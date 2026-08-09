Nebeski spektakl 12. kolovoza: Isti dan pomrčina Sunca i noć prepuna 'Suza svetog Lovre'

Iako će potpuna pomrčina Sunca biti vidljiva samo u uskom pojasu koji prelazi preko Grenlanda, zapadnog Islanda i sjeverne Španjolske, Hrvatska će doživjeti iznimno duboku djelomičnu pomrčinu. Događaj će započeti između 19:20 i 19:30 sati, ovisno o lokaciji, a Mjesec će polako kliziti preko Sunčevog diska. U trenutku maksimuma, koji će se dogoditi nešto iza 20 sati, Mjesec će prekriti ogroman dio Sunca. Najimpresivniji prizor bit će na sjeverozapadu Istre, gdje će čak 87 posto Sunčevog diska biti zaklonjeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Potpuna pomrčina Sunca u Sjevernoj Americi

Pokretanje videa... 01:28 Potpuna pomrčina sunca vidljiva iznad Australije | Video: KanalRi

Ono što ovu pomrčinu čini posebnom jest njezino vrijeme odvijanja - nisko na zapadnom nebu, neposredno prije zalaska. To će stvoriti dramatične prizore i pružiti jedinstvenu priliku za fotografe. Sunce neće biti visoko na nebu, već će poprimiti oblik obrnutog srpa, s "rogovima" okrenutim prema dolje, tonući prema horizontu u toplim, zlatnim bojama sutona. Međutim, upravo ta niska pozicija predstavlja i izazov. Za promatranje će biti nužno pronaći lokaciju s potpuno čistim i otvorenim pogledom prema zapadu-sjeverozapadu, poput vrha brda ili obale.

Foto: Florion Goga

Najvažnije od svega je sigurnost. Gledanje u Sunce, čak i kada je djelomično prekriveno, može trajno oštetiti vid. Nikada se ne smije gledati bez certificiranih naočala za pomrčinu ili posebnih solarnih filtara. Obične sunčane naočale, začađeno staklo ili improvizirani filtri nisu sigurni. Ako koristite fotoaparat, dalekozor ili teleskop, ispravan solarni filtar mora biti postavljen na prednji dio optike. Za sve koji planiraju promatranje, dostupne su detaljne upute za promatranje pomrčine koje uključuju točna vremena za različite lokacije.

Nakon pomrčine Sunca na scenu stupaju „Suze svetog Lovre"

Kad Sunce zahvaćeno pomrčinom zađe i posljednji tračak dnevnog svjetla nestane s obzora, predstava se seli na noćno nebo. Upravo činjenica da se pomrčina Sunca događa za vrijeme mladog Mjeseca – jedinog trenutka kada se Mjesec može naći između Zemlje i Sunca – stvara savršene uvjete za drugi dio ovog nebeskog spektakla. Noć s 12. na 13. kolovoza bit će bez mjesečine, pružajući iznimno tamnu pozadinu za promatranje meteorskog roja Perzeida.

Perzeidi, poznati po svojim brzim i svijetlim meteorima koji često ostavljaju dugotrajne tragove, ove će godine biti u punom sjaju. Riječ je o sitnim česticama prašine i leda koje je za sobom ostavio komet Swift-Tuttle, a koje velikom brzinom ulaze u Zemljinu atmosferu i izgaraju, stvarajući svjetlosne bljeskove koje nazivamo "zvijezdama padalicama". U idealnim uvjetima, daleko od gradske rasvjete, moći će se vidjeti i do 100 meteora na sat.

Naziv "Suze svetog Lovre" potječe od činjenice da se maksimum aktivnosti roja događa u danima oko blagdana svetog Lovre, 10. kolovoza. Za promatranje nije potrebna nikakva oprema. Dovoljno je pronaći mračno mjesto, udobno se smjestiti, prilagoditi oči tami tridesetak minuta i jednostavno biti strpljiv. Najviše meteora obično se vidi u satima nakon ponoći pa sve do svitanja.

Foto: Reuters/Telegram

Cjelodnevna astronomska avantura

Dan 12. kolovoza 2026. nudi više od samo dva glavna događaja. Za one najupornije, jutro započinje nastupom planeta. Prije izlaska Sunca, na nebu će se moći vidjeti čak šest planeta: Mars i Saturn bit će lako uočljivi golim okom, Merkur i Jupiter bit će nisko na istoku, dok će za Uran i Neptun biti potreban dalekozor ili teleskop. Nakon zalaska Sunca, dok se nebo priprema za Perzeide, na zapadnom nebu zasjat će blistava Venera.

Foto: AI

Za fotografe, ovaj dan predstavlja jedinstven, ali i zahtjevan izazov. Fotografiranje pomrčine zahtijeva sigurnosne filtre, precizno fokusiranje i prilagođavanje ekspozicije kako se svjetlost mijenja. S druge strane, lov na meteore je igra strpljenja. Potreban je širokokutni objektiv, stativ i puno uzastopnih snimaka u nadi da će svijetli bolid proletjeti kroz kadar. Najbolji pristup je planirati dan kao cjelodnevnu astronomsku sesiju. Počnite s pronalaskom lokacije za pomrčinu, a zatim se, nakon zalaska Sunca, premjestite na tamnije mjesto za uživanje u meteorskoj kiši. Naravno, konačnu riječ će imati vremenske prilike, no rijetka prilika za promatranje ovakvog dvostrukog nebeskog spektakla svakako je vrijedna planiranja i nade u vedro nebo.