Zašto sve više ljudi u hotelskoj sobi stavljaju sapun ispod plahte? Razlog je bizaran

Pronaći komad sapuna ispod plahte može djelovati kao bizarna šala, no iskusni putnici znaju da se iza ove navike krije trik koji može poboljšati kvalitetu sna. Ne radi se o praznovjerju, već o narodnom lijeku čiju učinkovitost potvrđuju tisuće ljudi, a o njemu su raspravljali i poznati liječnici.

Glavni razlog stavljanja sapuna ispod plahte je ublažavanje noćnih grčeva u nogama i sindroma nemirnih nogu (RLS). Noćni grčevi su bolne kontrakcije mišića koje bude iz sna, dok sindrom nemirnih nogu uzrokuje neodoljivu potrebu za pomicanjem nogu. Učinkovitost metode potvrđuju brojni zagovornici, pa i neki medicinski stručnjaci koji su isprva bili skeptični.

Zabilježeno je, primjerice, iskustvo medicinske sestre koju je iz sna probudio nesnosan grč. U očaju je prislonila sapun na mišić, a bol je popustila u nekoliko sekundi.

Kako funkcionira ova bizarna metoda?

Iako nedostaju čvrsti znanstveni dokazi, nekoliko teorija pokušava objasniti blagotvoran učinak sapuna. Postupak je jednostavan: komad sapuna stavi se ispod donje plahte, u blizini nogu. Za održavanje učinkovitosti, preporučuje se zamijeniti sapun jednom mjesečno ili ostrugati njegov gornji sloj.

Najvjerojatnije objašnjenje leži u mirisima koje sapun ispušta. Mnogi sapuni sadrže esencijalna ulja čije hlapljive molekule, vjeruje se, aktiviraju živčane završetke na koži, poznate kao TRP kanali. To šalje signal leđnoj moždini da opusti mišiće.

Ovu teoriju podupire i studija objavljena u časopisu *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, koja je pokazala da flasteri natopljeni uljima iz sapuna smanjuju menstrualne grčeve.

Mnogi stručnjaci pripisuju učinak placebu, no brojne anegdote govore drugačije. Zabilježeni su slučajevi gdje su partneri osjetili poboljšanje iako nisu znali da im je sapun potajno stavljen u krevet.

U anketi televizijske emisije *The Doctors*, čak 42 posto ispitanika potvrdilo je da im je sapun pomogao. Metodu je popularizirao i dr. Mehmet Oz, koji je izjavio: "Znam da zvuči ludo, ali ljudi ga stavljaju ispod plahti. Vjerujemo da lavanda opušta."

Korisnici se slažu da su najučinkovitiji sapuni s intenzivnim mirisom, poput lavande. To podupire teoriju da su mirisna ulja ključni sastojak. Dr. Oz, primjerice, preporučuje sapun od lavande zbog umirujućih svojstava, dok iskustva pokazuju da sapuni blažeg mirisa imaju slabiji učinak.

Osim pomoći kod grčeva, trik sa sapunom ima i druge prednosti, osobito u hotelima. Sapuni s mirisom cedra ili paprene metvice mogu poslužiti kao prirodni repelent za stjenice ako se stave blizu uzglavlja. Usto, komad svježeg sapuna djeluje i kao aromaterapija: njegov ugodan miris neutralizira ustajali zrak, stvara opuštajuću atmosferu i pomaže vam da lakše utonete u san.

