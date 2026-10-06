Evo koliko često biste zaista trebali mijenjati posteljinu

Uvlačenje u krevet sa svježe opranom posteljinom jedan je od najboljih osjećaja, no mnogi je ne mijenjaju dovoljno često. Time svoju oazu mira nesvjesno pretvaraju u leglo mikroorganizama poput znoja, masnoća, odumrlih stanica kože, grinja i bakterija. Koliko je često onda treba mijenjati za optimalnu higijenu i zdravlje?

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Tijekom spavanja naše tijelo odbacuje milijune stanica kože i izlučuje znoj, stvarajući toplo i vlažno okruženje idealno za grinje, bakterije i gljivice. Izmet grinja može izazvati alergijske reakcije, astmu i ekceme.

Istraživanja su šokantna: neoprana jastučnica nakon samo tjedan dana može sadržavati i do 17.000 puta više bakterija od WC daske. U taj se miks dodaju i vanjski zagađivači poput peludi, životinjske dlake i prašine.

Koliko često stručnjaci preporučuju mijenjanje posteljine?

Stručnjaci su složni: posteljinu bi trebalo prati najmanje jednom tjedno. To je zlatni standard koji pomaže u sprječavanju iritacija kože, alergija i problema s dišnim sustavom.

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Iako dermatolozi navode pranje svaka dva tjedna kao apsolutni minimum, mnogi čekaju i znatno dulje. Takve navike mogu opteretiti imunosni sustav i pogoršati postojeća zdravstvena stanja.

Kada je posteljinu potrebno prati i češće?

Tjedno pranje opće je pravilo, no u nekim situacijama posteljinu je potrebno mijenjati svakih nekoliko dana:

Alergije ili astma: Češće pranje uklanja grinje i pelud, glavne okidače simptoma.

Pojačano znojenje: Sprječava se razvoj bakterija, osobito tijekom vrućih ljetnih mjeseci.

Kožni problemi: Bakterije s jastučnice mogu pogoršati akne, ekceme ili druge infekcije.

Kućni ljubimci: U krevet donose dlake, perut, prljavštinu i alergene izvana.

Nakon bolesti: Posteljinu operite odmah nakon prehlade ili gripe kako biste uklonili klice i spriječili ponovnu zarazu.

Jedenje u krevetu: Mrvice hrane privlače bakterije i mogu postati izvor neugodnih mirisa.

Praktični savjeti za održavanje higijene

Za potpunu čistoću i uništavanje mikroorganizama, slijedite ove savjete:

Perite na visokoj temperaturi: Idealno na 60 °C, jer ta temperatura učinkovito ubija grinje i bakterije (ako materijal dopušta).

Koristite blagi deterdžent: Izbjegavajte agresivne kemikalije i previše omekšivača koji mogu iritirati kožu.

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Prozračite krevet: Ne pospremajte krevet odmah nakon ustajanja. Ostavite ga razotkrivenog barem pola sata kako bi se vlaga osušila, što smanjuje uvjete za razvoj grinja.

Koristite zaštitne navlake: Zaštitnici za madrac i jastuke stvaraju barijeru protiv znoja, grinja i prašine.

Ne zaboravite na jastuke i pokrivače: Perite ih barem dva do četiri puta godišnje, prema uputama proizvođača.

*uz korištenje AI-ja