskop centar u Zagrebu, koji u ponudi ima provjerene marke poput Baader ili Bresser.

Glavno prodajno mjesto za astronomsku opremu je Teleskop centar u Zagrebu, koji u ponudi ima provjerene marke poput Baader ili Bresser. Online trgovine: Naočale se mogu pronaći i u hrvatskim internetskim trgovinama kao što su Astroučionica ili Badu.hr. Dostupno je i nekoliko europskih web-trgovina koje dostavljaju u Hrvatsku.

Naočale se mogu pronaći i u hrvatskim internetskim trgovinama kao što su Astroučionica ili Badu.hr. Dostupno je i nekoliko europskih web-trgovina koje dostavljaju u Hrvatsku. Cijene: Cijene se obično kreću između 3 i 7 eura po komadu, ne uključujući troškove dostave.

Alternativne metode: Od maske za zavarivanje do projektora od kartona

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Ako niste nabavili certificirane naočale, postoje sigurne alternative. Jedna je staklo za zavarivanje, no ključan je odabir prave nijanse. Minimum je stupanj zatamnjenja 12, dok se za ugodnije gledanje preporučuju nijanse 13 ili 14. Ipak, apsolutno najsigurnija metoda je neizravno promatranje pomoću projekcije. Lako možete izraditi "pinhole" projektor: na komadu kartona probušite malu rupicu i kroz nju propustite Sunčevu svjetlost na drugu, svijetlu površinu. Na njoj će se pojaviti jasna projekcija Sunčevog diska.

Izbjegavajte pod svaku cijenu improvizirana rješenja poput običnih sunčanih naočala, začađenog stakla, starih filmova ili CD-a. Nijedno od njih ne blokira opasno nevidljivo zračenje i njihova upotreba je iznimno rizična.

