'Evo što sam naučila kao žena srednjih godina koja je izlazila s puno mlađim frajerima'

Nekad se smatralo neobičnim da starija žena izlazi s mnogo mlađim muškarcem, no današnji obrasci spojeva potpuno su se promijenili. Svoja iskustva 'iz prve ruke' podijelila je britanska novinarka Kate Mulvey
Sve više žena srednjih godina otvoreno priznaje da bira mlađe partnere – i da pritom uživaju u boljem seksualnom životu nego ikada prije. I znanstvena istraživanja potvrđuju da žene koje izlaze s mlađim muškarcima često imaju zadovoljnije intimne odnose nego one s vršnjacima. Kate Mulvey je podijelila lekcije koje je naučila kroz svoje veze s mlađim muškarcima:
| Foto: Dreamstime
Sve više žena srednjih godina otvoreno priznaje da bira mlađe partnere – i da pritom uživaju u boljem seksualnom životu nego ikada prije. I znanstvena istraživanja potvrđuju da žene koje izlaze s mlađim muškarcima često imaju zadovoljnije intimne odnose nego one s vršnjacima. Kate Mulvey je podijelila lekcije koje je naučila kroz svoje veze s mlađim muškarcima: |
Foto: Dreamstime
Sve više žena srednjih godina otvoreno priznaje da bira mlađe partnere – i da pritom uživaju u boljem seksualnom životu nego ikada prije. I znanstvena istraživanja potvrđuju da žene koje izlaze s mlađim muškarcima često imaju zadovoljnije intimne odnose nego one s vršnjacima. Kate Mulvey je podijelila lekcije koje je naučila kroz svoje veze s mlađim muškarcima:
| Foto: Dreamstime
POPUT ANTI-AGE NJEGE
Pažnja i obožavanje mlađih muškaraca djeluju poput najboljeg eliksira protiv starenja. Endorfini čine svoje: osjećate se i izgledate mlađe, manje se opterećujete sijedim vlasima i sitnim nesavršenostima, a prijatelji primjećuju da doslovno blistate.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ODMAK OD SVAKODNEVICE
Veza s mlađim muškarcem često je bijeg od srednjovječnih briga, računa, kupovina i pitanja „kamo ovo vodi“. Riječ je o odmoru od vlastitog života i povratku spontanosti, smijehu i trenutku.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
BUĐENJE LIBIDA
Mlađi muškarci često ponovno pale uspavanu strast. Njihova energija, mladenačka tjelesnost i zavodljiv osmijeh djeluju poput snažnog poticaja psihi i tijelu, vraćajući uzbuđenje koje ste možda mislili da ste zauvijek izgubili.
| Foto: Dreamstime
ON NIJE JEDINI NA SVIJETU
Iskustvo pokazuje da mlađih muškaraca koji traže starije žene ima mnogo. Poruke, pozivi na piće i vikend-putovanja lako se množe, pa se možete naći u situaciji da birate – uz napomenu da treba čuvati energiju i vrijeme.
| Foto: Dreamstime
ŽIVE U SADAŠNJEM TRENUTKU
Bez bivših supruga i gomile djece, mlađi muškarci žive rasterećenije. Njihova spontanost i entuzijazam predstavljaju osvježenje u odnosu na bivše partnere zaglavljene na kauču uz sport.
| Foto: Javier SÃ¡nchez Mingorance
ONI VAS DOŽIVLJAVAJU KAO BOŽICU
Dok se vi možda kritički gledate u ogledalu, oni vide iskusnu, zavodljivu i uzbudljivu ženu. Žele vas impresionirati, biti vaši junaci i učiniti sve kako bi vam ugodili – čak i ako to znači potragu za sladoledom usred noći.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
STIŠAVANJE UNUTARNJEG KRITIČARA
Prirodno je osjećati nesigurnost kada se prvi put razodijevate pred mlađim partnerom, ali važno je ugasiti negativni glas u glavi. Oni su vas izabrali svjesno. Samopouzdanje i opuštenost stvaraju posebnu dinamiku u kojoj se i vi i oni osjećate slobodnije i življe.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OPREZ S OSJEĆAJIMA
Strast i uzbuđenje lako se mogu zamijeniti s trajnom ljubavlju. Ako odnos shvatite kao ono što jest – zabavnu i radosnu avanturu bez velikih dugoročnih očekivanja – možete doživjeti jedno od najuzbudljivijih razdoblja u životu.
| Foto: Sergey Tinyakov