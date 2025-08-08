Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JESTE LI ZNALI?

Evo koliko kave je previše kave

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Evo koliko kave je previše kave
Foto: PANUPONG LITHKAI

Kava - prijatelj ili neprijatelj? Umjerena konzumacija smanjuje rizik za bolesti srca, ali previše kofeina radi kaos u tijelu. Trudnice posebno trebaju pripaziti

Većini zdravih odraslih osoba apsolutno je sigurno konzumirati do 400 mg kofeina dnevno – što znači otprilike 3 do 4 šalice kave (otprilike 340 ml). Prekoračenje te količine može uzrokovati simptome poput tjeskobe, nervoze, mučnine i ubrzanog rada srca, a povezuje se i s povećanim rizikom za bolesti srca.

POGLEDAJ VIDEO: Evo gdje sve možete popiti kavu za 1 euro u Hrvatskoj: 'Kod nas je tako zbog dišpeta i revolta'

Pokretanje videa...

Evo gdje sve možete popiti kavu za 1 euro u Hrvatskoj: 'Kod nas je tako zbog dišpeta i revolta' 01:15
Evo gdje sve možete popiti kavu za 1 euro u Hrvatskoj: 'Kod nas je tako zbog dišpeta i revolta' | Video: 24sata Video

Umjerena konzumacija (2–4 šalice dnevno) povezana je s nižim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara, određenih vrsta dijabetesa i neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove i Parkinsonove.

SVI GA VOLIMO Lista najskupljih cappuccina u Europi: Evo gdje je Hrvatska
Lista najskupljih cappuccina u Europi: Evo gdje je Hrvatska

Također, studija velike populacije pokazuje da žene koje piju oko 315 mg dnevno imaju 2–5% veću vjerojatnost zdravijeg starenja.

Trudnicama se preporučuje smanjiti unos kofeina na najviše 200 mg dnevno, što odgovara otprilike jednoj velikoj šalici kave. Istraživanja pokazuju da i umjerena konzumacija kofeina u trudnoći može biti povezana s nižom porođajnom težinom, pa čak i povećanim rizikom od spontanog pobačaja u ranoj trudnoći. Kofein može prijeći u majčino mlijeko, što je dodatni razlog za oprez tijekom dojenja.

FLERT ILI ŠALA? Internet 'gori' zbog ove kave. Pokazao kakve poruke konobar piše njegovoj curi: 'Je li to ok?'
Internet 'gori' zbog ove kave. Pokazao kakve poruke konobar piše njegovoj curi: 'Je li to ok?'

Kod osoba koje imaju probleme sa srcem ili povišen krvni tlak, unos kofeina iznad preporučenog može biti rizičan. Visoke doze kofeina (iznad 6 šalica kave dnevno) povezane su s povećanim rizikom od povišenog krvnog tlaka, nepravilnog rada srca i pogoršanja postojećih srčanih stanja. U tim slučajevima, preporučuje se ograničiti kofein i po potrebi konzultirati se s liječnikom.

Prekomjerna konzumacija, osobito iznad 6 šalica dnevno, može povećati rizik od srčanih bolesti (za približno 22%) i demencije (53% veći rizik), a uzrokuje i simptome poput ubrzanog rada srca, nesanice, tremora, nervoze i probavnih smetnji.

U ekstremnim slučajevima, preko 1.200 mg može uzrokovati intoksikaciju, a vrlo visoki unos čistog kofeina može biti i fatalan.

Kod izrazito visokog unosa (iznad 1.000 mg dnevno), može doći i do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući aritmije i dehidraciju.

ICE, ICE BABY Barista otkrio tajnu najbolje ledene kave: Espresso ide zadnji, led se mora sporo topiti
Barista otkrio tajnu najbolje ledene kave: Espresso ide zadnji, led se mora sporo topiti

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bol u leđima 'skriva' ozbiljne bolesti: Upalu bubrega, žuči...
ZAMASKIRANA BOL

Bol u leđima 'skriva' ozbiljne bolesti: Upalu bubrega, žuči...

Bol u donjem dijelu leđa zajedno s povišenom temperaturom znak je upale bubrega, dok bol koja se od trbuha širi prema leđima ukazuje na bolest gušterače
Madež na trbuhu znači da imate sreće, na bedrima da ste dobar ljubavnik... Gdje ih vi imate?
MADEŽI OTKRIVAJU SUDBINU

Madež na trbuhu znači da imate sreće, na bedrima da ste dobar ljubavnik... Gdje ih vi imate?

Položaj madeža na tijelu pruža uvid u ljudsku osobnost, stanje uma, zdravlje i budućnost po kineskoj astrologiji. Tijekom tinejdžerskih godina broj madeža se poveća, a prelaskom 40. oni mogu polako nestajati
Rang lista znakova Zodijaka: Od najmanje do najviše iritantnog
ASTRO NAPORI

Rang lista znakova Zodijaka: Od najmanje do najviše iritantnog

Ne paše svatko svakome, ali ako je vjerovati astrolozima, neki horoskopski znakovi su iritantniji od drugih. Saznajte koji znakovi Zodijaka najviše 'izluđuju' druge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025