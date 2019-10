Evo što nikako ne biste smjeli jesti prije odlaska na spavanje

Prvo pravilo kojeg bismo se trebali držati kad nas kasno navečer ulovi glad jest da ne jedemo previše. Iako stručnjaci tvrde da kasni obrok prije odlaska u krevet i ne igra značajnu ulogu kad je riječ o višku kilograma, taj vam obrok može pokvariti san.

- Zbog toga ljudima savjetujem da ne jedu 3 sata prije spavanja ako to žele izbjeći, pogotovo ne velike obroke - kaže dr. Joseph Murray, liječnik iz Klinike Mayo. On tvrdi da su potrebna 3 sata da želudac prosječne osobe preradi hranu i 'pošalje' ju do crijeva. Odlazak u krevet prije nego želudac obavi taj proces može dovesti do toga da se taj proces uspori.

- Umjesto da brzo probavi hranu, stomak može prijeći u usporeni način rada, tijekom kojega se samo želi 'riješiti' hrane. Tako se može dogoditi da hrana koja još nije probavljena završi u tankom crijevu, zbog čega može doći do toga da se ne iskoriste svi hranjivi sastojci - pojašnjava Murray. Dodaje kako mnogi nisu svjesni toga da, ako probavni sustav još radi, kad odete u krevet, to može poremetiti san.

- Mogli biste se osjećati grogi ili malo iscrpljeno idući dan, što se može pripisati onome što ste jeli kasno navečer dan ranije - kaže liječnik. Naime, mali lagani obrok je prihvatljiv, no neka hrana može stvoriti više problema od druge. Evo što biste trebali izbjegavati, a za čime smijete posegnuti kasno na večer:

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

NE čokoladi

Ako jedete čokoladne kekse ili kolače, pojest ćete vjerojatno gomilu šećera. Osim što će već to loše utjecati na vaš san, čokolada može sadržavati i visoku dozu skrivenog kofeina, objašnjava Murray. Iako čokolada ne sadrži visoke doze kofeina, čak i mala doza može omesti ili zaustaviti kemikalije koje pripremaju mozak i tijelo za san prije odlaska u krevet, dodaje.

Tome mogu pridonijeti i neke vrste čaja, pa čak i kava bez kofeina, jer mogu sadržavati kofein u dozama koje su dovoljne da ometu kemijske procese u mozgu, upozoravaju stručnjaci.

DA bananama

Banane uglavnom sadržavaju lako probavljive ugljikohidrate. Brza probava je svakako cilj kad jedete neto kasno na večer. Osim toga, dobar su izvor magnezija, koji pomaže u smanjivanju hormona stresa i podupire ulazak tijela u fazu sna, kaže Murray. Dakle, uvjeren je da su banane dobar izbor.

NE masnoj hrani

Foto: Dreamstime

Da bismo probavili masti iz hrane, treba više vremena. To je dobra vijest ako želite dulje zadržati osjećaj sitosti između dva obroka, ali je točno ono što ne biste smjeli jesti prije kreveta. Dakle; mlijeko, jogurt, avokado, orašasti plodovi, sladoled i maslac treba izbjegavati, kaže Murray. No možda je najgore od svega jesti sir.

- Netko tko kasno navečer pojede komad pizze može računati na to da će imati problema sa snom - kaže Murray.

DA cjelovitim žitaricama

Ugljikohidrati koje pojedemo sat do dva prije odlaska u krevet mogu pomoći u proizvodnji serotonina, melatonina i drugih neurotransmitera korisnih za dobar san, kaže Maxine Smith, dijetetičarka u klinici u Clevelandu. Kaže kako su proizvodi od stopostotnih cjelovitih žitarica zdravi zalogaj prije odlaska u krevet. S druge strane, trebali biste se kloniti orašastih plodova, jer što ih više jedete, veće su šanse za to da ćete se vrtjeti po krevetu, kaže.

NE kiselim namirnicama

Oko 10 posto mladih ljudi pati od refluksa, a mnogi ne znaju da bi uzrok mogla biti kisela hrana kasno na večer, kaže Murray. Dodaje kako je uobičajeni simptom žarenje u stražnjem dijelu grla, ili u prsima. Problem je u tome što se sadržaj želuca pomalo vraća u grlo, što se u ležećem položaju dodatno pogoršava.

Uzrok mogu biti začinjena i pržena hrana, kao i svi obroci bazirani na soku od rajčice, ili sa rajčicom, koji su vrlo kiseli, pa ih treba maknuti s liste onih koji su dozvoljeni prije odlaska u krevet, kaže Smith.

Foto: Dreamstime

DA jajima

Ako vam krulji želudac, proteini su dobar način da to zaustavite. Jaja su dobar izvor proteina, te su hrana koju vaš želudac brzo može preraditi, kaže Murray. Dodaje kako bi kajgana mogla biti bolji izbor od kuhanih jaja.

NE alkoholu

Alkohol ometa ritam spavanja, pa vrijedi ponoviti da ga nije dobro konzumirati prije kreveta. Naime, možda će i pomoći da zaspite, ali otežava dubok okrepljujući san, kaže Smith. Ako imate problema sa spavanjem, trebali biste izbjegavati alkohol barem nekoliko sati prije odlaska u krevet.

Ako se spremate piti, pobrinite se da to bude uz raniju večeru, savjetuje Murray. Tako će se dobar dio alkohola preraditi do odlaska u krevet.

Foto: Dreamstime

DA kiviju

Studija iz 2017. godine, provedena među ljudima koji se bore s nesanicom u Norveškoj, pokazala je da bi jedenje kivija prije odlaska u krevet moglo biti povezano s boljom kvalitetom sna. Kivi sadrži neke komponente antioksidanata, uključujuću serotonin, koje mogu dovesti do toga da zaspite brže i da se poboljša kvaliteta sna, kaže Murray.

I jabuke i borovnice dobar su izvor ugljikohidrata koji također mogu biti kvalitetan i koristan obrok prije odlaska u krevet, slažu se stručnjaci, prenosi Men's Health.

