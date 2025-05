Barista otkrio tajnu najbolje ledene kave: Espresso ide zadnji, led se mora sporo topiti

Za pripremu dobre ledene kave bitno je imati dobro isprženu kavu s tonovima orašastih plodova i čokolade, svježe mlijeko i filtrirani led. Važno je napraviti pjenu od hladnog mlijeka, bilo aparatom za espresso, french pressom ili nekim drugim načinom. Ta pjena daje strukturu kavi i ističe već spomenute tonove čokolade i orašastih plodova, savjetuje Matej Šerer, vlasnik coffee shopa Stow by Matej Šerer u Splitu, kojeg smo zamolili za nekoliko ideja za pripremu fine ledene kave za ljetne dane.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve tajne dobre kave: možete ju skuhati i u - čarapi

Pokretanje videa... 01:21 Kava | Video: KanalRi

Matej je Slovenac, koji se nakon studija ekonomije i raznih studentskih poslova u Sloveniji zaljubio u svijet kave. Učio je od prvog slovenskog barista Sebastjana Pirca, a zatim se preselio u Graz i Zürich, gdje je usavršavao znanje kod vrhunskih trenera.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Naučite najprije napraviti dobru ledenu kavu bez dodataka, pa se onda igrajte s okusima koje ćete dodavati

- Natjecao sam se na austrijskom prvenstvu, planirao i na švicarsko, no pandemija je promijenila planove. Upoznao sam suprugu, dobili smo dijete i odlučili život nastaviti u Splitu, njenom rodnom gradu - priča o tome kako su ga putevi doveli u “najluđi grad na svitu”. Godinama je sanjao o vlastitom specialty coffee shopu i na kraju je uz podršku obitelji i prijatelja, poput Stow Coffee Roasters, taj san uspio i ostvariti, kaže nam Matej, vlasnik iznimno simpatičnih brkova, koji je svoju karikaturu s tim dojmljivim znakom iskoristio kao zaštitni znak coffee shopa.

Dodaje da u shopu u ponudi imaju nekoliko vrsta ledene kave, koju gosti obožavaju baš tijekom toplih dana, kad se požele rashladiti.

A dobra ledena kava koju ćete kod njih popiti itekako ima svoje tajne:

Tajna dobre ledene kave je u snažnom ledomatu, zbog kojeg se led neće brzo topiti i razvodniti kavu, kaže Matej Šerer

- Zahvaljujući japanskom ledomatu, led se zamrzava na -30°C, tako da se ne topi brzo i ne razvodnjava kavu, pa okus ostaje pun i bogat, baš kako treba!

U kafiću koristimo brazilsko zrno paubrasil, koja je catuai (hibridna sorta) prirodne vrste arabice i koristimo ga kao prvu bazu svakog našega kofeinskog napitka. Svježe mlijeko u pjeni ističe orašaste i čokoladne tonove našeg brazilskog espressa, a uz to nudimo sirupe od karamele i vanilije - kaže.

No ako nemate japansku tehnologiju za led, nije sve izgubljeno. Pobrinite se barem za nabavu neke vrste kvalitetnije kave, koja ima bogatu aromu i miris, jer će uživanje u hladnom napitku tako biti veće. U tom slučaju ne trebate pretjerivati s dodacima za ledenu kavu jer će već i osnovni napitak biti dovoljan da razbudi sva vaša čula i učini vam dan ugodnijim, kažu u coffee shopa Stow by Matej Šerer, gdje su za nas izdvojili i nekoliko recepata za taj miomirisni napitak. Za pripremu cold brew kave potrebno je 100 grama krupno mljevene kave koju treba staviti u litru filtrirane vode na sobnoj temperaturi od oko 20 stupnjeva Celzija. Smjesu ostavimo da stoji između 20 i 24 sata, nakon čega je procijedimo kako bismo dobili gotov, osvježavajući napitak spreman za posluživanje.

Foto: Matej Šerer

Iced V60 priprema se slično kao klasična filtar-kava, ali s jednom važnom razlikom – u posudu u koju se kava cijedi stavlja se 100 grama leda. Za ovaj recept koristi se 20 grama kave i 250 grama filtrirane vode, a ekstrakcija se odvija direktno na led, čime se postižu drukčije, osvježavajuće okusne note, koje se razlikuju od onih kod tople verzije. Dirty iced chai latte priprema se tako da u pitcher stavimo 40 grama pravog čaja, 25 grama espressa, 50 grama leda i 200 grama mlijeka. Smjesu kratko zagrijemo samo toliko da dobijemo hladnu pjenu, a zatim sve prelijemo u staklenu čašu. Na kraju napitak dekoriramo posipanjem cimeta po vrhu.

Za pripremu freddo espressa u koktel shaker stavimo 25 grama svježe pripremljenog espressa i 70 grama filtriranog leda. Sve snažno protresemo dok ne postignemo kremastu teksturu, a napitak potom poslužimo u staklenoj čaši s dodatkom leda.

Zanimljivo je zapravo da različitim načinom pripreme od iste kave možete dobiti napitak drugačijeg okusa, pa nije naodmet iskušati ih redom kako biste otkrivali okuse i vidjeli koji vam najbolje odgovara. Kave koje pripremite mogu biti dobra osnova za neke dodatke po vlastitoj želji – primjerice za to da je “začinite” s malo mljevenih oraha ili dodate kuglicu sladoleda, tako da dobijete desert u kojem ćete uživati nakon vrućeg ljetnog dana, no mnogi ih vole bez dodataka jer to omogućava uživanje u kvalitetnoj kavi.

Osvježavajući Ice latte

Foto: Matej Šerer

Sastojci: 25 g brazilskog ekstrahiranog espressa, 250 g hladno ispjenjenoga mlijeka, 50 g filtriranog leda

Priprema: Ubacite led u čašu, zatim hladnu pjenu mlijeka i na kraju espresso!

Cold brew kava

Sastojci: 100 g krupno smljevene kave, 1000 g filtrirane vode

Priprema: 100 grama krupno smljevene kave stavimo u 1 L filtrirane vode na sobnoj temperaturi od 20 stupnjeva, da odstoji na 20-24 sata. Nakon toga sve filtriramo.

Iced V60

Sastojci: 20 grama kave, 250 grama filtrirane vode, 100 grama leda

Priprema: Postupak je isti kao postupak izrade filter kave osim što se u pitcher stavlja 100 grama leda, kako bi ekstrakcija tekla direktno na led. Tim postupkom postizu se drukcije okusne note od tople kave.

Intenzivni Ice Americano

Foto: Matej Šerer

Sastojci: 25 g brazilskog ekstrahiranog espressa, 200 g filtrirane vode

Priprema: U pitcher ubacimo espresso i 200 g filtrirane vode koju ispjenimo s pjenilcom na espresso aparatu ili štapnim aparatom. Zatim serviramo u čaši (300 ml) s 50 g leda.

Dirty Iced Chai latte

Sastojci: Chai tea 40 g, Espresso 25 g, 50 g leda, 200 g mlijeka, cimet

Priprema: Sve sastojke ubacimo u pitcher i malo ugrijemo, da dobijemo hladnu pjenu. Potom sve ubacimo u staklenu čašu i na kraju pospemo cimetom za dekoraciju.

Freddo Espresso

Sastojci: 25 g espressa, 70 g filtriranog leda

Priprema: Espresso i led stavimo u koktel shaker i protresemo kako bi dobili kremastu teksturu. Serviramo u staklenoj čaši s ledom.