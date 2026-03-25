Evo što emotikoni koje koristite govore o vama: Tko je tiranin, a tko pozitivac, dramatičan tip...

Čini se da njihova pretjerana upotreba od strane muškaraca može biti znak manipulativnog i neurotičnog ponašanja, dok kod žena prekomjerno korištenje emotikona može ukazivati na narcizam.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Antonija Čerkez pogađala pjesme: 'Šta je ovo? Pa stavi curu neku!' 😂 | Video: 24sata Video

Emotikoni, koji su nekada bili samo zabavan dodatak porukama, danas postaju pravi pokazatelji osobnosti i emocionalnih sklonosti, otkrivajući više nego što mislimo o našem stvarnom karakteru.

Stručnjaci su analizirali navike korištenja emotikona kod 285 sveučilišnih studenata, ispitujući njihovu učestalost i preferencije među 40 najčešćih simbola. Grace MaCaskill za The Sun otkriva što vaši omiljeni emotikoni zapravo govore o vama, od sklonosti drami i manipulaciji do pozitivnog i društvenog ponašanja.

1. Sretan emotikon

Ako često šaljete ovaj emoji, zračite pozitivnošću i optimizmom, ali moguće je i da ponekad previše ugađate drugima, stavljajući njihove potrebe ispred svojih.

Foto: 123RF

2. Naopaki smješko

Sarkazam? Apsolutno. Ovaj emoji često se koristi kada želite prikriti stvarne emocije ili kad se ponašate kao da je sve u redu iako nije.

Foto: Emojiterra

3. Emotikoni ljubavi i podrške

Srca i slični znakovi najavljuju osobu koja je puna ljubavi, suosjećanja i spremna pružiti podršku drugima u teškim trenucima.

Foto: 123RF

4. Poop emotikon

Ovaj simbol možda izgleda šaljivo, ali prema studiji, česta upotreba može signalizirati osjećaje razočaranja, frustracije ili prevelika očekivanja od drugih.

Foto: 123RF

5. Entuzijastični emotikoni

Ako često šaljete ruke u zrak ili pljesak, vjerojatno ste netko tko ohrabruje druge i budi energiju u društvu.

Foto: 123RF

6. Vatra

Ovaj znak označava entuzijazam i strast prema životu, ali i mogućnost da potiskujete prave osjećaje ne bi li sve izgledalo “cool”.

Foto: 123RF

7. Emotikoni sa seksualnim konotacijama

Emotikoni poput patlidžana ili breskve obično impliciraju snažnu seksualnu energiju, bilo da ste u vezi ili ne, ovi simboli mogu otkriti mnogo o vašem fokusu tijekom razgovora.

Foto: 123RF

8. Tužan emotikon

Ako šaljete emotikon koji plače, to pokazuje da ste osoba koja duboko osjeća, često otvoreno, posebno s onima koji su vam bliski.

Foto: 123RF

9. Duboki mislilac

Ovaj simbol često koriste oni koji puno razmišljaju, analiziraju i možda čak malo previše sumnjaju u motive drugih.

Foto: 123RF

10. Tračerski emotikon

Ako često koristite simbol koji “priča” ili implicira na traženje tračeva, možda ste osoba koja voli društvene dinamike, ponekad i dramatične.

Foto: 123RF

Iako emotikoni nisu klinički dijagnostički alat, način na koji ih koristimo otkriva mnogo o našim osjećajima, društvenim stilovima pa čak i skrivenim motivima. Od veselih i podržavajućih simbola do sarkastičnih i provokativnih, oni mogu pokazati jesmo li zabavni prijatelj, strastveni entuzijast ili majstor manipulacije u digitalnoj komunikaciji, ponekad sve to u jednom malom znaku