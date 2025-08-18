Evo što joj se dogodilo s tijelom kada je 30 dana jela samo voće

Šejd Martin, 36-godišnjakinja iz New Yorka, odlučila je napraviti radikalan prehrambeni eksperiment: mjesec dana hraniti se isključivo voćem. Iako je na početku imala jasnu motivaciju i doživjela neke pozitivne učinke, iskustvo joj se na kraju – kako sama kaže – 'obilo o glavu.'

Zašto voće?

Šejd se godinama borila s kroničnom boli u ramenu. Lijekovi i terapije nisu pomagali, pa je odlučila probati prirodniji pristup. Voće, osobito ono alkalno (poput banane, manga, lubenice, borovnica), poznato je po protuupalnim svojstvima, pa se nadala da će joj pomoći.

Foto: 123RF

Kako je izgledala dijeta?

Plan se sastojao od jedenja samo jedne vrste voća tjedno. 1. tjedan je jela lubenicu dok je 2. tjedan jela grožđe. Preostala dva tjedna je jela razno voće - banane, borovnice, mango, papaja i drugo.

Tijekom prvih tjedana voćne dijete, Šejd je primijetila nekoliko pozitivnih promjena. Imala je više energije, osjećala se lagano i budno tijekom dana, a njezina mentalna jasnoća znatno se poboljšala – osjećala je veći fokus i unutarnji mir.

Ugodno ju je iznenadilo i to što su joj menstrualni grčevi gotovo nestali, čak i bez pomoći lijekova. Uz to, izgubila je između 4,5 i 5 kilograma, a koža joj je postala glađa, zdravija i blistavija.

Iako je na početku sve izgledalo idealno, s vremenom su se pojavile nuspojave koje Šejd nije očekivala. Tijekom tjedna kada je jela isključivo grožđe, primijetila je poremećaj u probavi – imala je pojačano lučenje sluzi i česte odlaske na toalet.

Osjećala je da se tijelo intenzivno čisti, što je opisala riječima:

- Sve je samo izlazilo iz mene.

U trećem tjednu počela je osjećati umor, pad energije i blagu vrtoglavicu. Uz to, javila se i emocionalna napetost – nedostajale su joj različite teksture, bogatiji okusi i osjećaj sitosti, što je uzrokovalo osjećaj gladi i laganog stresa.

Što kažu stručnjaci?

Iako kratkoročno može doći do poboljšanja stanja, ovakav režim prehrane dugoročno može biti štetan. Tijelo bez proteina, zdravih masti i ključnih mikronutrijenata ulazi u stanje deficita, što može dovesti do:

Gubitka mišićne mase

Hormonalne neravnoteže

Poremećaja razine šećera u krvi

Slabljenja imuniteta

Problema sa zubima (zbog fruktoze i kiselina)

Nutricionisti upozoravaju da ovako restriktivna dijeta nije prikladna bez stručnog nadzora, posebno ne kao dugoročan način prehrane.

Voćna dijeta može donijeti neke brze koristi – poput detoksa, poboljšane probave i blagog mršavljenja. No, iskustvo Šejd Martin pokazuje i drugu stranu medalje: manjak hranjivih tvari, probavne smetnje i opći osjećaj iscrpljenosti.

Voće svakako treba biti dio uravnotežene prehrane, ali ne i njezin jedini temelj. Prava snaga dolazi iz ravnoteže – kombinacije voća, povrća, cjelovitih žitarica, zdravih masnoća i proteina.