Ove grickalice ne smijemo jesti navečer ako želimo smršavjeti

Ako pokušavate smršavjeti, ili inače lako dobivate kilograme, pripazite na to što grickate u kasnim večernjim satima. Naime, često nam se dogodi da na večer ispred televizora unesemo dosta hrane koja nema značajnu nutritivnu vrijednost, ali je prebogata dodanim šećerima, mastima i kalorijama, pa tim obrokom možemo pokvariti dijetu čak i ako se tijekom dana uspijevamo držati plana prehrane.

Ukratko, izbacite čips, štapiće, krekere, kekse i čokoladu (osim, eventualno, dvije kockice crne čokolade, s visokim udjelom kakaa), a po mogućnosti i kupovne sokove prebogate šećerom, ili industrijski proizvedene voćne jogurte.

- Ako nas u kasnije doba uhvati želja za obrokom, svakako bi trebalo imati na umu da ne bismo smjeli jesti barem dva sata prije odlaska na počinak. Ono što ćete pojesti kao zadnji obrok u danu svakako treba biti nešto lagano i sa što manje suvišnih kalorija, savjetuje internistica sa subspecijalizacijom iz kardiologije te edukacijom iz dijetoterapije, kliničke terapije i fitoaromaterapije, dr. Alenka Brozina iz NutriFito Centra iz Rijeke.

Dodaje kako je voće uvijek dobar izbor, no treba paziti da je riječ o voću niskog glikemijskog indeksa.

- To su u ovo doba, prije svega, naranče i mandarine, te kivi. No, dobar izbor je i bobičasto voće, kojeg sada imamo u zaleđenom obliku, koje možemo pomiješati i s jogurtom - kaže sugovornica. Za one koji trebaju nešto 'konkretnije', što će dulje dati osjećaj sitosti, svakako se preporučuju orašasti plodovi.

- No, opet, treba jako paziti da ne pretjeramo, jer oni sadržavaju visoki udio kalorija. U takvom obroku dovoljno nam je ono što stane u dno dlana, ili recimo dvije velike jušne žlice, savjetuje dr. Brozina.

Dodaje kako orašaste plodove možemo grickati same, ili uz voće.

- Dobar izbor su i nemasni jogurt, ili kefir, pogotovo ako ga spravljate kod kuće, s gljivama. To može biti kefir od kravljeg mlijeka, ali i od nekih biljnih mlijeka, primjerice bademovog, dodaje sugovornica. Ako, pak, trebate baš grickalice za ispred TV-a, odličan izbor je čips od povrća niskog glikemijskog indeksa, kao što su mrkva, batat, ili raštika, na primjer.

Priprema je jednostavna: Ako nemate dehidrator, u malo maslinovog ulja dodajte začine, pa naribajte mrkvu ili batat u uvaljajte u tu smjesu, pa poslažite na lim za pečenje i pecite, odnosno sušite u pećnici 10 do 15 minuta na 200 stupnjeva.

Foto: Fotolia

Druga je mogućnost da mrkvu i celer narežete na štapiće, pa jedete uz umak od jogurta kojem ste dodali malo češnjaka i drugih začina.

Grickalice koje se ne preporučuju jesti navečer, pogotovo ako želite smršavjeti:

čokolada

keksi

kolači

čips i ostale slane grickalice

sladoled

kupovni sokovi

Grickalice koje bi trebali jesti navečer:

naranče i mandarine

jogurt s bobicama

nemasni jogurt ili kefir

orašasti plodovi

čips od povrća - mrkve ili batata

mrkva i celer s jogurtom

