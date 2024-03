Evo što način na koji hodate, rukujete se i jedete otkriva o vama i vašoj osobnosti

Neki testovi, poput Myers-Briggsovog tipa osobnosti ili onog o osobnosti za karijeru, mogu dati korisne informacije. Ali čuvajte se pretjerano jednostavnih testova na društvenim mrežama. Zaista ne možete točno 'pročitati' nekoga na temelju njegovog omiljenog okusa sladoleda ili boje automobila. Ipak, postoji jedna stvar koja vam može puno reći o vama i drugima, a to je ponašanje.

Male stvari

- Većina testova osobnosti je gomila besmislica jer su previše površni - kaže dr. Christine B.L. Adams, psihijatrica koja proučava razvoj osobnosti više od 40 godina.

- Ako želite stvarno razumjeti sebe ili druge, morate provjeriti načine ponašanja kako biste razumjeli njihove temeljne emocije i motivaciju - tumači Adams.

Vaše svakodnevno ponašanje otkriva razne nijanse vaše osobnosti. A vremenom te nijanse čine cjelokupnu sliku o vama te otkrivaju kakvi ste, što vas motivira.

Način na koji hodate

Stručnjakinja za govor tijela dr.sc. Carol Kinsey Goman, ističe da je hod jedan od ključnih elemenata osobnosti.

Ako netko tko hoda odmjerenim, ujednačenim korakom i s podignutom glavom, odaje samouvjerenu osobnost i ima tendenciju biti društveno vješt i otvoren. Postoji razlog zašto mnoge slavne osobe i političari koriste 'hod moći'.

S druge strane, pogrbljeno hodanje, sa spuštenim ramenima i glavom, pokazuje da se osoba osjeća ranjivo. To može ukazivati na vrlo samosvjestan tip osobnosti ili nekoga tko je često izgubljen u vlastitim mislima.

Ovi bihevioralni tragovi koje podsvjesno otkrivate mogu imati ozbiljne implikacije. Studija objavljena u Journal of Personality and Individual Differences 2021. otkrila je da su studenti s psihopatskim tendencijama mogli procijeniti ranjivost i odabrati potencijalne žrtve jednostavno promatrajući način na koji ljudi hodaju.

Način na koji se rukujete

Vaš stisak ruke otkriva mnogo o vama u samo nekoliko sekundi, ističe dr. Patrick Wanis, stručnjak za ponašanje i autor koji je razvio niz online psiholoških, bihevioralnih i osobnih procjena. Jednostavan čvrst i kratak stisak ruke s jednim pokretom gore-dolje pokazuje da imate samouvjerenu osobnost, dok mlitav stisak ruke ukazuje na to da ste nesigurni, uplašeni ili zatvoreni, kaže dr. Wanis.

Ako koristite rukovanje objema rukama, to ukazuje na agresivnost ili pokušaj dominacije.

Slično tome, rukovanje s dlanom prema dolje pokazuje da ste dominantni, kontrolirajući i moguće agresivni.

- Nikada nemojte brisati ruku tek nakon što ste se s nekim rukovali, jer to govori da smatrate osobu prljavom ili da ste netko tko je previše zabrinut zbog bakterija - predlaže stručnjak.

Studija objavljena u Journal of Personality and Social Psychology to potvrđuje. U eksperimentu su akteri trebali procijeniti 8 karakteristika rukovanja: način stiska, temperaturu, suhoću, snagu, trajanje, snagu, teksturu i kontakt očima.

Rezultati pokazuju da su sudionike s čvršćim stiskom ruke opisali kao emocionalno ekspresivnije, ekstrovertiranije i pozitivnije od drugih. Oni s labavijim stiskom ispali su sramežljiviji i neurotičniji. Prvi dojmovi sudaca bili su u skladu s tim - složili su se da su sudionici sa čvršćim stiskom ruke bili samouvjereniji i manje socijalno anksiozni. Zanimljivo je da su žene koje su se čvrsto rukovale nakon istraživanja ispale intelektualnije, obrazovanije, liberalnije i otvorenije za iskustva.

Način komunikacije e-mailom

Ako pokušavate upoznati suradnike, možda odgovor leži u načinu komunikacije e-mailom. Postoji veza između naše osobnosti i načina na koji komuniciramo online, kaže dr. Adams.

A način na koji komuniciramo mailom, otkriva podosta o našem karakteru. To potvrđuju i studije koje pronalaze povezanost između određenih ključnih riječi i glavnih osobina.

Narcisi će općenito često koristiti riječi kao što su ja i moje. Ekstroverti su obično ležerniji i razgovaraju o zabavnim stvarima, poput glazbe i zabava.

Naravno, nije važno samo što kažete – važno je i kako to kažete. Nedostatak tipfelera znak je nečije savjesnosti, perfekcionizma i potencijalnih opsesija, dok loša gramatika može ukazivati na nižu razinu IQ-a i akademske inteligencije.

Zanimljivo je i da dugi e-mailovi odražavaju energiju i temeljitost, ali i određeni stupanj potrebe.

Tikovi

Grickanje noktiju ili petljanje oko zanoktice su 'repetitivna ponašanja usmjerena na tijelo', kažu znanstvenici te ističu da su to fizičke manifestacije vašeg unutarnjeg stanja.

Jedna studija iz 2022. objavljena u časopisu Brain Sciences napominje da postoji začarani krug emocija i tikova: što više ljudi osjeća tjeskobu, napetost, stres i frustraciju, tikovi postaju sve izraženiji.

Vrsta tika koju imate također može reći nešto o vašoj osobnosti. Na primjer, ljudi koji kompulzivno čupaju kosu ili grizu nokte obično su perfekcionisti. Njihovi postupci rezultat su pokušaja smirivanja dosade, razdraženosti i nezadovoljstva, jer je bolji osjećaj raditi nešto umjesto ništa. Kao rezultat toga, ponašanje koje se ponavlja pokazuje utjehu.

Točnost

Bilo da dolazite rano, na vrijeme ili kasnite, ta činjenica šalje snažnu poruku o vašoj osobnosti, bontonu i onome što vas motivira, kaže dr. Adams. Ljudi koji cijene točnost često slijede pravila i ugađaju ljudima, dok oni koji kronično kasne mogu biti više usredotočeni na sebe.

Ipak, Goman dodaje da je kronično kašnjenje također obilježje ADHD-a, pa bi se ovo obilježje trebalo smatrati dijelom šire slike osobnosti.

Studija objavljena u Journal of Research in Personality 2006. sugerira da je točnost točna procjena pozitivnih karakternih osobina. U studiji su istraživači tražili od sudionika da kod kuće dovrše procjenu osobnosti i dođu u laboratorij na grupni eksperiment. Analizirajući vrijeme dolaska sudionika, otkrili su da su točni ljudi bili savjesniji i ugodniji. S druge strane, oni koji su kasnili bili su opušteniji.

Što jedete i kako jedete

Vi ste ono što jedete – ali ste i način na koji jedete, kaže Goman. Ono što odaberete jesti, vaša omiljena hrana, kada jedete, koliko jedete i vaš bonton pri jedenju, sve to daje naznake o vašoj osobnosti.

Oni koji sporo jedu često su savjesni ljudi koji vole imati kontrolu, ali oni koji brzo jedu obično su ambiciozni i nestrpljivi. Avanturistički karakter je u potrazi za uzbuđenjem i rizikom, dok će izbirljivi konzumenti vjerojatno pokazati tjeskobu i neurotičnost. Na kraju, ako ste netko tko voli odvajati različite namirnice na svom tanjuru, vrlo ste oprezni i orijentirani na detalje u svakodnevnom životu.

Stil odijevanja

Stil, cijena pa čak i boja vaše odjeće vrlo su razotkrivajući, prema studiji iz 2020. objavljenoj u časopisu Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.

Istraživači su otkrili da ljudi koji su nosili odjeću jarkih boja ili upadljivu odjeću i skupe ili dizajnerske modne dodatke imaju mnogo veću vjerojatnost da će biti nesigurni, imati nisko samopoštovanje i biti manje autentični.

Naime, traženje pozornosti i pokušaj uklapanja u percipiranu 'visoku' kulturu često su znakovi narcizma. Međutim, to nije uvijek slučaj, upozorava Goman. Ljudi koji svoju osobnost izražavaju drugačijom odjećom, umjesto odabirom robe i modnih dodataka samo kako bi privukli pozornost drugih, često su kreativni i maštoviti tipovi.

Način na koji kupujete

I shopping s nekime može vam otkriti osobnosti - ljudi koji vole kupovati i skloni su pretjeranoj kupnji vjerojatnije će imati osobnosti klasificirane kao hedonističke, ekstrovertirane, impulzivne, otvorene za nova iskustva i možda pomalo neurotične, prema studiji objavljenoj u Journal of Retailing and Consumer Usluge u 2022.

Međutim, vjerojatnije je da će ljudi koji su kupovali samo ono što im je trebalo biti ugodni i savjesni.

Wanis napominje da navike trošenja također mogu biti pokazatelj nečijeg tipa osobnosti u vezi.

Ljudi koji skrivaju novac, pretjerano troše ili se zadužuju također će vjerojatnije biti nepouzdani i nestabilni u svojim romantičnim vezama. Zapravo, financijska nevjera jedan je od oblika varanja.

Koliko često radite selfie

Kako bi proučili vezu između profila na društvenim mrežama i osobnosti, istraživači su zamolili studente da ispune dvije ankete: jednu koja se bavila njihovim ponašanjem pri objavljivanju selfieja i jednu procjenu osobnosti.

Rezultati, objavljeni u The Journal of Open Psychology 2022., bili su fascinantni. Što je netko češće objavljivao selfije, bio je manje emocionalno stabilan i niže mu je samopoštovanje. Međutim, vjerojatnije je da će oni koji su često snimali selfieje biti ekstrovertirani i cijeniti odnose s drugima. Što je osoba bila mlađa, ti su učinci bili izraženiji, dodaju istraživači.

Rukopis

Grafologija je analiza rukopisa i njegovog odnosa s osobnošću, a znanost je cijeni još od Aristotelovih dana. Zapravo, vaš je rukopis toliko dobar pokazatelj onoga tko ste da je jedna studija iz 2018. otkrila da korištenje programa za analizu nečijeg rukopisa može predvidjeti njihov tip osobnosti s približno 80% točnosti.

Načini na koji analizirati rukopis variraju, ali stručnjaci za rukopis kažu da mogu otkriti više od 5000 karakternih crta ličnosti iz vašeg rukopisa. Ljudi koji pišu krupno, na primjer, orijentirani su na ljude i traže pažnju, dok su oni sa sitnim rukopisom introvertirani i sposobni za akutnu koncentraciju.

Pisanje s blagim nagibom udesno znači da ste prijateljski raspoloženi i impulzivni; nagib ulijevo znači da ste rezervirani i individualni. Nikakav nagib govori da ste logični i pragmatični. S druge strane, rukopis s jakim pritiskom ukazuje na to da imate jake emocije i da brzo reagirate, ali lagani pritisak implicira lakoću i sposobnost prihvaćanja promjena.

Pića koja volite

Bez obzira jeste li ovisni o gaziranim sokovima ili ćete naručiti veliku piña coladu u klubu, treba dobro razmisliti o tome što izbor pića otkriva o vama, prema studiji objavljenoj u časopisu Personality & Individual Differences u 2021.

Istraživači su otkrili da su ljudi koji su pili zaslađena pića manje razmišljali o posljedicama i umjesto toga su bili skloni donositi odluke kao da sutra ne postoji.

Ti su ljudi bili impulzivni i otvoreni. S druge strane, ljudi koji su bili savjesniji o svom zdravlju proveli su više vremena predviđajući buduće posljedice i bili su manje skloni piti pretjerano slatka pića.

Način na koji primate komplimente

Ako je vaš prvi instinkt kada vam netko da kompliment odvratiti, proturječiti, objasniti ili na neki drugi način negirati osjećaj, možda mislite da ste ponizni i da prihvaćanje komplimenta čini da se činite previše ponosnima.

Ali ova navika zapravo pokazuje da se ne osjećate ugodno takvi kakvi jeste, da imate nisko samopoštovanje i da možda patite od sindroma lažnjaka, kaže dr. Adams.

Vjerovanje da ne zaslužujete komplimente može vas natjerati da prihvatite negativna tumačenja svoje osobnosti, a odbacite one pozitivne. To pak može otežati funkcioniranje i postizanje vaših ciljeva. Ako se ne kontroliraju, ove suptilne sumnje u sebe mogu se pretvoriti u opsesivne misli i duboko bolne osjećaje.

Ako često provjeravate kako izgledate

Zateknete li se često kako provjeravate svoju šminku u aplikaciji za kameru, ravnate hlače, namještate nakit ili gledate svoju odjeću u odrazu izloga?

Ljudi koji su pretjerano svjesni svoje odjeće i tijela i stalno prilagođavaju stvari djeluju kao perfekcionisti, nervozni i nesigurni, kaže Wanis. Što je još gore, mogu se doživjeti kao narcisoidni i nesretni ako se to stalno događa. A oni koji 'provjeru tijela' dovedu do krajnosti mogu patiti od niskog samopoštovanja, depresije, anksioznosti i poremećaja prehrane, prema studiji objavljenoj u Behavioral Therapy 2020. godine.

S druge strane, neki ljudi koji često provjeravaju svoj izgled jednostavno su više orijentirani na detalje i brinu se o tome da stvari budu vizualno privlačne ili skladne. Ovdje je motivacija i manifestacija očito drugačija, piše msn.