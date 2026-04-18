RECIKLIRANJE ULJA

Evo koliko puta smijete koristiti staro ulje i kako ga se pravilno riješiti kada za to dođe vrijeme

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo koliko puta smijete koristiti staro ulje i kako ga se pravilno riješiti kada za to dođe vrijeme
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ulje za prženje ima dulji vijek trajanja nego što ljudi misle. Ovisno o tome što se i koliko dugo pržilo, može se iskoristiti i do osam puta. Uvjet je da ga pravilno spremite i bacite ako promijeni boju i miris

Admiral

Hrana pržena u dubokom ulju možda nije najzdraviji izbor, ali je mnogima najdraži. Jedno od najčešćih pitanja o prženju je treba li nakon upotrebe baciti ulje ili se može ponovno koristiti. Dobra vijest u eri poskupljenja je - može. 

Ulje za prženje ima dulji vijek trajanja nego što ljudi misle - može se koristiti nekoliko puta prije nego što ga trebate baciti. Ponovna upotreba ulja najbolji je način za smanjenje otpada (i troškova) prženja, a uvjet je da ga pravilno spremite.

Kako ponovno upotrijebiti ulje

Nakon što se u tavi ulje ohladi, treba ga procijediti i pohraniti u posudi s poklopcem na hladnom i tamnom mjestu. Idealno pomoću gaze u finom cjedilu, ali poslužit će i samo cjedilo. Za manje nereda koristite lijevak.

Nije loše ni označiti staklenku (npr. ulje od ribe) jer možda nećete željeti za koji dan u njemu pržiti krafne. Naime, ulje za prženje poprima okus onoga u čemu je izvorno korišteno. Lakše je zato sačuvati dvije tegle ulja.

Koliko puta se smije koristiti

Za prženje birajte ulja s visokom točkom dimljenja, poput suncokretovog, uljane repice ili kikirikija. Ulje za prženje može se ponovno upotrijebiti od dva do osam puta - sve ovisi o vrsti ulja, što u njemu pržite, koliko ste ga dobro procijedili i još mnogo toga. Ne postoji čvrsto pravilo kada ulje više nije prikladno za prženje; umjesto toga, obratite pozornost na promjene. 

Ako je postalo tamno ili prljavo, ako dimi prije nego što dostigne temperaturu prženja, ako se pjeni na vrhu ili ako je poprimilo drugačiji miris (osim hrane koju ste u njemu pržili) koji je užeglog ili pljesnivog okusa, onda je vjerojatno vrijeme da ga se riješite.

Kako pravilno baciti ulje

Prvo i najvažnije: Nemojte ga ulijevati u odvod sudopera ili WC. Ulje se može zgrudati i začepiti cijevi te dovesti do katastrofe s vodovodom. A nje ni ekološki. Možete ga prebaciti u zatvorenu posudu, a zatim ga se riješiti. Ovisno o tome gdje živite, možda ćete moći reciklirati svoje rabljeno ulje. Alternativno, možete ga stvrdnuti i baciti u smeće pomoću proizvoda FryAway.

Komentari 1
