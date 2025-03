Evo što se sve događa s vašim tijelom nakon smrti partnera

Postati udovac ili udovica može biti iznimno teško. Osim duboke tuge, osjećaja izgubljenosti i straha od budućnosti, gubitak partnera može ozbiljno narušiti fizičko zdravlje preživjelog supružnika. Kod starijih osoba taj gubitak može dovesti do fenomena poznatog kao 'učinak udovištva', koji povećava rizik od smrti, posebno u prva tri mjeseca žalovanja.

- Učinak udovištva odnosi se na opažanje da preživjeli supružnik ima povećan rizik od smrti nakon gubitka partnera - objašnjava Dawn Carr, profesorica sociologije i direktorica Centra Claude Pepper na Fakultetu društvenih znanosti i javnih politika Sveučilišta Florida State za Yahoo Life.

Carr ističe da se ovaj fenomen primjećuje isključivo među starijom populacijom.

- Kod mlađih ljudi ne vidimo iste učinke - dodaje. Što uzrokuje ovaj učinak i kako ga spriječiti? Stručnjaci objašnjavaju.

Veći rizik kod starijih osoba s kroničnim bolestima

Novo istraživanje pokazuje da ulazak u udovištvo u kasnijim godinama može uzrokovati zdravstvene komplikacije kod osoba koje već boluju od kroničnih bolesti, čime se povećava rizik od učinka udovištva.

Prema studiji objavljenoj u rujnu 2024. u časopisu JAMA Network, odrasli stariji od 65 godina koji su već imali dijagnosticiranu demenciju, rak ili zatajenje organa imali su veći rizik od ubrzanog funkcionalnog propadanja i smrtnosti nakon gubitka supružnika u usporedbi s osobama iste dobi koje nisu imale te zdravstvene probleme.

Ranije istraživanje objavljeno u Journal of Public Health otkrilo je da odrasli stariji od 50 godina imaju 66 posto povećan rizik od smrti u prvih 90 dana nakon gubitka partnera.

Što uzrokuje efekt udovištva?

Carr navodi nekoliko ključnih faktora koji mogu povećati vjerojatnost ovog fenomena.

Za početak, ako su supružnici desetljećima proveli zajedno, njihov identitet često postaje neraskidivo vezan uz partnera.

- Gubitak životnog suputnika može dovesti do samoće i smanjenja društvenih kontakata - objašnjava Carr.

Ako je preživjeli supružnik bio primarni njegovatelj u posljednjim tjednima, mjesecima ili godinama prije partnerove smrti, taj teret može značajno utjecati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

- Briga za bolesnog partnera izuzetno je iscrpljujuća i fizički i emocionalno - ističe Carr. Osim toga, kada im partner umre, mnogi osjećaju gubitak svrhe - njihov svakodnevni cilj bio je brinuti se za voljenu osobu, a sada te obaveze više nema.

Gubitku se često pridružuje i osjećaj krivnje.

- Neki ljudi osjećaju olakšanje nakon partnerove smrti, što im može izazvati dodatnu grižnju savjesti - kaže Carr. Taj osjećaj može proizlaziti iz činjenice da je patnja njihovog supružnika završila, ali i iz prestanka njihove iscrpljujuće uloge njegovatelja.

Povezanost tuge i upale

Dok je upala prirodni odgovor tijela na stres, dugotrajna upala može pridonijeti razvoju kroničnih bolesti. Istraživači sa Sveučilišta Rice otkrili su da duboka tuga može uzrokovati opasno visoke razine upale koje mogu dovesti do smrti.

Analizirajući gotovo 100 uzoraka krvi udovaca i udovica, istraživači su otkrili da osobe s izraženim simptomima tuge imaju 17 posto višu razinu upalnih markera, dok su oni koji su se nalazili među trećinom najteže pogođenih pokazivali čak 54 posto višu razinu upale od onih s blažim simptomima.

- Kada smo pod stresom, tijelo proizvodi upalni odgovor - objašnjava Christopher Fagundes, profesor psiholoških znanosti na Sveučilištu Rice i glavni autor studije. No ako smo stalno pod stresom, imunološke stanice postaju neosjetljive na protuupalne mehanizme tijela, poput kortizola, hormona koji regulira stresni odgovor. To dovodi do kronične upale.

Gubitak supružnika ima jači utjecaj na tijelo nego svakodnevni stresori, poput gužve u prometu.

- Otkrili smo da interpersonalni gubici, osobito kada izgubimo nekoga tko nam je bio najbliži, imaju snažan učinak na naše tijelo - dodaje Fagundes. Mi se emocionalno i fizički reguliramo kroz odnos sa supružnikom, a kada se ta veza prekine, tijelo doslovno ‘podivlja’.

Žalovanje također može promijeniti zdravstvene navike, uključujući poremećaje spavanja i prehrane, što dodatno potiče upalne procese. Depresija je također povezana s višim razinama upale, a udovci i udovice imaju povećan rizik od srčanog udara, moždanog udara i prerane smrti.

Kako spriječiti učinak udovištva?

Stručnjaci predlažu nekoliko strategija za očuvanje zdravlja tijekom i nakon gubitka supružnika:

Potražite pomoć tijekom faze njegovateljstva. Ako je moguće, zamolite nekoga da povremeno preuzme vaše obveze kako biste imali vremena za oporavak i brigu o sebi.

Održavajte društvene kontakte. Iako se može činiti iscrpljujućim, važno je ostati u kontaktu s obitelji i prijateljima. 'Snažna mreža podrške ključna je za otpornost', kaže Fagundes. To je posebno važno za muškarce, koji teže uspostavljaju nova prijateljstva kasnije u životu.

Brinite o vlastitom zdravlju. Mnogi njegovatelji zanemaruju vlastite liječničke preglede i osnovnu brigu o zdravlju. Važno je redovito odlaziti na kontrole, održavati zdravu prehranu, kvalitetan san i fizičku aktivnost, u skladu s mogućnostima.

Uvedite dnevnu rutinu. Planiranje svakodnevnih aktivnosti, poput vrtlarenja ili volontiranja, pomaže u vraćanju strukture u život.

Usvojite nove vještine. Ako niste kuhali godinama, upišite tečaj kuhanja – uz praktično znanje, to vam može donijeti i nove društvene kontakte.

Nabavite kućnog ljubimca. Istraživanja su pokazala da posjedovanje kućnog ljubimca, osobito psa, može smanjiti osjećaj usamljenosti i pružiti osjećaj svrhe.

Počnite volontirati. Volontiranje pomaže u smanjenju osjećaja izoliranosti jer omogućuje angažman u smislenim aktivnostima i upoznavanje novih ljudi.

Učinak udovištva može imati ozbiljne posljedice na fizičko i mentalno zdravlje, ali uz pravovremene mjere podrške i brige o sebi, moguće je umanjiti njegov negativan utjecaj i pronaći novu ravnotežu u životu, piše msn.