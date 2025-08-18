Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
STRUČNJACI POZIVAJU NA OPREZ

Evo što joj se dogodilo s tijelom kada je 30 dana jela samo voće

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Evo što joj se dogodilo s tijelom kada je 30 dana jela samo voće
Foto: 123RF

Šejd Martin provela je 30 dana jedući isključivo voće kako bi ublažila kronične bolove i poboljšala zdravlje. Kasnije su joj se pojavile nuspojave. Stručnjaci su objasnili koje su opasnosti takve prehrane

Šejd Martin, 36-godišnjakinja iz New Yorka, odlučila je napraviti radikalan prehrambeni eksperiment: mjesec dana hraniti se isključivo voćem. Iako je na početku imala jasnu motivaciju i doživjela neke pozitivne učinke, iskustvo joj se na kraju – kako sama kaže – 'obilo o glavu.'

POGLEDAJ VIDEO: Kolinda Grabar - Kitarović na protuupalnoj dijeti: Evo kakve benefite ima na zdravlje

Pokretanje videa...

Kolinda Grabar-Kitarović je na protuupalnoj dijeti: Evo kakve benefite ona ima za zdravlje 01:06
Kolinda Grabar-Kitarović je na protuupalnoj dijeti: Evo kakve benefite ona ima za zdravlje | Video: 24sata Video

Zašto voće?

Šejd se godinama borila s kroničnom boli u ramenu. Lijekovi i terapije nisu pomagali, pa je odlučila probati prirodniji pristup. Voće, osobito ono alkalno (poput banane, manga, lubenice, borovnica), poznato je po protuupalnim svojstvima, pa se nadala da će joj pomoći.

Foto: 123RF
SLAVNA DAMA Lizzo otkrila tajnu gubitka kila
Lizzo otkrila tajnu gubitka kila

Kako je izgledala dijeta?

Plan se sastojao od jedenja samo jedne vrste voća tjedno. 1. tjedan je jela lubenicu dok je 2. tjedan jela grožđe. Preostala dva tjedna je jela razno voće - banane, borovnice, mango, papaja i drugo.

Tijekom prvih tjedana voćne dijete, Šejd je primijetila nekoliko pozitivnih promjena. Imala je više energije, osjećala se lagano i budno tijekom dana, a njezina mentalna jasnoća znatno se poboljšala – osjećala je veći fokus i unutarnji mir.

Ugodno ju je iznenadilo i to što su joj menstrualni grčevi gotovo nestali, čak i bez pomoći lijekova. Uz to, izgubila je između 4,5 i 5 kilograma, a koža joj je postala glađa, zdravija i blistavija.

Iako je na početku sve izgledalo idealno, s vremenom su se pojavile nuspojave koje Šejd nije očekivala. Tijekom tjedna kada je jela isključivo grožđe, primijetila je poremećaj u probavi – imala je pojačano lučenje sluzi i česte odlaske na toalet.

Osjećala je da se tijelo intenzivno čisti, što je opisala riječima:

- Sve je samo izlazilo iz mene.

U trećem tjednu počela je osjećati umor, pad energije i blagu vrtoglavicu. Uz to, javila se i emocionalna napetost – nedostajale su joj različite teksture, bogatiji okusi i osjećaj sitosti, što je uzrokovalo osjećaj gladi i laganog stresa.

ROŠTILJ DIJETA Marinada je obavezna za zdrav roštilj: Jedite meso i salatu
Marinada je obavezna za zdrav roštilj: Jedite meso i salatu

Što kažu stručnjaci?

Iako kratkoročno može doći do poboljšanja stanja, ovakav režim prehrane dugoročno može biti štetan. Tijelo bez proteina, zdravih masti i ključnih mikronutrijenata ulazi u stanje deficita, što može dovesti do:

  • Gubitka mišićne mase
  • Hormonalne neravnoteže
  • Poremećaja razine šećera u krvi
  • Slabljenja imuniteta
  • Problema sa zubima (zbog fruktoze i kiselina)

Nutricionisti upozoravaju da ovako restriktivna dijeta nije prikladna bez stručnog nadzora, posebno ne kao dugoročan način prehrane.

Voćna dijeta može donijeti neke brze koristi – poput detoksa, poboljšane probave i blagog mršavljenja. No, iskustvo Šejd Martin pokazuje i drugu stranu medalje: manjak hranjivih tvari, probavne smetnje i opći osjećaj iscrpljenosti.

Voće svakako treba biti dio uravnotežene prehrane, ali ne i njezin jedini temelj. Prava snaga dolazi iz ravnoteže – kombinacije voća, povrća, cjelovitih žitarica, zdravih masnoća i proteina.

ISPLATI LI SE? Izgubila je skoro 38 kilograma uz pomoć 'Muonjaro dijete': 'Na ove nuspojave nisam računala'
Izgubila je skoro 38 kilograma uz pomoć 'Muonjaro dijete': 'Na ove nuspojave nisam računala'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo s kojim znakom Zodijaka vam je suđen najbolji seks
ZVIJEZDE I STRAST

Evo s kojim znakom Zodijaka vam je suđen najbolji seks

Iako je dobar seks povezan i s emocijama, na intuitivnoj bazi nekim je znakovima suđeno da iskuse veću strast. Provjerite s kime se poklapaju vaše zvijezde u krevetu
Radnici na kruzerima pred putnicima koriste 'tajni jezik' - evo nekih izraza i pojašnjenja
zanimljiva pojašnjenja

Radnici na kruzerima pred putnicima koriste 'tajni jezik' - evo nekih izraza i pojašnjenja

Ako želite uživati u svom krstarenju, budite ljubazni i poštujte posadu broda, jer nije lako zadržati široki osmijeh prema svima i truditi se da svi na broju uživaju, a oni upravo to mjesecima čine
Bila je muško, a danas se ne može prestati hvaliti grudima
PROŠLA JE BROJNE ZAHVATE

Bila je muško, a danas se ne može prestati hvaliti grudima

Lana Madison je 29-godišnja trans influencerica koja je stekla slavu i bogatstvo zahvaljujući svom izgledu. Prošla je brojne operacije i s ponosom pokazuje tijelo koje smatra svojim brendom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025