Evo što nam se dogodi s tijelom ako jedemo salatu svaki dan

Doista, salata može biti odlično uravnotežen obrok, ali je li to nešto što bismo trebali konzumirati baš svaki dan? Postoje i određeni rizici koje vrijedi znati
Salata je vrlo svestrano jelo. Može se jesti kao prilog ili kao glavno jelo, a postoji dovoljno mogućnosti kombiniranja sastojaka da zadovolji svakoga. Većina salata sastoji se od baze povrća, ali ponekad se u mješavinu dodaju voće, orašasti plodovi, sjemenke, krutoni i izvori proteina.
Doista, salata može biti odlično uravnotežen obrok, ali je li to nešto što biste trebali konzumirati svaki dan? I ako da, što će se dogoditi s vašim tijelom ako to učinite? Saznajte u nastavku!
| Foto: VERSHININ EVGENII
Foto: VERSHININ EVGENII
| Foto: VERSHININ EVGENII
UBRAJA SE U VAŠIH 'PET NA DAN'. Mnoge prehrambene smjernice preporučuju konzumiranje pet porcija voća i povrća dnevno. To je, naravno, lakše reći nego učiniti. Prema izvješću američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), samo jedan od deset Amerikanaca zapravo se pridržava te preporuke.
| Foto: 123RF
ŠTO ZNAČI 'UBRAJA SE POD SVIH 5'?Mnogi se ljudi bore s postizanjem ovog dnevnog cilja, pa bi jedenje salate svaki dan bio dobar način da u prehranu uključite povrće (i voće). Zapravo, svih pet preporučenih dnevnih porcija možete dobiti u samo jednoj salati!
| Foto: 123RF
MOŽE SMANJITI RIZIK OD KRONIČNIH BOLESTI. Ako u salate dodajete lisnato zeleno povrće, poput špinata, kelja i raštike, možda činite uslugu svom kardiovaskularnom sustavu.
| Foto: 123RF
MOŽE USPORITI KOGNITIVNO PROPADANJE. Dodavanje lisnatog zelenog povrća u salatu može usporiti pad moždanih funkcija. Barem je tako pokazala prospektivna studija iz 2018. godine pod nazivom „Nutrijenti i bioaktivne tvari u zelenom lisnatom povrću i kognitivno propadanje“.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MOŽE BITI IZVOR ZDRAVIH MASTI. Konzumacija masti nužna je iz više razloga, uključujući apsorpciju vitamina topljivih u mastima. To znači da je dodavanje zdravih masti u salatu (npr. ekstra djevičanskog maslinovog ulja) dobar način da se osigura pravilna apsorpcija svih vitamina iz povrća i voća.
| Foto: Liliia Kondratenko
MOŽE POMOĆI U KONTROLI RAZINE ŠEĆERA U KRVI. Vlakna iz voća i povrća u salati mogu pomoći u smanjenju rizika od razvoja dijabetesa tipa 2. Ipak, omjer povrća u salati trebao bi biti veći, jer neko voće može uzrokovati nagli porast razine šećera u krvi.
| Foto: 123RF
MOŽE BITI IZVOR ZDRAVIH MASTI. Alternativno, u salatu možete dodati izvore masti poput avokada, orašastih plodova ili sjemenki. Konzumacija nezasićenih masti može pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara i srčanih bolesti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZASITI VAS I DOBRA JE ZA SRCE. Već smo spomenuli kako vitamini i minerali u salatama mogu koristiti zdravlju srca. Isto vrijedi i za vlakna koja sadrži, a koja vam pomažu da se osjećate siti. To dovodi do unosa manjeg broja kalorija i posljedično održavanja zdravije tjelesne težine.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MOŽE BITI DOBRO ZA ZA VAŠ PROBAVNI SUSTAV. Mnogo povrća i voća bogato je vlaknima, koja pomažu radu crijeva. To dovodi do bolje probave i čvršće stolice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MOŽDA ĆETE SMRŠAVJETI. Ako počnete svakodnevno jesti salate, vjerojatno ćete manje jesti druge namirnice. To ponekad može značiti da ćete završiti u kalorijskom deficitu, što može dovesti do gubitka težine. Gubitak težine može se dogoditi i ako inače konzumirate puno ugljikohidrata. Ponekad smanjenje unosa ugljikohidrata u salati može dovesti do manje zadržavanja vode, što znači da će broj na vagi pasti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
JEDNA SALATA DNEVNO BOLJA JE OD TOGA DA JEDETE SAMO SALATU SVAKI DAN. Ako planirate eksperimentirati s jedenjem salate svaki dan, pobrinite se da ne jedete samo salatu svaki dan.
| Foto: 123RF
| Foto: ARMMY PICCA
MOŽDA ĆETE PROPUSTITI NEKE NUTRIJENTE. Ako svaki dan jedete samo salatu, moguće je da vam u prehrani nedostaju neki važni nutrijenti.
| Foto: 123RF
MOŽE BITI SKUPO. Jedenje salate svaki dan možda nije financijski održivo za svakoga. Konzumiranje velike količine voća i povrća svaki dan može postati skupo.
| Foto: Canva/Ilustracija
ZAHTIJEVA VRIJEME ZA PRIPREMU. Ako salate pripremate od nule, morat ćete kupiti svježe namirnice, pripremiti povrće (i ostale sastojke), oprati ih i narezati. Ako imate malo vremena za odlazak u trgovinu i gust raspored za pripremu obroka, možda to neće biti najbolja opcija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MOŽDA ĆETE PROPUSTITI UGLJIKOHIDRATE. Ugljikohidrate možete dobiti iz povrća (obično kompleksne) i voća (često jednostavne), ali ovisno o vašim energetskim potrebama, može vam koristiti i dodatni unos ugljikohidrata.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MOŽE IZAZVATI ŽGARAVICU.
Neki sastojci koji se često nalaze u preljevu za salatu mogu izazvati žgaravicu. To može uključivati rajčicu, luk, limun i kiselo vrhnje.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
MOŽE POMOĆI U SNIŽAVANJU KRVNOG TLAKA. Neki sastojci koji se često koriste u salatama mogu značajno pomoći u kontroliranju krvnog tlaka. Primjerice, blitva je bogata kalijem, koji je poznat po tome da pomaže u održavanju zdravog krvnog tlaka.
| Foto: Freepik
MOŽE POMOĆI U SNIŽAVANJU KRVNOG TLAKA. Još jedan čest sastojak koji može pomoći u snižavanju krvnog tlaka su rajčice. Osim kalija, sadrže i pigment nazvan likopen, koji je snažan antioksidans.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MOŽE VAM POMOĆI U IZGRADNJI MIŠIĆA. Salate ne moraju biti dosadne i siromašne proteinima. Zapravo, mogu biti upravo suprotno. Sve je stvar eksperimentiranja s izvorima proteina. Neki primjeri izvora proteina koje možete dodati u salatu uključuju: piletinu, losos, tunu, škampe, sir, tvrdo kuhana jaja i tofu, samo da nabrojimo nekoliko.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija
MOŽDA ĆETE OTKRITI INTOLERANCIJU NA HRANU. Neke namirnice su bogate histaminom i mogu izazvati simptome intolerancije. Neke od njih možete pronaći u salatama i preljevima. Govorimo o zrelim sirevima, octu i citrusnom voću, među ostalim.
| Foto: Denis Stosic
MOŽE OMETATI LIJEKOVE ZA ZGRUŠAVANJE KRVI. Ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi, pripazite na povrće bogato vitaminom K. To uključuje salatu, kupus, špinat i osobito kelj. Oni mogu ometati djelovanje lijekova.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MOŽE PROMIJENITI MIRIS URINA. Ako volite dodati šparoge u salatu, možda ćete sljedeći put kad idete na WC osjetiti promjenu mirisa. To je zato što asparaginska kiselina može promijeniti miris urina. Druga hrana koja može imati sličan učinak uključuje luk i češnjak.
| Foto: 123RF
MOŽE VAS IZLOŽITI VEĆEM RIZIKU OD E.COLI. Ako posegnete za salatom u vrećici, možete povećati rizik od izloženosti bakteriji E. coli. To je posebno točno kada konzumiramo unaprijed oprane salate. Rizik je veći jer se, za razliku od drugih namirnica, salata ne kuha, pa bakterije mogu lakše preživjeti.
| Foto: 123RF