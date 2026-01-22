Evo što nam se dogodi s tijelom ako jedemo salatu svaki dan

Salata je vrlo svestrano jelo. Može se jesti kao prilog ili kao glavno jelo, a postoji dovoljno mogućnosti kombiniranja sastojaka da zadovolji svakoga. Većina salata sastoji se od baze povrća, ali ponekad se u mješavinu dodaju voće, orašasti plodovi, sjemenke, krutoni i izvori proteina. Doista, salata može biti odlično uravnotežen obrok, ali je li to nešto što biste trebali konzumirati svaki dan? I ako da, što će se dogoditi s vašim tijelom ako to učinite? Saznajte u nastavku! | Foto: VERSHININ EVGENII