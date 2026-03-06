Obavijesti

Lifestyle

'CRVENO ZLATO'

Evo što je točno šafran i zašto je ovaj začin toliko poseban i skup

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF

Šafran je najpoznatiji kao začin u kulinarstvu i ključni je okus u mnogim jelima širom svijeta, od paelle do biryanija. Okus mu se opisuje kao blago zemljan s cvjetnim tonovima

Admiral

U svijetu kulinarskih dragocjenosti i egzotičnih okusa, rijetko koji začin može parirati šafranu. Šafran je jedan od najtraženijih začina na svijetu, ali i jedan od najvrjednijih. Cijena mu nadmašuje tartufe i kavijar, a po težini vrijedi više od zlata. No, zašto je ovaj drevni i vrlo cijenjeni začin toliko skup?

Šafran je začin koji se dobiva iz cvijeta Crocus sativus, poznatog i kao jesenski šafran. Začin se proizvodi od zlatno obojenih i aromatičnih stigmi koje se ručno beru i suše, a upravo one daju šafranu njegov intenzivan i egzotičan miris.

Ljudi uzgajaju i koriste šafran gotovo 4.000 godina. Začin je imao značajnu ulogu u grčko-rimskom prapovijesnom razdoblju, a berba je bila toliko važna da je prikazana i na freskama palače Knossos na Kreti, gdje se vide djevojke i majmuni kako beru cvjetove.

Druga serija fresaka u zgradi Xeste 3 na Akrotiriju, na grčkom otoku Santoriniju, prikazuje minojsku božicu koja nadzire branje cvjetova i skupljanje stigmi.

Šafran je bio omiljen i Aleksandru Velikom

Perzijski šafran bio je jedan od omiljenih začina Aleksandra Velikog. Legendarni vojni zapovjednik i njegova vojska dodavali su šafran u čajeve i jeli šafran u riži. Kaže se da je i sam Aleksandar uživao u kupkama u toploj vodi obogaćenoj šafranom.

Podrijetlo šafrana

Povijesni dokazi sugeriraju da šafran potječe iz drevnog Irana, tada poznatog kao Perzija. Također se smatra autohtonim za područje Mediterana i Male Azije. U srednjem vijeku začin se već uzgajao u Francuskoj, Italiji i na Pirenejskom poluotoku: Crocus sativus najvjerojatnije su u Španjolsku donijeli iz Bliskog istoka hodočasnici, trgovci i križarski vitezovi.

Upotreba u Europi

Gradovi Basel u Švicarskoj i Nürnberg u Njemačkoj postali su središta europske trgovine šafranom u 13. stoljeću.

Pretpostavlja se da je šafran u Veliku Britaniju uveden u 14. stoljeću za vrijeme vladavine Edwarda III. Grad Saffron Walden u Essexu dobio je ime po uzgoju i trgovini šafranom.

Slično tome, grad Safranbolu u središnjoj Anatoliji u Turskoj dobio je ime jer je nekada bio važno središte trgovine i uzgoja šafrana.

Šafran u Novom svijetu

Šafran je u Novi svijet stigao početkom 18. stoljeća. Do 1730. godine Pennsylvania Dutch su ga već uzgajali, a uskoro su europski doseljenici trgovali šafranom sa španjolskim kolonistima na Karibima.

Zašto je šafran tako skup?

Čak i u drevna vremena šafran je imao visoku cijenu. No razlog njegove skupoće dijelom leži u njegovoj zahtjevnoj proizvodnji.

Jesenski šafran ima tri osjetljive stigme. Svaka se ručno bere iz cvijeta. Da bi se dobio jedan kilogram šafrana, potrebno je ubrati 150.000 do 200.000 cvjetova, a za to je potrebno i do 400 sati rada.

Šafranove lukovice sade se u lipnju, a stabljike, listovi i korijen razvijaju se kroz ljeto. U svim dijelovima svijeta gdje raste, šafran se bere u jesen, obično između listopada i veljače.

Nekoliko tjedana nakon cvatnje cvjetove je potrebno ubrati, sredinom jutra, kada su potpuno otvoreni prema suncu.

Šafran se komercijalno uzgaja u Europi - u Španjolskoj, Italiji, a posebno u Grčkoj. Ipak, najveći dio proizvodnje dolazi iz Irana, Maroka i Indije.

Šafran iz Kašmira

Kašmir je poznat po šafranu vrhunske kvalitete, koji se smatra najboljim i najskupljim. Zbog svoje superiorne kvalitete i jedinstvenog okusa i mirisa, kašmirski šafran naziva se 'crveno zlato', a prodaje se za više od 8600 eura po kilogramu.

Pun okusa

Šafran je najpoznatiji kao začin u kulinarstvu i ključni je okus u mnogim jelima širom svijeta, od paelle do biryanija. Okus mu se opisuje kao blago zemljan s cvjetnim tonovima, a mnogi kuhari se slažu da je začin koji savršeno balansira slatko i slano.

Medicinske primjene šafrana

Šafran se stoljećima koristi za razne zdravstvene tegobe i poznat je po svojim dokazanim zdravstvenim dobrobitima. Snažna antioksidativna svojstva šafrana štite stanice od slobodnih radikala i oksidativnog stresa.

Foto: Rismani

'Začin sunca'

Nije slučajno da je šafran nazvan 'začinom sunca' - može poboljšati raspoloženje i ublažiti simptome depresije.

Antikancerogena svojstva

Visoka razina antioksidansa u šafranu može imati antikancerogena svojstva. Pokazano je da spojevi iz šafrana selektivno ubijaju stanice raka ili usporavaju rast tumora, a pritom ne štete zdravim stanicama (prema izvješću Nacionalnih instituta za zdravlje iz 2020. godine).

Može ublažiti simptome PMS-a

Također, studija iz 2024. godine zabilježila je terapeutske učinke šafrana na poremećaje ženskog reproduktivnog sustava.

Pomaže u mršavljenju

Šafran može smanjiti apetit i pomoći u gubitku težine. Dodatak šafrana poznat je po tome da suzbija glad, smanjuje indeks tjelesne mase te obujam struka i ukupnu masnoću tijela. Istraživanja su također pokazala da šafran pomaže povećati razinu HDL kolesterola i smanjiti trigliceride.

