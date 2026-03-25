Evo što emotikoni koje koristite govore o vama: Tko je tiranin, a tko pozitivac, dramatičan tip...

Evo što emotikoni koje koristite govore o vama: Tko je tiranin, a tko pozitivac, dramatičan tip...
U današnjoj digitalnoj komunikaciji emotikoni više nisu samo slatki dodaci porukama, oni su mali prozor u vašu psihu. Saznajte što emotikoni koje najčešće koristite otkrivaju o vama

Čini se da njihova pretjerana upotreba od strane muškaraca može biti znak manipulativnog i neurotičnog ponašanja, dok kod žena prekomjerno korištenje emotikona može ukazivati na narcizam.

Emotikoni, koji su nekada bili samo zabavan dodatak porukama, danas postaju pravi pokazatelji osobnosti i emocionalnih sklonosti, otkrivajući više nego što mislimo o našem stvarnom karakteru.

VELIKI UDARAC ZA PRIVATNOST Instagram ukida ključnu značajku privatnosti i moći će čitati sve vaše poruke
Instagram ukida ključnu značajku privatnosti i moći će čitati sve vaše poruke

Stručnjaci su analizirali navike korištenja emotikona kod 285 sveučilišnih studenata, ispitujući njihovu učestalost i preferencije među 40 najčešćih simbola. Grace MaCaskill za The Sun otkriva što vaši omiljeni emotikoni zapravo govore o vama, od sklonosti drami i manipulaciji do pozitivnog i društvenog ponašanja.

1. Sretan emotikon

Ako često šaljete ovaj emoji, zračite pozitivnošću i optimizmom, ali moguće je i da ponekad previše ugađate drugima, stavljajući njihove potrebe ispred svojih.

2. Naopaki smješko

Sarkazam? Apsolutno. Ovaj emoji često se koristi kada želite prikriti stvarne emocije ili kad se ponašate kao da je sve u redu iako nije.

SKRIVENE PORUKE Znate li što šaljete? Evo koje sve kombinacije emotikona znače seks, čuvajte se sklopljenih ruku
Znate li što šaljete? Evo koje sve kombinacije emotikona znače seks, čuvajte se sklopljenih ruku

3. Emotikoni ljubavi i podrške

Srca i slični znakovi najavljuju osobu koja je puna ljubavi, suosjećanja i spremna pružiti podršku drugima u teškim trenucima.

NA ŠTO PRIPAZITI FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

4. Poop emotikon

Ovaj simbol možda izgleda šaljivo, ali prema studiji, česta upotreba može signalizirati osjećaje razočaranja, frustracije ili prevelika očekivanja od drugih.

5.  Entuzijastični emotikoni

Ako često šaljete ruke u zrak ili pljesak, vjerojatno ste netko tko ohrabruje druge i budi energiju u društvu.

6. Vatra

Ovaj znak označava entuzijazam i strast prema životu, ali i mogućnost da potiskujete prave osjećaje ne bi li sve izgledalo “cool”.

7. Emotikoni sa seksualnim konotacijama

Emotikoni poput patlidžana ili breskve obično impliciraju snažnu seksualnu energiju, bilo da ste u vezi ili ne, ovi simboli mogu otkriti mnogo o vašem fokusu tijekom razgovora.

RODITELJI, BUDITE OPREZNI! Ovo je tajno značenje simbola koje koriste i vaša djeca! Nisu uopće nevini kako izgledaju
Ovo je tajno značenje simbola koje koriste i vaša djeca! Nisu uopće nevini kako izgledaju

8. Tužan emotikon

Ako šaljete emotikon koji plače, to pokazuje da ste osoba koja duboko osjeća, često otvoreno, posebno s onima koji su vam bliski.

9. Duboki mislilac

Ovaj simbol često koriste oni koji puno razmišljaju, analiziraju i možda čak malo previše sumnjaju u motive drugih.

10. Tračerski emotikon

Ako često koristite simbol koji “priča” ili implicira na traženje tračeva, možda ste osoba koja voli društvene dinamike, ponekad i dramatične.

Iako emotikoni nisu klinički dijagnostički alat, način na koji ih koristimo otkriva mnogo o našim osjećajima, društvenim stilovima pa čak i skrivenim motivima. Od veselih i podržavajućih simbola do sarkastičnih i provokativnih, oni mogu pokazati jesmo li zabavni prijatelj, strastveni entuzijast ili majstor manipulacije u digitalnoj komunikaciji, ponekad sve to u jednom malom znaku

Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?
KOLIKI STE SRETNIK?

Horoskop otkriva: Je li vaš znak rođen pod sretnom zvijezdom?

Lavovi su jako mudri i odlučni pa se ne moraju brinuti prati li ih sreća ili ne. Njihov je život poput gline, a oni su kipari, spremni oblikovati svoju sudbinu u sve što žele
Dobri i loši susjedi: Koje povrće se smije saditi jedno do drugog
VRIJEME JE ZA RADOVE U VRTU

Dobri i loši susjedi: Koje povrće se smije saditi jedno do drugog

Dobri susjedi blitvi su mrkva, niski grah, radič, rotkva i kupusnjače. Grašak sadite gdje god možete jer obogaćuje tlo dušikom. Ne odgovaraju mu luk, češnjak, krumpir, rajčica, poriluk...
FOTO Zgodna doktorica: Mužu su poručili da me ostavi jer objavljujem prevruće fotografije
LIJEPA I PAMETNA

FOTO Zgodna doktorica: Mužu su poručili da me ostavi jer objavljujem prevruće fotografije

Osim što su je internetski trolovi napadali zbog izazovnih fotografija koje objavljuje, poručili su joj i da je loša supruga jer nije uzela muževo prezime

