HIGIJENA NA PRVOM MJESTU

Svjetski dan pranja ruku: Uvijek dobro osušite ruke i spriječite razmnožavanje klica

Piše Ana Vukašinović,
Svjetski dan pranja ruku: Uvijek dobro osušite ruke i spriječite razmnožavanje klica
Uz temeljito pranje, jednako je važno i pravilno sušenje ruku, jer upravo mokra koža najlakše prenosi bakterije i klice

Koliko je pranje ruku važno, posebno smo osvijestili tijekom pandemije, a danas se ponovno možemo podsjetiti nekih pravila. Osim pranja ruku, ključno je njihovo sušenje.

Mokre ruke lako prenose ili pokupe klice. Bakterije se češće prenose s mokre kože nego sa suhe. Prvo, perite ruke od 20 do 30 sekundi. Ne zaboravite područja između prstiju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Što se tiče sušenja, cilj je osigurati da ruke ne kontaminirate bakterijama. Dakle, ako imate mogućnost sušenja ruku papirnatim ili platnenim ručnicima, odaberite jednu od te dvije stavke. Nemojte ostaviti ruke da se same osuše na zraku.

