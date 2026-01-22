Obavijesti

IMA I DOBRIH I LOŠIH STRANA

Evo što nam se dogodi s tijelom ako jedemo salatu svaki dan

Doista, salata može biti odlično uravnotežen obrok, ali je li to nešto što bismo trebali konzumirati baš svaki dan? Postoje i određeni rizici koje vrijedi znati
The young female waiter holding in her hands the plate with the Greek salad.
Salata je vrlo svestrano jelo. Može se jesti kao prilog ili kao glavno jelo, a postoji dovoljno mogućnosti kombiniranja sastojaka da zadovolji svakoga. Većina salata sastoji se od baze povrća, ali ponekad se u mješavinu dodaju voće, orašasti plodovi, sjemenke, krutoni i izvori proteina. Doista, salata može biti odlično uravnotežen obrok, ali je li to nešto što biste trebali konzumirati svaki dan? I ako da, što će se dogoditi s vašim tijelom ako to učinite? Saznajte u nastavku! | Foto: VERSHININ EVGENII
