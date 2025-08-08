Evo koliko kave je previše kave

Većini zdravih odraslih osoba apsolutno je sigurno konzumirati do 400 mg kofeina dnevno – što znači otprilike 3 do 4 šalice kave (otprilike 340 ml). Prekoračenje te količine može uzrokovati simptome poput tjeskobe, nervoze, mučnine i ubrzanog rada srca, a povezuje se i s povećanim rizikom za bolesti srca.

POGLEDAJ VIDEO: Evo gdje sve možete popiti kavu za 1 euro u Hrvatskoj: 'Kod nas je tako zbog dišpeta i revolta'

Pokretanje videa... 01:15 Evo gdje sve možete popiti kavu za 1 euro u Hrvatskoj: 'Kod nas je tako zbog dišpeta i revolta' | Video: 24sata Video

Umjerena konzumacija (2–4 šalice dnevno) povezana je s nižim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara, određenih vrsta dijabetesa i neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove i Parkinsonove.

Također, studija velike populacije pokazuje da žene koje piju oko 315 mg dnevno imaju 2–5% veću vjerojatnost zdravijeg starenja.

Trudnicama se preporučuje smanjiti unos kofeina na najviše 200 mg dnevno, što odgovara otprilike jednoj velikoj šalici kave. Istraživanja pokazuju da i umjerena konzumacija kofeina u trudnoći može biti povezana s nižom porođajnom težinom, pa čak i povećanim rizikom od spontanog pobačaja u ranoj trudnoći. Kofein može prijeći u majčino mlijeko, što je dodatni razlog za oprez tijekom dojenja.

Kod osoba koje imaju probleme sa srcem ili povišen krvni tlak, unos kofeina iznad preporučenog može biti rizičan. Visoke doze kofeina (iznad 6 šalica kave dnevno) povezane su s povećanim rizikom od povišenog krvnog tlaka, nepravilnog rada srca i pogoršanja postojećih srčanih stanja. U tim slučajevima, preporučuje se ograničiti kofein i po potrebi konzultirati se s liječnikom.

Prekomjerna konzumacija, osobito iznad 6 šalica dnevno, može povećati rizik od srčanih bolesti (za približno 22%) i demencije (53% veći rizik), a uzrokuje i simptome poput ubrzanog rada srca, nesanice, tremora, nervoze i probavnih smetnji.

U ekstremnim slučajevima, preko 1.200 mg može uzrokovati intoksikaciju, a vrlo visoki unos čistog kofeina može biti i fatalan.

Kod izrazito visokog unosa (iznad 1.000 mg dnevno), može doći i do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući aritmije i dehidraciju.