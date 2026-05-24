SADE SE U SVIBNJU

Evo koje biljke posaditi u tegle za raskošne balkone i terase

Piše Karolina Krčelić,
Svibanj je stigao, a s njim i idealno vrijeme da svoje balkone, terase i prozorske daske pretvorimo u bujne, cvjetne oaze. Uzgoj biljaka u teglama omogućava čak i onima bez velikog dvorišta uživaju u vrtu

Bilo da se radi o šarenom cvijeću, svježem povrću ili mirisnom začinskom bilju, pravi odabir biljaka i posuda ključ je za uspjeh koji će trajati sve do jeseni.

Velike i male posude: pravi odabir za svaku biljku

Veličina posude nije samo estetsko pitanje, već ključan faktor za zdravlje biljke. Ograničen prostor za korijenje može dovesti do zastoja u rastu i smanjenog prinosa cvjetova i plodova. Zato je važno uskladiti veličinu tegle s potrebama biljke.

Za veće tegle i žardinjere rezervirajte biljke koje trebaju više prostora za razvoj korijenskog sustava. To je idealna prilika za sadnju povrća poput rajčica, paprika, patlidžana i krastavaca, kojima treba minimalno 15 do 20 litara supstrata po biljci. Veće posude pružaju bolju izolaciju korijena od temperaturnih šokova i sporije se isušuju tijekom ljetnih vrućina. Ako želite unijeti dramatičnost i visinu, u velike posude posijte ukrasne trave poput pampas trave ili patuljaste sorte suncokreta, kao što je "chianti", koji naraste do metar i pol visine i neće biti pretežak za posudu.

Manje tegle, viseće košare i prozorski sandučići savršeni su za sezonsko cvijeće i manje zahtjevne biljke. U svibnju možete saditi cinije, begonije, nevene, petunije i zijevalice. Slatki alisum (medena djetelina) odličan je izbor za rubove posuda jer stvara slapove sitnih, mirisnih cvjetova. Također, ovo je idealno vrijeme za sadnju jagoda, koje će bogato roditi i atraktivno izgledati u visećim košarama. Ne zaboravite na začinsko bilje; vlasac, korijander, kopar i peršin mogu se sijati izravno u manje posude, stvarajući mini jestivi vrt nadohvat ruke.

Cvijeće koje ne posustaje sve do jeseni

Jedna od najvećih radosti vrtlarenja u teglama je dugotrajna cvatnja koja uljepšava prostor mjesecima. Odabirom pravih vrsta osigurat ćete neprekidan izvor boja od ranog ljeta pa sve do prvih jesenskih mrazova. Mnoge od ovih biljaka su ujedno i vrlo otporne na sušu, što ih čini idealnim za osunčane balkone.

Verbena je izuzetno otporna biljka koja obožava sunce i dobro podnosi vrućinu, a cvjeta neumorno cijelo ljeto. Slično vrijedi i za surfinije, otpornu varijantu petunija, čiji slapovi cvjetova mogu prekrivati cijele balkone. Gailardija i gazanija također su prvaci izdržljivosti, cvjetajući obilno uz minimalnu njegu. Od trajnica koje se odlično snalaze u posudama ističu se dalije, lavanda i gaura, koje će se iz godine u godinu vraćati. Pelargonije, klasik balkonskog cvijeća, mogu cvjetati gotovo cijelu godinu ako se drže na sunčanom mjestu s temperaturom iznad 13 stupnjeva. Kako biste potaknuli što dužu cvatnju, redovito uklanjajte ocvale cvjetove. Time biljci šaljete signal da stvara nove pupoljke umjesto da troši energiju na proizvodnju sjemena.

Stvorite živahnu oazu za pčele i leptire

Vaš balkon ili terasa mogu postati važna postaja za pčele, leptire i druge oprašivače, čija je uloga u ekosustavu neprocjenjiva. Sadnjom medonosnih biljaka ne samo da pomažete prirodi, već i osiguravate živahnu i dinamičnu atmosferu u svojem malom vrtu. Biljke bogate nektarom pravi su magnet za ove korisne kukce.

Lavanda, kadulja, stolisnik, cinija i neven samo su neke od vrsta koje će sigurno privući zujave posjetitelje. Petunije i različak također su odličan izvor hrane za oprašivače. Za dodatnu atraktivnost, isprobajte penjačicu Thunbergia alata, poznatu kao crnooka Suzana, čiji žuti cvjetovi s tamnim središtem privlače pčele. Kombiniranjem različitih vrsta stvorit ćete pravu gozbu. Primjerice, kombinacija deveternika, kadulje i lobelije stvara vizualno privlačan i funkcionalan aranžman. Ne zaboravite na začinsko bilje; cvjetovi metvice, timijana i borača izuzetno su privlačni pčelama.

*uz korištenje AI-ja

