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Evo koliko često biste zaista trebali mijenjati posteljinu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Evo koliko često biste zaista trebali mijenjati posteljinu
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Čiste plahte nisu samo ugodnije, već mogu pridonijeti kvalitetnijem snu, zdravlju kože i boljem raspoloženju. Ipak, mnogi ih mijenjaju rjeđe nego što stručnjaci preporučuju

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Uvlačenje u krevet sa svježe opranom posteljinom jedan je od najboljih osjećaja, no mnogi je ne mijenjaju dovoljno često. Time svoju oazu mira nesvjesno pretvaraju u leglo mikroorganizama poput znoja, masnoća, odumrlih stanica kože, grinja i bakterija. Koliko je često onda treba mijenjati za optimalnu higijenu i zdravlje?

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Video: 24sata/pixsell

Tijekom spavanja naše tijelo odbacuje milijune stanica kože i izlučuje znoj, stvarajući toplo i vlažno okruženje idealno za grinje, bakterije i gljivice. Izmet grinja može izazvati alergijske reakcije, astmu i ekceme.

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Istraživanja su šokantna: neoprana jastučnica nakon samo tjedan dana može sadržavati i do 17.000 puta više bakterija od WC daske. U taj se miks dodaju i vanjski zagađivači poput peludi, životinjske dlake i prašine.

Koliko često stručnjaci preporučuju mijenjanje posteljine?

Stručnjaci su složni: posteljinu bi trebalo prati najmanje jednom tjedno. To je zlatni standard koji pomaže u sprječavanju iritacija kože, alergija i problema s dišnim sustavom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako dermatolozi navode pranje svaka dva tjedna kao apsolutni minimum, mnogi čekaju i znatno dulje. Takve navike mogu opteretiti imunosni sustav i pogoršati postojeća zdravstvena stanja.

Kada je posteljinu potrebno prati i češće?

Tjedno pranje opće je pravilo, no u nekim situacijama posteljinu je potrebno mijenjati svakih nekoliko dana:

  • Alergije ili astma: Češće pranje uklanja grinje i pelud, glavne okidače simptoma.
  • Pojačano znojenje: Sprječava se razvoj bakterija, osobito tijekom vrućih ljetnih mjeseci.
  • Kožni problemi: Bakterije s jastučnice mogu pogoršati akne, ekceme ili druge infekcije.
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  • Kućni ljubimci: U krevet donose dlake, perut, prljavštinu i alergene izvana.
  • Nakon bolesti: Posteljinu operite odmah nakon prehlade ili gripe kako biste uklonili klice i spriječili ponovnu zarazu.
  • Jedenje u krevetu: Mrvice hrane privlače bakterije i mogu postati izvor neugodnih mirisa.

Praktični savjeti za održavanje higijene

Za potpunu čistoću i uništavanje mikroorganizama, slijedite ove savjete:

  • Perite na visokoj temperaturi: Idealno na 60 °C, jer ta temperatura učinkovito ubija grinje i bakterije (ako materijal dopušta).
  • Koristite blagi deterdžent: Izbjegavajte agresivne kemikalije i previše omekšivača koji mogu iritirati kožu.
Ilustracija posteljine i pranja
Foto: Alex Presa/Unsplash
  • Prozračite krevet: Ne pospremajte krevet odmah nakon ustajanja. Ostavite ga razotkrivenog barem pola sata kako bi se vlaga osušila, što smanjuje uvjete za razvoj grinja.
  • Koristite zaštitne navlake: Zaštitnici za madrac i jastuke stvaraju barijeru protiv znoja, grinja i prašine.
  • Ne zaboravite na jastuke i pokrivače: Perite ih barem dva do četiri puta godišnje, prema uputama proizvođača.
*uz korištenje AI-ja

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