'Evo što sam naučila kao žena srednjih godina koja je izlazila s puno mlađim frajerima'

Nekad se smatralo neobičnim da starija žena izlazi s mnogo mlađim muškarcem, no današnji obrasci spojeva potpuno su se promijenili. Svoja iskustva 'iz prve ruke' podijelila je britanska novinarka Kate Mulvey
Sve više žena srednjih godina otvoreno priznaje da bira mlađe partnere – i da pritom uživaju u boljem seksualnom životu nego ikada prije. I znanstvena istraživanja potvrđuju da žene koje izlaze s mlađim muškarcima često imaju zadovoljnije intimne odnose nego one s vršnjacima. Kate Mulvey je podijelila lekcije koje je naučila kroz svoje veze s mlađim muškarcima: | Foto: Dreamstime
1/10
