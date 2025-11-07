Evo koliko često biste trebali prati kosu za njen najbolji rast

No, što ako je tajna duže kose zapravo puno jednostavnija nego što mislimo i skriva se u najosnovnijem dijelu naše rutine, onom pod tušem?

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Najmlađi osječki frizer: ‘Na praksi sam kod barbera u Zagrebu. Presretan sam!' | Video: 24sata/Video

Prema riječima trihologinje Anabel Kingsley i dermatologinje dr. Neere Nathan, pravilna rutina pranja kose može imati velik utjecaj na njezino zdravlje i, posljedično, na rast.

Iako šampon sam po sebi neće magično potaknuti rast novih vlasi, čisto i zdravo vlasište ključ je uspjeha. - Kao pravilo, čisto vlasište najčešće znači i zdravo vlasište - objašnjava Kingsley. - A zdravo vlasište daje folikulima najbolju priliku da proizvedu dugu, gustu i zdravu kosu - dodaje.

Vlasište je ključno

Dr. Nathan naglašava da mnogi ljudi zaboravljaju jednu jednostavnu činjenicu, vlasište je zapravo koža, a kosa raste iz korijena koji se nalazi ispod površine kože. - Baš kao što redovito čistimo lice, i vlasište treba održavati svježim i čistim. Redovito pranje pomaže ukloniti višak masnoće, znoja i nečistoća koje mogu začepiti folikule i usporiti rast - objašnjava dermatologinja.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Preskakanje pranja može dovesti do nakupljanja sebuma, prljavštine i mrtvih stanica, što stvara savršeno okruženje za razvoj bakterija i gljivica. - To može oslabiti vlasi koje tek počinju rasti, a u nekim slučajevima dovesti i do problema poput peruti ili iritacije kože glave - dodaje Kingsley.

Koliko često treba prati kosu?

Ravna, tanka ili valovita kosa ima tendenciju bržeg mašćenja, pa ju je preporučljivo prati barem jednom do dvaput tjedno.

Kovrčava ili afro kosa, zbog svoje strukture, prirodno zadržava više vlage i ne masti se tako brzo, pa je dovoljno pranje svaka dva tjedna. Ako nosite zaštitne frizure poput pletenica ili punđi koje ne možete često prati, postoje leave-in tretmani i tonici koji čiste i osvježavaju vlasište bez potrebe za šamponom.

Anabel Kingsley ipak savjetuje da ne prođe više od četiri dana bez pranja kose, osobito ako vam je kosa tanka i brzo se masti. - Mnogi ljudi izbjegavaju često pranje jer misle da će im kosa zbog toga više ispadati, ali to nije točno - objašnjava.

Mit o ispadanju kose nakon pranja

Strah od ispadanja kose nakon pranja prilično je raširen, ali stručnjaci tvrde da je u pitanju mit. - Važno je shvatiti da su te vlasi već odvojene od korijena. Šamponiranje ih samo pomaže ukloniti s vlasišta, one bi ionako ispale - objašnjava Kingsley.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U prosjeku, svaka osoba izgubi oko 100 vlasi dnevno, što je potpuno prirodno. Ako perete kosu rjeđe, može se činiti da ih ispada više, jednostavno zato što su se nakupile između pranja.

Rast kose počinje u korijenu

Bez obzira na to koristite li najskuplje serume, suplemente ili ulja, nijedan proizvod neće nadoknaditi osnovnu njegu vlasišta.

Pravilno i redovito pranje kose pomaže održati folikule zdravima, čime se stvaraju idealni uvjeti za prirodan rast.

Ako želite dugu, sjajnu i jaku kosu, ne tražite čarobni napitak. Umjesto toga, otvorite tuš, posegnite za šamponom i počnite od početka – od korijena.