Suze sv. Lovre i pomrčinu Sunca možete gledati i na Sljemenu uz vodstvo astronoma Radonića

Kolovoz 2026. godine ostat će zapamćen kao jedan od najuzbudljivijih mjeseci za sve astronome i ljubitelje zvjezdanog neba. U samo jednoj večeri, 12. kolovoza, dogodit će se dva rijetka nebeska fenomena: djelomična pomrčina Sunca i maksimum aktivnosti meteorskog roja Perzeida, poznatog kao Suze svetog Lovre.

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Pokretanje videa... 00:28 Zagreb: Suze svetog Lovre | Video: 24sata/Mia Slafhauzer/Pixsell

Zagrepčani i njihovi gosti imat će jedinstvenu priliku pratiti oba događaja s jedne od najatraktivnijih gradskih lokacija, vidikovca OIV tornja Sljeme, i to uz stručno vodstvo astronoma Ante Radonića.

Program za pamćenje na vrhu Medvednice

Zagreb: Na sljemenskom tornju otvoren vidikovac koji su Zagrepčani čekali desetljećima | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Organizatori su za posjetitelje pripremili bogat i pomno osmišljen program koji započinje u 19:00 sati okupljanjem na vidikovcu tornja, s kojeg se pruža impresivan pogled na Zagreb i okolicu.

Vrhunac prvog dijela večeri dogodit će se u 19:25 sati, kada će započeti djelomična pomrčina Sunca. Posjetitelji će moći sigurno promatrati kako Mjesec polako zaklanja Sunčev disk, stvarajući prizor koji se rijetko viđa.

Nakon zalaska Sunca, u 20:30, slijedi predavanje Ante Radonića pod nazivom „Čudesni svjetovi Sunčeva sustava“, u kojem će na svoj prepoznatljiv i zanimljiv način približiti tajne našeg kozmičkog susjedstva.

S padom noći, od 22:00 sata pa sve do ranih jutarnjih sati, program se nastavlja promatranjem Suza svetog Lovre, a Radonić će okupljenima pomagati u snalaženju među zviježđima.

Cijena ulaznice za odrasle iznosi 10 eura, dok je za djecu do 18 godina, studente i umirovljenike starije od 65 godina cijena 7,50 eura. Važno je napomenuti da i vlasnici godišnjih ulaznica moraju kupiti kartu za ovaj poseban događaj. Zbog golemog interesa, otvoren je i dodatni termin za 13. kolovoza.

Godina astronomskih poslastica

Foto: Dreamstime

Događaj od 12. kolovoza 2026. iznimno je poseban jer spaja dva fenomena koja sama za sebe privlače veliku pozornost. Pomrčina Sunca bit će prva totalna pomrčina vidljiva s kopna Europe još od 1999. godine.

Iako će potpuni mrak doživjeti samo promatrači u uskom pojasu koji prelazi preko Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske, veći dio Europe, uključujući Hrvatsku, svjedočit će impresivnoj djelomičnoj pomrčini.

Do pomrčine dolazi kada se Mjesec nađe točno između Zemlje i Sunca, bacajući svoju sjenu na naš planet, a zbog pet stupnjeva nagiba Mjesečeve orbite takva su poravnanja rijetka.

Istovremeno, meteorski roj Perzeida te će noći dosegnuti svoj vrhunac u gotovo savršenim uvjetima. Budući da se maksimum poklapa s fazom mladog Mjeseca, nebo će biti potpuno tamno, bez mjesečine koja bi inače svojim sjajem ometala vidljivost čak i sjajnijih meteora. Astronomi predviđaju aktivnost od 80 do 100 meteora na sat, što 2026. godinu čini jednom od najboljih za promatranje Perzeida u posljednjem desetljeću.

Glas koji svemir čini bliskim

Zagreb: U ZICER-u je održano ekskluzivno predstavljanje prvog hrvatskog satelita "CroCube" | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Stručno vodstvo Ante Radonića jamstvo je da će posjetitelji na Sljemenu doživjeti astronomiju na najbolji mogući način. Radonić je ime koje je u Hrvatskoj postalo sinonim za popularizaciju svemira. Svoju je karijeru, od 1972. do umirovljenja 2017. godine, proveo kao voditelj planetarija u Tehničkom muzeju u Zagrebu, gdje je generacijama učenika i građana otvarao vrata kozmosa.

Autor je više od tristo članaka, a održao je preko petsto javnih predavanja o astronomiji i astronautici diljem Hrvatske. Mnogi ga, pak, najbolje poznaju kao suautora i stalni glas kultne tjedne emisije "Andromeda" na Drugom programu Hrvatskoga radija, koja se neprekidno emitira od 1996. godine.

Njegova sposobnost da složene znanstvene koncepte prevede na jednostavan i svima razumljiv jezik čini ga idealnim vodičem kroz čuda koja će se te večeri odvijati iznad Medvednice.

Savjeti za promatranje

Foto: Florion Goga

Kako bi doživljaj bio potpun, važno je slijediti nekoliko praktičnih savjeta. Za promatranje djelomične pomrčine Sunca ključna je sigurnost. Nikada se ne smije gledati izravno u Sunce bez certificirane zaštite, poput posebnih naočala za pomrčinu. Obične sunčane naočale nisu dovoljne i mogu uzrokovati trajno oštećenje vida.

Što se tiče Suza svetog Lovre, za njih nije potrebna nikakva oprema. Dapače, meteori se najbolje vide golim okom jer se pojavljuju nasumično po cijelom nebu. Najvažnije je pronaći lokaciju što dalje od gradske rasvjete, a Sljeme je za to idealno mjesto. Potrebno je očima dati barem dvadeset do trideset minuta da se prilagode potpunom mraku, stoga je preporuka izbjegavati gledanje u zaslone mobitela.

Za maksimalnu udobnost, preporučuje se leći na tlo, ponijeti deku ili ležaljku te se prepustiti pogledu u zvjezdano nebo. Strpljenje je ključno, jer meteori često dolaze u naletima. Pučki naziv za Perzeide, "Suze svetog Lovre", u Hrvatskoj se popularizirao posljednjih pedesetak godina, a preuzet je iz Italije.

*uz korištenje AI-ja