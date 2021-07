Biti zaljubljen je zasigurno jedan od najljepših osjećaja, pogotovo kada su osjećaji obostrani, ali u onoj fazi kad još pomalo 'hvatate' i vlastite znakove da ste se zaljubili, kao i znakove druge strane da joj se sviđate. Svi smo različiti i nije ih lako prepoznati, no ipak postoje neki univerzalni znakovi na temelju kojih ipak možete znati da je to što vas grije - ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO: Svećenik na misi zatražio razrješenje jer je - zaljubljen

Evo 15 znakova da ste na dobrom putu u vezi:

1. Ne razmišljate više o bivšem/bivšoj

Ako nedavno niste ni pomislili na to kako vas je bivša/bivši ostavio bez riječi, niste imali potrebu da im po nekoliko puta na dan pregledavate profil i povežete se sa svim novim prijateljima s kojima su se on/ona umrežili - stvari su prilično jasne. To znači da vas prošlost više ne zanima, da ste se okrenuli stvaranju uspomena s novom ljubavi.

2. Žudite za maženjem, ne za seksom

Da, da, maženje podrazumijeva da su vas preplavili osjećaji.

- Kad ste podjednako uzbuđeni i zainteresirani za maženje cijelu noć i ne želite to 'pokvariti' seksom, to je siguran znak da ste se počeli ozbiljno zaljubljivati - kaže stručnjakinja za seks i veze Nicole Moore.

Ako vam je dovoljno samo to da položite glavu na partnerova prsa i ako vas to ispunjava vas sigurnošću i zadovoljstvom, to je kao da ste na korak do orgazma koji traje sve dok se mazite.

3. Ne brojite mu/joj sekunde do odgovora na sms

Znate onaj osjećaj na početku veze, kad je sve još toliko svježe da i iz toga koliko partneru treba vremena da vam odgovori na sms nešto iščitavate? E, kad dođe do toga da vam uopće nije važno koliko je vremena prošlo, već se osjećate sigurno i znate da će se partner javiti, to je to!

4. Ujutro namještate krevet

Kad ste sami, ne možete se natjerati ni na to da bar malo protegnete proklete plahte, ali iz nekog razloga, kad prespavate kod partnera, ujutro ćete rado obaviti neke svakodnevne sitnice, pa i to, kako biste njima olakšali život. Taj osjećaj da im možete malo služiti... to je znak ljubavi.

5. Doslovno sve vas podsjeća na partnera

Spremate se uzeti McNuggts meni u McDonaldsu, pa se raznježite jer je to partnerov omiljeni meni? Slušate Celine Dion i sjetite se da ju njegova mama baš jako voli? Odjenuli ste crne traperice i odmah se sjetili da ste ih nosili i na prvom spoju? Sve su to znakovi da ste nepovratno - zaljubljeni.

6. Nije vas briga za natalnu kartu

Naravno, korisno je znati kako su partneru posložene zvijezde, no ako se ne opterećujete znakom, podznakom, i sličnim detaljima, već vam je dovoljno to što ste zajedno, to je dobar znak.

7. Ne zanima vas stara ljubav

Slučajno se dogodi da baš svaki put kad krenete dalje u životu vaš bivši to nanjuši i želi vas ponovno vezati za sebe, no ako ste ovog puta potpuno nezainteresirani čak i za razgovor o tome - ljubav je u zraku.

8. Ne osjećate strah da će vas povrijediti

Puno puta ljudi misle da osjećaj da bi mogli biti povrijeđeni u vezi znači da im je stalo, piše Cosmopolitan. To je možda istina, ali to nije ljubav. Nitko tko vas voli neće htjeti da se osjećate nesigurno i u strahu da će vas povrijediti.

9. Osjećate se super-lako

Da, veze zahtijevaju trud i ulaganje. Ali kad se zaljubiš u nekoga, to je 'posao' kojem se želiš posvetiti i zapravo to uopće ne osjećaš kao neki veliki trud i zalaganje, već uživaš u tome.

10. Ne morate planirati spojeve da bi bilo dobro

Jednako dobro se zabavljate i samo sjedeći na kauču, ne radeći ništa, kao što biste se proveli da se zajedno spuštate na toboganu ili niz prekrasnu padinu na skijama. Jednostavno vam je super.

11. Razgovarate o stvarima koje ćete raditi zajedno u budućnosti

I to tako da niti ne shvaćate da govorite o budućnosti. Nije vam čudno razgovarati o koncertu koji će biti za tri mjeseca, ili putovanju na koje biste voljeli otići zajedno iduće ljeto.

12. Kad kažete: 'Nedostaješ mi', stvarno vam nedostaje

Nisu to samo 'dvije slatke riječi', nego vam partner stvarno nedostaje već nakon pola dana razdvojenosti, jer ga sada osjećate kao dio svoga života.

13. Osjećate se sigurno kad je partner s vama

Teško je opisati ovaj osjećaj, ali to je zaista najbolja stvar na svijetu. Kao da se ništa loše ne može dogoditi.

14. Partner je vaš oslonac

Kad se dogodi nešto stvarno dobro ili jako loše, partner je prva osoba kojoj idete i kojoj ćete se povjeriti te zamoliti za savjet.

15. Kad je partner tužan, i vi ste tužni

Dijelite i radosti i tugu, odnosno kad ste vi tužni i partner tuguje s vama i obrnuto.