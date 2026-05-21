Mjesecima im nisu zakrpali rupe na cesti pa su posadile cvijeće u njih: 'Idući dan su sve riješili...'

U vremenu kada građani sve češće imaju osjećaj da njihovi problemi ostaju nečujni, iz naselja Bužin u Oštarijama kraj općine Josipdol stiže priča koja pokazuje kako upornost, zajedništvo i nenasilna građanska inicijativa ipak mogu pokrenuti promjene.

Nakon višemjesečnih upozorenja na opasne rupe na prometnici koje su mještanima stvarale svakodnevne probleme, nezavisna vijećnica Zorica Marina Jandrlić odlučila je problem prikazati na drugačiji način - simboličnom akcijom koja je vrlo brzo privukla pažnju javnosti i nadležnih službi.

Umjesto novih rasprava i prepucavanja, u rupe na cesti posađeno je cvijeće. Fotografije neobičnog prizora ubrzo su se proširile društvenim mrežama, a reakcija je stigla gotovo odmah - već sljedećeg dana na teren su izašli radnici koji su za prvu ruku zatrpali rupe šljunkom prije nego što krenu sa sanacijom tijekom tjedna.

Jandrlić pojašnjava kako cilj akcije nije bio prozivanje ili sukob, nego ukazivanje na problem koji je, kako kaže, mjesecima mučio stanovnike toga kraja.

- Kao vijećnica smatram da je moja dužnost slušati mještane i njihove probleme prenositi izvršnoj vlasti kako bi se što prije riješili. Na Danima otvorenih vrata, koje održavam svakog prvog četvrtka u mjesecu, upravo su me mještani ponovno upozorili na stanje ceste. Budući da se dugo ništa nije događalo, odlučili smo pokušati drukčije - kroz simboličnu akciju koja će snažnom slikom skrenuti pozornost na problem - istaknula je.

Dodaje kako je riječ o svojevrsnom političkom performansu, odnosno aktivističkoj akciji kojom se bez sukoba i teških riječi pokušalo probuditi svijest o sigurnosnom problemu na cesti.

- Kada riječi zakažu, govori slika. Cvijeće posađeno u rupe možda je bilo nježno, ali je poslalo vrlo jasnu poruku - kaže vijećnica.

Posebno naglašava kako joj je drago što je reakcija na kraju bila brza te da cijela priča može poslužiti kao pozitivan primjer suradnje građana i lokalne vlasti.

- Nije nam cilj nikoga blatiti niti stvarati razdor. Problemi se mogu riješiti samo međusobnim uvažavanjem i komunikacijom. Ova akcija pokazala je da ponekad upravo miran i kreativan pristup može pokrenuti stvari s mrtve točke. Važno je da se ljudi ne boje ukazivati na probleme koji utječu na kvalitetu života svih nas - poručuje Jandrlić.

Na cijelu situaciju osvrnula se i načelnica Anđelina Božičević, koja ističe kako podržava različite oblike građanskog i političkog aktivizma, ali pritom naglašava važnost sigurnosti svih sudionika u prometu.

- Kao načelnica Općine Josipdol podržavam politički aktivizam, performanse kao i različite oblike javnog izražavanja. Nemam ništa protiv da političke stranke, udruge ili građanske inicijative ukazuju na potencijalne probleme ukoliko oni postoje. Tu smo kako bismo saslušali i rješavali pritužbe naših mještana, no pritom želimo naglasiti kako niti jedan oblik aktivizma ili performansa ne smije ugrožavati sigurnost prometa i sudionika u prometu - poručila je Božičević.

Dodala je kako je Općina već ranije, u suradnji s trgovačkim društvom Arcada, dogovorila plan sanacije nerazvrstanih cesta na području općine te da se radovi provode prema unaprijed utvrđenom rasporedu od svibnja ove godine.

- Jučer je sanirana dionica ceste u Gornjem Selu, dok je za sutra planirana sanacija dionice u Mihaljevićima. Navedena dionica trebala bi biti sanirana do kraja tjedna, ovisno o vremenskim uvjetima - navela je načelnica.

Također je izrazila žaljenje zbog uništenih sadnica cvijeća korištenih tijekom performansa, koje su, smatra, mogle krasiti nečiji vrt i biti iskorištene na primjereniji način.

Bez obzira na različite poglede na dinamiku rješavanja problema, ono što je na kraju najvažnije jest činjenica da su radovi pokrenuti, a dugogodišnji problem mještana konačno počinje dobivati konkretno rješenje.

Priča iz Bužina - Oštarija tako je pokazala da male, simbolične geste ponekad mogu imati velik odjek. U vremenu kada javnim prostorom često dominiraju sukobi i negativne vijesti, ova akcija podsjetila je kako se promjene mogu potaknuti i kreativnošću, dijalogom i zajedničkim djelovanjem za dobrobit lokalne zajednice.