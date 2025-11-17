Evo koje suplemente ne smijete miješati jer mogu oslabiti kosti

Ljudi posežu za dodacima prehrani vjerujući da time podupiru zdravlje, jačaju imunitet ili nadoknađuju ono što ne dobivaju iz hrane. Trgovine i web-shopovi prepuni su bočica, kapsula i prahova koji obećavaju energiju, otpornost i vitalnost. No liječnici sve češće upozoravaju da se iza tog trenda skriva i tiha prijetnja.

POGLEDAJ VIDEO: Stručnjaci upozoravaju: 'Uzimanje tableta kalijevog jodida može ozbiljno naštetiti zdravlju, nemojte ih uzimati na svoju ruku!

Pokretanje videa... 01:07 Stručnjaci upozoravaju: 'Uzimanje tableta kalijevog jodida mogu ozbiljno naštetiti zdravlju, nemojte ih uzimati na svoju ruku! | Video: KanalRi

Prema riječima stručnjaka, postoji jedna vrlo uobičajena kombinacija suplemenata koju mnogi uzimaju istodobno — a da pritom uopće ne znaju da može dugoročno oslabiti kosti, poremetiti ravnotežu minerala i povećati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema.

To je pogotovo zabrinjavajuće jer se najčešće nalazi upravo u rutini ljudi koji žele „učiniti nešto dobro za sebe“.

Evo o kojoj se kombinaciji radi

Prema liječnicima, istodobno uzimanje kalcija i željeza predstavlja najproblematičniju i najčešću pogrešnu kombinaciju.

Kalcij može blokirati apsorpciju željeza, stvarati netopive komplekse i sprječavati njegov ulazak u krvotok. S druge strane, višak željeza može poticati stvaranje reaktivnih kisikovih spojeva koji oštećuju stanice kostiju i remete njihovo stvaranje. Tako tijelo ostaje bez dovoljne količine oba minerala, a kosti dugoročno slabe.

Tijelo ne podnosi višak — pogotovo kada dolazi iz kapsula

Stručnjaci objašnjavaju da organizam mnogo uspješnije regulira unos i apsorpciju minerala kada dolaze iz hrane. Ako je nečega previše, tijelo jednostavno smanji apsorpciju. Ako je premalo, povećava ju.

S dodacima prehrani priča je sasvim drugačija: oni često zaobilaze prirodne mehanizme regulacije, pa se pojedini minerali mogu nagomilati do razina koje remete hormonsku i mineralnu ravnotežu.

Liječnici naglašavaju da problem postaje izražen kada se dvije određene vrste suplemenata uzimaju istodobno — jedna blokira apsorpciju druge, a tijelo se, suočeno s neravnotežom, počne braniti na način koji može biti štetan za kosti.

Evo što se događa u probavnom sustavu kad ih pomiješamo

Stručnjaci ističu da se dva ključna minerala bore za isti put apsorpcije u crijevima.

Ako se uzmu u isto vrijeme:

jedan se može „zalijepiti“ za drugi, stvarajući spojeve koje tijelo teško apsorbira

oba minerala mogu završiti slabo iskorištena, unatoč visokim dozama

višak koji kruži tijelom može potaknuti štetne procese, uključujući upalu, oksidativni stres i oštećenje stanica kostiju

Taj mehanizam jedan je od razloga zašto liječnici sve češće viđaju poremećaje u gustoći kostiju kod ljudi koji redovito uzimaju upravo ovu kombinaciju suplemenata — ali bez stručnog nadzora.

Što se događa kostima kada dođe do neravnoteže

Prevelika količina jednog minerala može potisnuti djelovanje drugog, a kada je riječ o kostima, posljedice su izravne:

poremećaj u radu osteoblasta – stanica koje grade kost

pretjerana aktivnost osteoklasta – stanica koje ju razgrađuju

smanjena mineralizacija

povećan rizik od osteopenije i osteoporoze, čak i kod mlađih osoba

moguće opterećenje bubrega koje posredno oslabljuje koštano zdravlje

Liječnici naglašavaju kako ljudi često ne osjećaju nikakve simptome godinama. Tek kasnije, kada se kost već stanji i oslabi, javljaju se bolovi, lomovi ili problemi s držanjem.

Najugroženije su skupine:

žene koje istodobno uzimaju željezo (zbog umora ili anemije) i kalcij (zbog zdravlja kostiju)

starije osobe kod kojih se metabolizam mijenja, a tijelo slabije regulira višak minerala

osobe na određenim terapijama koje već same po sebi utječu na apsorpciju

ljudi koji uzimaju više dodataka „za svaki slučaj“, bez uvida u stvarne potrebe

Stručnjaci sve češće upozoravaju da je upravo rutinsko kombiniranje suplemenata bez savjetovanja s liječnikom postalo glavni izvor problema.

Liječničke preporuke: Kako se zaštititi

1. Ne uzimati kalcij i željezo u isto vrijeme

Među njima je potreban razmak od najmanje nekoliko sati.

2. Suplemente uzimati samo kada postoje jasne potrebe

Većina ljudi ne treba visoke doze ako se pravilno hrani.

3. Raditi laboratorijske pretrage prije kupnje dodataka

U protivnom se lako događa da se uzima nešto čega već ima previše.

4. Savjetovati se s liječnikom ili nutricionistom

To je osobito važno kod starijih osoba, žena reproduktivne dobi i osoba s kroničnim bolestima.

5. Ne miješati suplemente 'na svoju ruku'

Samo zato što je nešto dostupno bez recepta ne znači da je bezopasno.

Trend „samopropisivanja” dodataka prehrani nikada nije bio jači, ali s njim raste i broj pogrešaka. Kombinacija kalcija i željeza jedna je od najraširenijih, a istodobno i najproblematičnijih — jer narušava ravnotežu minerala, otežava apsorpciju i dugoročno može oslabiti kosti, čak i kod ljudi koji misle da čine nešto dobro za svoje zdravlje.