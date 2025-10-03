Evo što se dogodi sa srcem kada pijete vino - ovo su kratkoročne i dugoročne posljedice

Pijenje vina ima i kratkoročne i dugoročne negativne učinke na zdravlje srca. Učinci umjerene konzumacije vina na srce nisu jasni, ali prekomjerno pijenje povećava rizik od srčanih bolesti. Povremena čaša vina može donijeti neke koristi, no ako ne pijete, nema potrebe da počnete zbog zdravlja.

POGLEDAJ VIDEO: Radionica žene i vino: Bijela i rose vina hlade se na 7°c

Pokretanje videa... 00:57 Radionica žene i vino: Bijela i rose vina hlade se na 7°c | Video: 24sata Video

Kontradiktorne informacije o vinu često zbunjuju – pomaže li ta večernja čaša zdravlju ili mu šteti? Crno vino često se ističe zbog antioksidansa poput polifenola koji mogu podržavati zdravlje srca. No novija istraživanja pokazuju da čak i male količine alkohola nose rizike. Prednosti vina često su povezane s cjelokupnim zdravim načinom života – pravilnom prehranom, tjelesnom aktivnošću i upravljanjem stresom.

Prehrambena stručnjakinja Michelle Routhenstein naglašava: "Pravi saveznik srca su svakodnevne navike poput zdrave hrane, kretanja, odmora i upravljanja stresom, a ne vino u čaši."

Kratkoročni učinci vina na zdravlje srca

Fluktuacije krvnog tlaka: Jedna do dvije čaše vina možda neće utjecati na tlak, no tri ili više mogu ga sniziti do 12 sati nakon pijenja, a zatim podići u sljedećih 12 do 24 sata, što dodatno opterećuje srce.

Sindrom "prazničnog srca": Pretjerano konzumiranje alkohola, kofeina ili slane hrane tijekom praznika može izazvati iznenadne nepravilnosti u radu srca, poznate kao "holiday heart syndrome".

Smanjenje LDL kolesterola: Neka istraživanja pokazuju da crno vino može smanjiti LDL (loš) kolesterol, ali stručnjaci ne preporučuju pijenje vina zbog toga.

Poboljšanje antioksidativnog statusa: Crno vino sadrži resveratrol, polifenol koji može usporiti starenje i poboljšati zdravlje kože, a unos vina povećava razinu polifenola u krvi.

Dugoročni učinci vina na zdravlje srca

Povećava trigliceride: Alkohol podiže razinu triglicerida u krvi, što doprinosi stvaranju naslaga u arterijama i povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Rizik od alkoholne kardiomiopatije: Kronično pretjerano pijenje može oslabiti srčani mišić, otežavajući pumpanje krvi. Alkohol djeluje toksično na srčane stanice, uzrokujući njihovu štetu i propadanje.

Nutritivne deficijencije: Alkohol sadrži kalorije, ali ne i važne nutrijente, što kod dugotrajnog prekomjernog pijenja može dovesti do nedostatka vitamina, poput tiamina, važnog za zdravlje srca.

Atrijska fibrilacija: Alkohol može izazvati nepravilnosti u srčanom ritmu (atrijska fibrilacija), povećavajući rizik od srčanog udara i moždanog udara. Osobe koje ne piju imaju manji rizik od razvoja ove aritmije.

Povišeni krvni tlak: Alkohol aktivira simpatički živčani sustav ("bori se ili bježi"), što može podići krvni tlak i otkucaje srca čak i pri malim količinama.

Iako je ranije smatrano da crno vino smanjuje upale, novija istraživanja pokazuju da alkohol i šećer u vinu potiču upalne procese koji doprinose začepljenju arterija.

Vino i visok krvni tlak

Osobe s povišenim krvnim tlakom trebale bi biti oprezne jer i umjerena konzumacija može pogoršati stanje. Studije povezuju čak i jednu čašu vina dnevno s 11% većim rizikom od razvoja hipertenzije. Stručne organizacije preporučuju smanjenje ili potpuno izbjegavanje alkohola za kontrolu krvnog tlaka.

Vino i lijekovi za tlak

Alkohol može mijenjati djelovanje lijekova za krvni tlak, otežavajući njihovu učinkovitost i uzrokujući nuspojave poput vrtoglavice ili nepravilnog rada srca.

Koliko vina je sigurno piti?

Nema točne granice koja je sigurna za srce, ali najnovije smjernice preporučuju najviše jednu čašu dnevno za žene i dvije za muškarce. Ako ne pijete, nema razloga da počnete zbog zdravlja.

Mišljenje stručnjaka

Preporučuje se smanjenje unosa alkohola ako se pije više od preporučenih količina, jer prekomjerno pijenje šteti srcu i povećava rizik od bolesti. Povremena čaša može donijeti blage koristi, ali nije potrebno počinjati piti ako već ne pijete. Ako imate visok tlak, srčane nepravilnosti ili loš san nakon pijenja, najbolje je izbjegavati alkohol.

Često postavljana pitanja

Je li crno vino zdravije od bijelog?

Nijedno vino nije potpuno "zdravo", ali crno sadrži više antioksidansa poput resveratrola. Bijelo vino može imati manju korist za regulaciju šećera u krvi. Najvažnija je umjerenost.

Pomaže li vino za bolji san?

Vino može pomoći da brže zaspite, ali narušava kvalitetu sna, osobito REM fazu, pa se ne preporučuje kao pomoć za spavanje.

Ima li vino koristi za kožu?

Alkohol može uzrokovati promjene na koži i prerano starenje, pa vino nije prijatelj kože.