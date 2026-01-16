Evo koliko često biste trebali prati grudnjak - i ostalu odjeću

Svi imamo svoja pravila kad je riječ o pranju rublja. Netko pere sve nakon jednog nošenja, dok se drugi oslanjaju na provjeru mirisa i mrlja kako bi procijenili treba li odjeću uopće ubaciti u perilicu.

Smanjenje količine pranja ključno je za održivost, ali i za držanje troškova pod kontrolom.

U objavi na društvenim mrežama, koja je prikupila više od 10.000 lajkova, tvrtka Which? je postavila pitanje: 'Koliko često biste trebali prati odjeću?'.

Which? navodi kako bi donje rublje, odjeću za vježbanje i kupaće kostime trebalo oprati nakon samo jednog nošenja. Također se preporučuje pranje majica nakon jednog ili dva nošenja, dok bi se haljine trebale prati najkasnije nakon trećeg nošenja.

U objavi se navodi i da pidžame treba prati nakon tri ili četiri noći spavanja. Majice s kapuljačom se, s druge strane, mogu nositi i do šest puta bez pranja. Grudnjaci bi se pak trebali prati nakon 2-3 nošenja.

Suknje i traperice mogu izdržati najdulje - suknje je potrebno prati nakon pet, šest ili sedam nošenja, dok traperice mogu izdržati i do deset nošenja bez potrebe za pranjem.

I Levi’s svojim kupcima preporučuje pranje traperica tek nakon deset nošenja, nakon što su utvrdili da ih kupci peru znatno češće nego što je potrebno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Ja svoje traperice nosim sto puta prije nego što ih operem - pisalo je u jednom komentaru.

Najviše su se ljudi iznenadili preporukom o pranju grudnjaka.

- Realnije bi bilo svaka dva do tri mjeseca - napisao je jedan korisnik.

- Je li još nekome smiješno ovo s grudnjacima? - dodao je drugi.

- Prati nakon svakog nošenja… osim grudnjaka - pisalo je u trećem komentaru.

Mnogi su istaknuli da peru odjeću nakon svakog nošenja, a jedan komentator je rekao: 'Kod nas se sve pere nakon jednog dana. Stražnji dio traperica je svašta doživio, a ja se noću znojim, pa su mi pidžame odvratne'

- Odvratno, svaki dan oblačim potpuno čistu odjeću - napisao je još jedan.

Zaključujući raspravu, jedan je korisnik napisao: 'Točan odgovor je da perete odjeću kad je prljava ili smrdi. Nema na čemu.'