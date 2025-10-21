Evo s čime ćelavi ljudi trebaju prati glavu i njegovati vlasište

Iako se ćelava glava na prvi pogled može činiti kao jednostavnija za održavanje, istina je da njezina njega zahtijeva jednaku, ako ne i veću pažnju nego kod osoba s kosom. Mnogi pogrešno pretpostavljaju da bez kose nema potrebe za pranjem šamponom ili za korištenjem kozmetičkih preparata. No, koža vlasišta ostaje aktivna i izložena vanjskim utjecajima, što znači da higijena i njega ostaju neizostavni dio svakodnevice.

Zašto je važno prati ćelavu glavu?

Koža na glavi, bez obzira na to ima li kosu ili ne, luči sebum – prirodno ulje koje tijelo proizvodi kako bi hidratiziralo kožu i pružilo zaštitu. Sebum se, zajedno s mrtvim stanicama kože, znojem i nečistoćama iz okoliša, nakuplja na površini kože i može uzrokovati iritaciju, začepljenje pora pa čak i neugodan miris.

Kod ćelavih osoba, ove naslage su još uočljivije jer ih ništa ne “skriva” – nema kose koja bi ih upila ili maskirala. Osim toga, ćelava glava je direktno izložena suncu, vjetru, hladnoći i zagađenju, što dodatno povećava potrebu za redovitim pranjem i njegom.

Šampon ili gel za tuširanje?

Najčešće pitanje koje ćelavi muškarci (i žene) postavljaju jest: trebam li i dalje koristiti šampon? Odgovor stručnjaka je – da, ali pažljivo birajte koji.

Umjesto klasičnih šampona za kosu koji često sadrže agresivne sastojke (sulfate, parabene, jake mirise), preporučuju se blagi šamponi namijenjeni osjetljivoj koži ili čak proizvodi za čišćenje lica. Idealno je koristiti pH-neutralne formule koje čiste bez isušivanja.

Također, dobar izbor su i dermatološki gelovi za tuširanje s dodatkom aloe vere, kamilice ili pantenola, koji umiruju kožu i sprječavaju iritacije. Ključno je da proizvod ne ostavlja osjećaj zategnutosti nakon pranja, jer to može biti znak da je previše isušujući.

Hidratacija – korak koji se ne smije preskočiti

Nakon pranja, mnogi pogriješe jer jednostavno osuše glavu ručnikom i tu završavaju njegu. Međutim, kao i ostatak tijela, vlasište bez kose treba hidrataciju.

Preporučuju se lagane hidratantne kreme ili losioni koji ne začepljuju pore i brzo se upijaju. Ako je koža posebno suha, korisni su i proizvodi s ureom ili hijaluronskom kiselinom. U toplijim mjesecima, idealno je koristiti lagane formule, dok zimi možete posegnuti za bogatijim kremama koje nude dodatnu zaštitu od hladnoće.

Zaštita od sunca – neizostavna rutina

Jedna od najvećih zamki ćelave glave je zanemarivanje zaštite od UV zračenja. Bez kose, koža vlasišta je u potpunosti izložena suncu, što povećava rizik od opeklina, starenja kože, pa i raka kože. Dermatolozi savjetuju svakodnevno korištenje kreme sa zaštitnim faktorom (SPF 30 ili više), osobito tijekom proljeća i ljeta. Za one koji ne vole osjećaj kreme na glavi, postoje i lagani sprejevi sa zaštitnim faktorom koji se brzo suše.

Manje kose, ali ne i manje njege

Ćelava glava možda ne zahtijeva češljanje i šišanje, ali svakako traži redovitu i kvalitetnu njegu. Pravilno pranje blagim sredstvima, redovita hidratacija i zaštita od vanjskih utjecaja ključni su za zdrav i njegovan izgled kože. Ignoriranje ovih koraka može dovesti do iritacija, suhoće, ljuskanja pa čak i dermatoloških problema.

Ćelavost je stil i osobni odabir mnogih, no kao i svaki stil – traži održavanje. Iako je "manje više" možda točno kad je u pitanju kosa, to definitivno ne vrijedi kad govorimo o brizi za ćelavo vlasište.

