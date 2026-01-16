Obavijesti

ČEŠĆE NEGO MNOGI MISLE

Evo koliko često biste trebali prati grudnjak - i ostalu odjeću

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Donje rublje, odjeću za vježbanje i kupaće kostime bi trebalo oprati nakon jednog nošenja. Također se preporučuje pranje majica nakon jednog ili dva nošenja, dok bi se haljine trebale prati nakon trećeg

Svi imamo svoja pravila kad je riječ o pranju rublja. Netko pere sve nakon jednog nošenja, dok se drugi oslanjaju na provjeru mirisa i mrlja kako bi procijenili treba li odjeću uopće ubaciti u perilicu.

Smanjenje količine pranja ključno je za održivost, ali i za držanje troškova pod kontrolom.

U objavi na društvenim mrežama, koja je prikupila više od 10.000 lajkova, tvrtka Which? je postavila pitanje: 'Koliko često biste trebali prati odjeću?'.

Which? navodi kako bi donje rublje, odjeću za vježbanje i kupaće kostime trebalo oprati nakon samo jednog nošenja. Također se preporučuje pranje majica nakon jednog ili dva nošenja, dok bi se haljine trebale prati najkasnije nakon trećeg nošenja.

U objavi se navodi i da pidžame treba prati nakon tri ili četiri noći spavanja. Majice s kapuljačom se, s druge strane, mogu nositi i do šest puta bez pranja. Grudnjaci bi se pak trebali prati nakon 2-3 nošenja.

Suknje i traperice mogu izdržati najdulje - suknje je potrebno prati nakon pet, šest ili sedam nošenja, dok traperice mogu izdržati i do deset nošenja bez potrebe za pranjem.

I Levi’s svojim kupcima preporučuje pranje traperica tek nakon deset nošenja, nakon što su utvrdili da ih kupci peru znatno češće nego što je potrebno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Ja svoje traperice nosim sto puta prije nego što ih operem - pisalo je u jednom komentaru.

Najviše su se ljudi iznenadili preporukom o pranju grudnjaka.

- Realnije bi bilo svaka dva do tri mjeseca - napisao je jedan korisnik.

- Je li još nekome smiješno ovo s grudnjacima? - dodao je drugi.

- Prati nakon svakog nošenja… osim grudnjaka - pisalo je u trećem komentaru.

Mnogi su istaknuli da peru odjeću nakon svakog nošenja, a jedan komentator je rekao: 'Kod nas se sve pere nakon jednog dana. Stražnji dio traperica je svašta doživio, a ja se noću znojim, pa su mi pidžame odvratne'

- Odvratno, svaki dan oblačim potpuno čistu odjeću - napisao je još jedan.

Zaključujući raspravu, jedan je korisnik napisao: 'Točan odgovor je da perete odjeću kad je prljava ili smrdi. Nema na čemu.'

