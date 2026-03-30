Evo kojih je 15 najzdravijih i 15 najnezdravijih nacija na svijetu

Postoji mnogo čimbenika koji mogu učiniti zemlju i njezino stanovništvo zdravim ili nezdravim, a lista 15 najzdravijih i 15 najnezdravijih zemalja u svijetu dobivena je korištenjem podataka iz Indeksa prosperiteta Legatum (LPI). Indeks ocjenjuje zemlje prema nizu zdravstvenih faktora, poput pristupa zdravstvenim uslugama, kvalitete zdravstvene skrbi, stopa smrtnosti i učestalosti bolesti, a zatim izračunava omjer kako bi procijenio koliko je svaka zemlja blizu najbolje moguće ocjene
15. Najnezdravije zemlje svijeta: Afganistan.
Siromaštvo, prirodne katastrofe i loš izbor hrane doveli su do nezdravih prehrambenih navika u Afganistanu. Jedno od troje djece mlađe od pet godina pothranjeno je.
14. Najnezdravije zemlje svijeta: Demokratska Republika Kongo.
Godine oružanih sukoba i nedostatak formalnih ekonomskih prilika, zajedno s visokom stopom pothranjenosti, bolesti i lošeg obrazovanja, učinile su DRC jednom od najnezdravijih zemalja na svijetu.
13. Najnezdravije zemlje svijeta: Gvineja-Bissau.
U ovoj zapadnoafričkoj zemlji pristup zdravstvenoj skrbi, hrani i čistoj pitkoj vodi i dalje je nesiguran. Većina zdravstvenih ustanova nema odgovarajuću opremu i pruža lošu kvalitetu usluge.
12. Najnezdravije zemlje svijeta: Ekvatorska Gvineja.
Loša sanitarna infrastruktura i neučinkovita kontrola infekcija stvaraju rizik od bolesti poput dijareje, malarije i tuberkuloze. To je povećalo smrtnost dojenčadi, pri čemu 20 % djece umire prije pete godine.
11. Najnezdravije zemlje svijeta: Nigerija.
Loša prehrana također ugrožava zdravlje djece u Nigeriji, gdje je pet od deset djece mlađe od pet godina pothranjeno. Najveći javnozdravstveni problem u zemlji je malarija.
10. Najnezdravije zemlje svijeta: Angola.
Široko rasprostranjeno siromaštvo, politička nestabilnost i nedostatak adekvatnih medicinskih usluga razlog su zašto je Angola jedna od najnezdravijih zemalja na svijetu. Malarija ostaje jedan od najvećih javnozdravstvenih problema.
9. Najnezdravije zemlje svijeta: Gvineja.
AIDS, tuberkuloza i malarija glavni su javnozdravstveni problemi u Gvineji. Također, neadekvatna sanitarna infrastruktura i nehigijenski uvjeti povećavaju smrtnost dojenčadi.
8. Najnezdravije zemlje svijeta: Liberija.
Bolnice i medicinske ustanove u Liberiji loše su opremljene. Malarija je vodeći uzrok ambulantnih pregleda i smrtnih slučajeva u bolnicama.
7. Najnezdravije zemlje svijeta: Esvatini.
Esvatini (prije Svaziland) opterećuje visoka učestalost HIV infekcije i AIDS-a, tuberkuloze te drugih zaraznih bolesti.
6. Najnezdravije zemlje svijeta: Sijera Leone.
Sijera Leone dugo se suočava s nekim od najlošijih zdravstvenih ishoda na svijetu, uključujući smrtnost dojenčadi i majki, malariju i bolesti uzrokovane proljevom.
5. Najnezdravije zemlje svijeta: Somalija.
Sukobi i nestabilnost u Somaliji štetno su utjecali na stanovništvo, uključujući pružanje zdravstvene skrbi. Široko rasprostranjena glad ugrozila je milijune ljudi zbog teške pothranjenosti i izbijanja bolesti poput kolere i ospica.
4. Najnezdravije zemlje svijeta: Lesoto.
Lesoto ima jednu od najviših stopa HIV-a i tuberkuloze u svijetu. Mnogi od 2,3 milijuna stanovnika žive u udaljenim selima koja su satima udaljena od najbliže zdravstvene ustanove.
3. Najnezdravije zemlje svijeta: Čad.
U Čadu se redovito bilježe slučajevi malarije, ospica, meningitisa, žute groznice i kolere. Neodgovarajuće obiteljske prakse i loš pristup osnovnim društvenim uslugama glavni su čimbenici koji ranjive skupine drže u nepovoljnom položaju.
2. Najnezdravije zemlje svijeta: Južni Sudan.
Većina Južnosudanaca nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama, sigurnoj vodi i sanitaciji. Jedno od deset djece umire prije pete godine, a stopa smrtnosti majki jedna je od najviših u svijetu, oko 1.223 na 100.000 poroda.
1. Najnezdravije zemlje svijeta: Srednjoafrička Republika.
U sjeni sukoba, Srednjoafrička Republika pati od dugotrajne zdravstvene krize. Malarija, tuberkuloza, HIV i AIDS predstavljaju velike probleme, a zbog nedostatka čiste vode bolesti poput tifusa i dijareje su česte.
15. Najzdravije zemlje svijeta: Finska.
Poznata po visoko kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, zemlja također ima i vrlo aktivno stanovništvo, zahvaljujući hobijima poput planinarenja, skijanja i biciklizma. Ta bliska povezanost s prirodom smatra se jednim od razloga njihove sreće i zdravlja.
14. Najzdravije zemlje svijeta: Hong Kong.
Javni zdravstveni sustav u Hong Kongu pruža visok standard medicinske skrbi i modernu medicinsku opremu svima. Zbog toga stanovnici imaju očekivani životni vijek od 88 godina za žene i 83 godine za muškarce.
13. Najzdravije zemlje svijeta: Njemačka.
S jakim zdravstvenim sustavom koji svima pruža dobru medicinsku skrb, očekivani životni vijek u Njemačkoj ostaje iznad europskog prosjeka. Također, Nijemci se redovito bave tjelesnom aktivnošću, bilo kroz sport, biciklizam ili jednostavno hodanje.
12. Najzdravije zemlje svijeta: Luksemburg.
Svi stanovnici Luksemburga imaju pristup besplatnom, visokokvalitetnom javnom zdravstvenom sustavu. Očekivani životni vijek za žene je 84 godine, a za muškarce 81 godinu.
11. Najzdravije zemlje svijeta: Nizozemska.
S jednim od najbolje ocijenjenih univerzalnih zdravstvenih sustava na svijetu, nizozemska vlada i dalje zahtijeva da svi odrasli imaju osnovno osiguranje. Iako stanovnici vole prženu hranu, pametno su naučili jesti umjereno, održavajući uravnoteženu prehranu i aktivan stil života.
10. Najzdravije zemlje svijeta: Švicarska.
Zahvaljujući jednoj od najzdravijih prehrana u svijetu i kulturi koja potiče tjelesnu aktivnost, Švicarska je jedna od najzdravijih zemalja. Nema besplatnih državnih zdravstvenih usluga, ali privatno zdravstveno osiguranje je obvezno za sve koji žive u Švicarskoj.
9. Najzdravije zemlje svijeta: Švedska.
Švedska se često smatra zemljom s visokom kvalitetom života, što je u velikoj mjeri rezultat snažnog sustava socijalne skrbi i javnog zdravstva, te općenito sigurnog i čistog okoliša. Lokalna prehrana se smatra zdravom, često uključujući svježe namirnice poput ribe, nemasnog mesa, cjelovitih žitarica, voća i povrća.
8. Najzdravije zemlje svijeta: Island.
Prehrana bogata ribom i Omega-3 masnim kiselinama za zdravlje srca navodi se kao razlog dugog životnog vijeka mnogih Islanđana. Stanovnici su također aktivni i provode puno vremena na otvorenom, što doprinosi očekivanom životnom vijeku u osamdesetima za muškarce i žene.
7. Najzdravije zemlje svijeta: Norveška.
Norveška je još jedna skandinavska zemlja koja visoko kotira u području zdravlja. Sa svojim univerzalnim zdravstvenim sustavom, aktivnim životom na otvorenom, nutritivnom prehranom i lakim pristupom zdravstvenim i wellness uslugama, to i ne iznenađuje.
6. Najzdravije zemlje svijeta: Izrael.
Većina Izraelaca slijedi mediteransku prehranu koja potiče umjerene količine ribe i peradi, a ograničava mliječne proizvode, crveno i prerađeno meso te slastice. Osim toga, Izrael pruža univerzalnu zdravstvenu zaštitu za svoje građane.
5. Najzdravije zemlje svijeta: Kina.
S međunarodno priznatim zdravstvenim sustavom, zdravstvena skrb u Kini je besplatna za kineske građane i stalne stanovnike. Osim toga, tradicionalna kineska prehrana stoljećima je bila uglavnom vegetarijanska, što se pokazalo korisnim za zdravlje.
4. Najzdravije zemlje svijeta: Tajvan.
Tajvan je četvrta najzdravija zemlja na svijetu. Pruža univerzalnu zdravstvenu zaštitu za svoje građane, čineći zdravstvenu skrb lako dostupnom svima, bez obzira na prihod.
3. Najzdravije zemlje svijeta: Južna Koreja.
Od proteina do ugljikohidrata i masti, zdrava korejska prehrana uključuje sve, ali u dobro izbalansiranim omjerima. Korejci također posebno paze da tjelesna aktivnost bude dio njihove svakodnevnice. Zadovoljstvo pristupom i kvalitetom zdravstvene skrbi jedno je od najvećih u svijetu.
2. Najzdravije zemlje svijeta: Japan.
S tradicionalnom prehranom koja se uvelike temelji na povrću, algama i morskoj hrani, zdrava prehrana duboko je ukorijenjena u japansku kulturu hrane. Japan također pruža izvrsnu zdravstvenu skrb s naglaskom na preventivnu skrb umjesto reaktivne.
1. Najzdravije zemlje svijeta: Singapur.
Stanovnici Singapura spadaju među najdulje živeće i najzdravije građane na svijetu. Poznati su po izvrsnoj gastronomskoj sceni, ali i visoko aktivnom životnom stilu. Osim toga, imaju jedan od najboljih zdravstvenih sustava u svijetu kao sigurnosnu mrežu.
