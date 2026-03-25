U današnjoj digitalnoj komunikaciji emotikoni više nisu samo slatki dodaci porukama, oni su mali prozor u vašu psihu. Saznajte što emotikoni koje najčešće koristite otkrivaju o vama
Evo što emotikoni koje koristite govore o vama: Tko je tiranin, a tko pozitivac, dramatičan tip...
Čini se da njihova pretjerana upotreba od strane muškaraca može biti znak manipulativnog i neurotičnog ponašanja, dok kod žena prekomjerno korištenje emotikona može ukazivati na narcizam.
POGLEDAJTE VIDEO:
Emotikoni, koji su nekada bili samo zabavan dodatak porukama, danas postaju pravi pokazatelji osobnosti i emocionalnih sklonosti, otkrivajući više nego što mislimo o našem stvarnom karakteru.
Stručnjaci su analizirali navike korištenja emotikona kod 285 sveučilišnih studenata, ispitujući njihovu učestalost i preferencije među 40 najčešćih simbola. Grace MaCaskill za The Sun otkriva što vaši omiljeni emotikoni zapravo govore o vama, od sklonosti drami i manipulaciji do pozitivnog i društvenog ponašanja.
1. Sretan emotikon
Ako često šaljete ovaj emoji, zračite pozitivnošću i optimizmom, ali moguće je i da ponekad previše ugađate drugima, stavljajući njihove potrebe ispred svojih.
2. Naopaki smješko
Sarkazam? Apsolutno. Ovaj emoji često se koristi kada želite prikriti stvarne emocije ili kad se ponašate kao da je sve u redu iako nije.
3. Emotikoni ljubavi i podrške
Srca i slični znakovi najavljuju osobu koja je puna ljubavi, suosjećanja i spremna pružiti podršku drugima u teškim trenucima.
4. Poop emotikon
Ovaj simbol možda izgleda šaljivo, ali prema studiji, česta upotreba može signalizirati osjećaje razočaranja, frustracije ili prevelika očekivanja od drugih.
5. Entuzijastični emotikoni
Ako često šaljete ruke u zrak ili pljesak, vjerojatno ste netko tko ohrabruje druge i budi energiju u društvu.
6. Vatra
Ovaj znak označava entuzijazam i strast prema životu, ali i mogućnost da potiskujete prave osjećaje ne bi li sve izgledalo “cool”.
7. Emotikoni sa seksualnim konotacijama
Emotikoni poput patlidžana ili breskve obično impliciraju snažnu seksualnu energiju, bilo da ste u vezi ili ne, ovi simboli mogu otkriti mnogo o vašem fokusu tijekom razgovora.
8. Tužan emotikon
Ako šaljete emotikon koji plače, to pokazuje da ste osoba koja duboko osjeća, često otvoreno, posebno s onima koji su vam bliski.
9. Duboki mislilac
Ovaj simbol često koriste oni koji puno razmišljaju, analiziraju i možda čak malo previše sumnjaju u motive drugih.
10. Tračerski emotikon
Ako često koristite simbol koji “priča” ili implicira na traženje tračeva, možda ste osoba koja voli društvene dinamike, ponekad i dramatične.
Iako emotikoni nisu klinički dijagnostički alat, način na koji ih koristimo otkriva mnogo o našim osjećajima, društvenim stilovima pa čak i skrivenim motivima. Od veselih i podržavajućih simbola do sarkastičnih i provokativnih, oni mogu pokazati jesmo li zabavni prijatelj, strastveni entuzijast ili majstor manipulacije u digitalnoj komunikaciji, ponekad sve to u jednom malom znaku
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+