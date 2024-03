Evo što muškarci prestanu raditi kada su u vezi, a ne bi trebali

Mnogi muškarci vjeruju da se trebaju usredotočiti na razne aspekte života kako bi privukli partnericu, no nakon toga sve se raspada, naglasio je Sabastian Enges, stručnjak za veze.

Naime, ističe da se sve svodi na način razmišljanja. Kad su slobodni, oni su na 'vrhuncu igre', a kad uđu u vezu, donose neke drugačije odluke. Dakle, koje stvari muškarci rade kada su slobodni, a koje bi ipak trebali nastaviti raditi i u vezi? Provjerite listu.

1. Vježbati

Vježbanje pomaže u održavanju tijela i mentalnog zdravlja u formi. Prema Harvard Healthu, vježbanje pomaže u poboljšanju zdravlja srca, smanjujući rizik od srčanog udara.

- Ako ste fizički aktivni, vaše srce kuca sporije i jače, pa mu je potrebno manje kisika za funkcioniranje - navode u časopisu o zdravlju.

Osim toga, pokazalo se da tjelovježba pomaže u prevenciji dijabetesa i raka, kao i u smanjenju simptoma depresije.

2. Ozbiljno se baviti svojom karijerom

Penjanje na korporativnoj ljestvici može pružiti odlično životno iskustvo, potaknuti bolje veze i donijeti veću plaću. Također može učiniti da se osjećate samopouzdanije i samoispunjeno.

Zahvaljujući bogatom iskustvu, možete promijeniti posao ili pokrenuti dodatni posao. Također možete osigurati veze za svoje voljene, pomažući im da se probiju u vašoj industriji.

To ne znači isključiti partnera i fokusirati se samo na svoju karijeru. Stvar je u balansu i brizi o poslu i kad ste u vezi.

Ako imate zdravi odnos s partnericom, ona će razumjeti vašu potrebu za ravnotežom između poslovnog i privatnog života. I u konačnici, možda će zbog toga imati više poštovanja prema vama.​

3. Brinuti o svom automobilu

- To je neka vrsta pokazatelja kako se ponašate prema sebi. Ako vam je auto prljav i u neredu, to znači da se zapravo ne brinete o sebi - navodi savjetnik za ljubavne veze Kyle Benson.

Neuredan auto može odbiti vašeg partnera, a stručnjaci ističu i da neuredna okolina pojačava osjećaj tjeskobe te izaziva osjećaj frustracije i krivnje. Sve to može utjecati na sposobnost opuštanja.

Stoga, trebalo bi imati naviku čišćenja automobila jednom tjedno, naročito kad je riječ o unutrašnjosti u kojoj se može nakupiti svega. Obrišite površine i usišite auto, to ne traje dugo, a itekako se isplati.

4. Paziti da dobro miriše

Dobar miris utječe na percepciju ljudi o nama. Prema Istraživačkom centru za društvena pitanja, 'prisutnost neugodnog mirisa navela je subjekte ne samo da daju niže ocjene fotografiranim pojedincima, već i da ocijene slike kao manje profesionalne'.

To što vas se procjenjuje kao manje profesionalnog može utjecati na vaš posao, što dovodi do manje mogućnosti. Međutim, to nije sve - ljudima su oni koji dobro mirišu također privlačni, čak i kad se radi o onima prosječnog izgleda.

5. Paziti da dobro izgleda

Ipak, izgled je bitan. Smatra se da oni koji su privlačni automatski posjeduju pozitivne osobine ličnosti, to se u psihologiji zove halo efekt. No, nije samo riječ o ljepoti, već o dojmu da se osoba brine o sebi.

Prema Sveučilištu Nevada, lijepi se ljudi smatraju inteligentnijima, kreativnijima ili pouzdanijima. Prijašnja istraživanja čak su pokazala da oni koji su privlačniji imaju blaže zatvorske kazne.

Izgledati najbolje što možete pomaže na mnogo načina. Stoga, pripazite kako se odijevate i budite u toku sa svojim izgledom.

6. Razgovarati o 'velikim odlukama'

Desi se da ljude privlače nečiji veliki planovi, no kad se uđe u vezu, dogodi se da osoba izgubi entuzijazam.

Treba održati obećanja koja smo dali sebi i drugima i kad uđemo u vezu, a ne samo kad smo solo.

Nemojmo zaboraviti da održavanje vaše veze zahtijeva kontinuirani trud. Kada držimo obećanja koja smo dali sami sebi, veća je vjerojatnost da će nam i partner vjerovati.

7. Ozbiljno se baviti financijama

Ne želimo to čuti, ali novac je bitan. Financijska sigurnost uvijek bi trebala biti prioritet bez obzira na to jeste li u vezi.

Osim toga, financijska sigurnost koristi i onima oko vas. Ako se odlučite vjenčati, vaše će financije itekako utjecati na kvalitetu veze.

- Ako imate tendenciju da budete malo nepromišljeni sa svojim novcem ili ste nemarni financijski planer, to će negativno utjecati na vašeg partnera i ukupnu dugovječnost vaše veze - naveo je klinički psiholog Seth Meyers.

Dakle, svakako budite financijski odgovorni bez obzira na status vaše veze. Ako ne zbog onih oko sebe, onda zbog sebe. Održavanje zdravih navika osigurava vam da ostanete sretni i zdravi, bez obzira na status vaše veze. I zapamtite, dobra briga o sebi ključna je za uspješan i ispunjen život, piše Your Tango.